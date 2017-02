Ay, nanita / La Purísima… Grilla

Uy, qué miedo. Y sucede que el Partido Revolucionario Institucional remite un comunicado de prensa en el que amenaza con que las “autoridades priistas constatan personalmente los reclamos y lamentos de la sociedad ante gobiernos improvisados”, duro, inevitable, nos imaginamos a la horda tricolor, encabezada por… aquí nos detuvimos un poco, ¿autoridad?, y para no dilatarnos, pues encabezamos a la turba con Enrique Ochoa Reza, eufóricos tras la pista de Carlos Lozano de la Torre para que responda por las múltiples observaciones e irregularidades denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación… Órale, qué modernos, de veras que les urge lograr alguna credibilidad ante los electores; súbito, despertamos de la ensoñación al seguir leyendo el boletín, o en mexicano: se nos cebó el cuete, porque la respuesta de los priistas ante los señalamientos de la ASF ha sido la amenaza de Norma Esparza Herrera y Miguel Ángel Juárez Frías de ir a visitar a las “autoridades en las puertas de sus oficinas para reclamarles del descuido y abandono a que ahora tienen sometidos a los ciudadanos con sus gobiernos panistas”… Uh, para eso nos gustaban; dicen los priistas que a Martín Orozco se le derrumba el Palacio de Gobierno y la administración que porque “no sabe qué hacer, no tiene idea de cómo gobernar y no ha dado el ancho en el cargo como mandatario”, imaginamos que Norma Esparza Herrera se refiere al know-how que le permitió a Lozano de la Torre otorgarle la finalización del nuevo Hospital Hidalgo a una empresa a modo, a pesar de lo que dictaba la licitación, o a la mejor se refiere a que el ex gobernador priista sí sabía cómo permitir que se desviaran fondos del pago de maestros o… Ya no nos quedó claro. Hasta ahora, y por así ser de su conveniencia, la única priista a la que le han sacado algo sobre las irregularidades detectadas por la ASF es Citlalli Rodríguez González, que porque no quiere ser tapadera de nadie, eso sí, antes de sacar las manos del fuego por Lozano de la Torre, oportunamente acotó que “en el supuesto de que así sea”, quien haya cometido algún acto de corrupción tendrá que resarcir al erario público el daño que se haya causado… pues sí, es la Ley, no la catafixia de Chabelo.

Speak of the devil. Sobre el asunto, el gobernador Martín Orozco Sandoval, aseguró ayer que las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la Federación por más de 33 millones de pesos en la construcción del nuevo Hospital Hidalgo no quedarán impunes, y dijo que una vez que se completen, se presentarán las demandas penales contra los exfuncionarios de la pasada administración responsables de esta y otras irregularidades, ya que según dijo, todas las obras están infladas en cuanto a costo. Dijo que su administración no encubrirá a nadie y “caiga quien caiga, y si hay algo de esta administración, pues avísenme también para que también caiga”. Sólo resta esperar que el compromiso no se diluya con el tiempo, pues hace unos días el secretario general, Javier Luévano Núñez, aseguró que tienen prácticamente todo el sexenio -cinco años- para denunciar las corruptelas de sus antecesores; se supone que el gobernador pidió que fuéramos pian pianito porque no era una cacería de brujas y había que documentar cada corruptela hallada, ¿lo señalado por la ASF no sirve para actuar?… pero, va, con calma, no sea que por apurarlos llamen a Jorge López Martín a explicar el asunto y en una de esas, quiera convertir en héroe a quien cometió un delito, como intentó el diputado federal con el falso bachiller Adán Valdivia.

Bañados… Quienes posiblemente se vieron obligados a madrugar ayer fueron los integrantes del Congreso del Estado, quienes decidieron celebrar su sesión ordinaria una hora antes de lo acostumbrado, por lo que en lugar de comenzar trabajos a las 11:00 de la mañana, lo hicieron a las 10:00, y no nos cabe duda que tal movimiento se hizo con el fin de que los flamantes 13 diputados del Partido Acción Nacional (PAN), terminaran de chambear más temprano y tener la oportunidad de ir a sus respectivas casitas a darse un baño y ponerse guapos para acompañar en punto de las 5:00 de la tarde a su jefe Martín Orozco Sandoval en la inauguración de los Foros de Consulta Ciudadana para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, por lo que a la 1:00 de la tarde ya habían quedado desahogados los asuntos generales y se clausuraban los trabajos del día. Por cierto, quien lo volvió a hacer fue precisamente el líder de los diputados azules, Juan Guillermo Alaniz de León, quien tal como ocurrió el 1 de diciembre, día de la investidura de Orozco Sandoval, el panista se desapareció del salón del pleno antes de concluir, cosa que ayer nuevamente ocurrió. Parece que eso de adelantar una hora las sesiones del pleno pudiera ser aplicado en definitiva, toda vez que ayer se citó a la próxima sesión del 23 de febrero de igual manera a las 10:00 de la mañana, con el argumento de agilizar no sólo el trabajo de los diputados, sino del personal de Secretaría General y hasta de Comunicación Social y los propios representantes de la prensa, y es que tal modificación, independientemente de que los legisladores tengan otras cosas que hacer las tardes de los jueves, era necesaria en virtud de que rara vez sesionan comisiones en dicho día durante los periodos ordinarios, además de que no existen reuniones previas del pleno, salvo cuando se trata de sesiones solemnes de instalación o clausura, por lo que esperemos que este cambio sea aprovechado por los representantes populares y no terminen llegando una hora tarde a la sesión. Este, sí, ajá.

Predecible… Quien no se cansa de insistir con lo mismo de siempre es Sergio Augusto López Ramírez, quien a tres meses de convertirse (otra vez) en diputado plurinominal, mantiene su discurso de exigir cuentas sobre los famosos taxis ecológicos de Carlos Lozano de la Torre, así como el programa de calentadores solares, también impulsado por el ex gobernador priista. Total que tras verse frustrados sus planes de llamar comparecer a Jorge Durán Romo, aún como secretario de Medio Ambiente, López Ramírez buscó que el sucesor de éste, Julio César Medina acudiera a explicar tales proyectos y el estado actual de los mismos, cosa que por una u otra razón a la fecha no ha ocurrido, por lo que ayer de nueva cuenta el dueño del Verde presentó un punto de acuerdo para llamar comparecer al funcionario, mismo que con mucha prisa fue rechazado por la nada despreciable cantidad de 20 legisladores, y de paso, el confeso aviador del IEA, se ganó unos coscorrones por no saber cuidar las formas, pues le demostraron en tribuna que eso de convocar a comparecencias no se hace como quien invita a tomar una cafecito al Congreso, ahí para la otra.

Peticiones. Otra petición que están promoviendo los del Verde, nomás que esa a través de Change.org, es la solicitud de que Semarnat no apruebe el outlet en el Ejido Ojocaliente; y pues sí, otra vez es una cuestión de formas, a lo que hay que agregar que a los del partido tucán se les olvida que fue el mismísimo Sergio Augusto quien aprobó el Centro Comercial Espacio, ese que fue promovido por la misma constructora. O sea… ¿de plano no hay memoria? Y también ayer varias agrupaciones encabezadas por Antonio Pérez de Bicicálidos y Roberto Serrano de Caminacálidos dieron a conocer una solicitud formal que se le realizó a la alcaldesa María Teresa Jiménez para que se cree un instituto municipal que abogue y se coordine con las demás dependencias por la movilidad alternativa; sin embargo es importante recordarles que estamos en una época de carencia que no permite la generación de más gasto público, razón por la que se ha criticado la creación de la Secretaría de Economía propuesta que encabezaría Luis Obregón Pasillas… la pregunta es; ¿Por qué mejor no mejor presionan a la alcaldesa para que ella misma se encargue de promover políticas públicas encaminadas a ese sector?… Ouch.

La del estribo. El señor Tlacuache, Emanuelle Sánchez Nájera, se había comprometido a que su diputado plurinominal presentaría un punto de acuerdo para promover que los recursos de gestión que reciben todos los diputados, fueran donados a Max, un niño de un año y mes de vida padece Atresia de Vías Biliares y requiere un trasplante de hígado, pero al perredista le salió respondón el hermano Iván Sánchez Nájera, y mostró su ignorancia en tribuna, señalando que un “punto de acuerdo es un posicionamiento político frente a un fenómeno social”, pomposamente cantinflesco, siguió con las definiciones indicando que la tribuna del Congresito sólo “está para hablar de temas generales y para hablar de las necesidades de la población en su generalidad”… Más allá de que el dirigente del PRD no cumplió con su acuerdo público, urge que capacite a su hermano, en cualquier glosario de términos legislativos, cualquiera, podría aprender qué son los puntos de acuerdo y acerca del uso de la tribuna, así vería cuán equivocado está. Pobrecitos.

