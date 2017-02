Bad hombres / La Purísima… Grilla

Mexicanos al grito de guerra. Este es, sin duda, uno de los peores momento de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la agresividad de Donald Trump no ayuda y la inercia de Enrique Peña Nieto no aporta a mejorarla, a lo anterior sume el papel que quieren jugar los medios de comunicación, en donde lo menos importante es informar, Dolia Estévez reveló con base en “fuentes confidenciales” que en la llamada telefónica que sostuvieron el 27 de enero, Donald Trump humilló y amenazó a Enrique Peña Nieto; la noticia se viralizó y muchos la replicaron indicando que el presidente de los Estados Unidos había amenazado con enviar tropas a México. La agencia AP afirmó tener una transcripción de la charla, por la tarde, un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores desmintió lo publicado por Dolia Estévez, indicando que su texto eran “absolutas falsedades y con evidente mala intención”, la secretaría a cargo de Luis Videgaray agregó: “Usted afirma que obtuvo información de fuentes confidenciales de ‘ambos lados de la frontera’. Sólo el Presidente y el Canciller participaron en esa llamada y ninguno de ellos recuerda conocerla o haber hablado con usted alguna vez”. Al intento por desmentir la publicación lo acompañaron entrevistas con el propio Videgaray Caso, así como el vocero de la presidencia mexicana, Eduardo Sánchez, pero el respaldo de AP pesaba más en el ánimo. Cerca de las 10:00 de la noche, surgió una nueva versión: los datos de Dolia Estévez y la agencia AP eran falsos, Donald Trump sí criticó la labor del ejército para combatir el crimen organizado, pero no amenazó con mandar tropas, lo que el presidente de EU dijo a Peña Nieto fue: “Ustedes tienen algunos hombres muy duros en México con los que pueden necesitar ayuda. Estamos dispuestos a ayudar con esa gran lucha, pero ellos tienen que ser noqueados y usted no ha hecho un buen trabajo para noquearlos”, eso de acuerdo al extracto de una transcripción (y no una interpretación, como la que difundió AP) obtenida por CNN. En la era de los alternative facts ya no basta con preguntarse ¿a quién creerle?, es indispensable estar atentos a cuál es la intención del medio, que en busca del interés económico y una mayor influencia (lo que siempre se traduce en tarifas publicitarias más altas) ha olvidado el propósito fundamental de la prensa.

Pues te la presto… Y como si no bastara a la tensa relación el recelo de la audiencia hacia todo lo que diga el gobierno mexicano, puede sumar el pésimo timing y nostalgia de Enrique Peña Nieto, mientras se difundía el rumor de las tropas de Trump llegando a las fronteras, el presidente sacó del baúl de los recuerdos el sello “Hecho en México” con el propósito de impulsar la economía nacional mediante la promoción de productos nacionales; nomás que el anuncio de una serie de medidas (liberar requisitos y cargas fiscales a la inversión extranjera, por ejemplo) se hizo desde el Hotel Hilton de la Ciudad de México, ajá, una cadena hotelera estadunidense; pero eso no fue lo peor, como en las últimas convocatorias de Peña Nieto (a los grupos parlamentarios del Senado, a los partidos políticos, los miembros de la Conago), el presidente y sus funcionarios adoptan un tono relajado e informal que raya en la chabacanería, quizá con la idea de transmitir que no hace agua la embarcación, ayer ante las cámaras y organismos empresariales, abrió cancha el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, presumiendo que elegía sus camisas porque estaban hechas en México y, seguramente obnubilado por el revival nostálgico imitó a Lucía Méndez cuando la actriz anunciaba camisas Manchester, y el funcionario indicó que a quien quisiera, le podía prestar la suya… Sí, así, ni modo. La respuesta de los empresarios, a cargo del presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, estuvo a la altura de los discursos oficiales, no es que estemos en crisis, no es que haya desigualdad y pobreza, es un asunto de ayúdanos, virgencita: “Hoy nuestro país necesita, como nunca antes, recuperar la fe en nosotros mismos”… Chas.

Que no se va… Por si a alguien todavía le quedaba alguna duda, es evidente que Sergio Augusto López Ramírez quiere presionar a todos los cuadros dentro del Partido Verde que no están de acuerdo con éste para hacerlos renunciar a su militancia y en caso de tenerlos, al cargo que ostenten dentro del partido del tucán, tal es el caso de Anayeli Muñoz Moreno, a la cual el que se siente dueño del Verde acusó de incumplir sus funciones como secretaria de Comunicación, por lo que le solicitó dejar el cargo. En respuesta la ex diputada local aseguró que su militancia seguirá firme pese a oponerse a que el control del partido haya regresado a manos del que se dice profesor, por lo que dijo que manifestará sus inconformidades ante los órganos correspondientes para reconsiderar la designación del diputado, al que no le da ni vergüenza reconocer que le gusta cobrar sin trabajar.

Esta vida loca, loca, local… Se suman otros inconformes en Movimiento Ciudadano por el nombramiento de Jaime Durán Padilla, el grupo al interno de este instituto es comandado por Vicente Pérez Almanza, quien ha hecho pataleta porque no se vio beneficiado por su padrino Armando López Campa y prefirió apoyar un pollo para que se quedara con la dirigencia de MC en Aguascalientes; Pérez Almanza, quien por cierto ya se moviliza para crear su propio partido político donde hacer fiestas con cargo a las prerrogativas no esté prohibido, aseguró que él y el resto de los inconformes, o sea, su compadre Cristóbal Montoya Avendaño, impugnarán ante Dante Delgado la designación de Durán Padilla. Cabe suponer que el berrinche de Pérez Almanza no llegará a ningún lado, por lo que le quedarán dos opciones: esperar un año a que concluya la gestión de Jaime Durán y buscar que su grupo recupere el poder o esperar un año y ver si su partido político cumple con los requisitos para ganar su registro.

El patio de mi casa… “¡Que se lo paguen ellos!”, exclamó el regidor Mauricio González López cuando se enteró que se estarán creando partidos políticos locales sin los cuales, aseguran muchos, mucha gente no podría participar activamente en la vida política… hay que decirlo, el regidor es el referente más cercano para los de la capital del estado en cuanto a la independencia política pues a pesar de haber perdido en las elecciones para la presidencia municipal donde triunfó María Teresa Jiménez, logró un puesto de representación en el Cabildo como regidor, con lo cual ya hasta tiene montado un stand de grandes dimensiones durante los Miércoles Ciudadanos que seguro pagó con dinero de su bolsillo… el montaje del independiente está en primer patio del edificio, donde también está el aparatoso stand de los regidores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Netzahualcóyotl Ventura y Miguel Romo Reynoso donde se han empeñado a tirarle con todo al secretario de Servicios Públicos Municipales, Héctor Anaya Pérez, quien francamente se lo merece, porque día a día crecen los reportes por el pésimo servicio de recolección de basura, y Anaya Pérez no tiene cara para pretextar que “viene a aprender”, ¿o sí?

Fuego amigo. No aprenden los panistas, de nuevo se comienzan a dar patadas por debajo de la mesa, según fuentes del propio partido, Francisco Salas, del grupo de Fernando Herrera Ávila presentó la noche del martes una carta intención al Comité Directivo Estatal blanquiazul, actualmente a cargo de José de Jesús Ortiz Domínguez -Paulo Martínez López pidió licencia el lunes- en la que externó sus deseos de formar parte de la contienda interna que se llevará a cabo el 12 de marzo. Si bien hasta el momento no ha formalizado el registro, existe la probabilidad de que no se logre el consenso entre las corrientes blanquiazules para que Martínez López repita periodo como dirigente estatal y es apenas una probabilidad porque todo parece indicar que con esta carta Herrera Ávila está tanteándole el agua a los camotes del PAN, pues aunque se habla de cierto descontento hacia la distribución de puestos en los gobiernos estatal y municipales, no hay certeza de que este sea lo suficientemente generalizado como para apoyar otra candidatura. En el equilibrio de poder, Herrera Ávila se habría quedado con el Congreso y la gente de Martín Orozco Sandoval con el Gobierno del Estado, ¿ya no les salieron las cuentas o es un rumor de los pigmeos para llamar la atención de los dueños del circo? Saaaaaaaaaabe.

La del estribo. Y el mismo día que algunos querían que cantáramos Mexicanos al grito de guerra, aparecen sendos artículos de expresidentes priistas para ¿respaldar? a Enrique Peña Nieto; “México puede prosperar sin Trump”, escribió Ernesto Zedillo Ponce de Léon, mientras que Carlos Salinas de Gortari aseguró que “el TLC es la solución, no el problema”, ¿la diferencia?, el artículo de Ernesto Zedillo apareció en español en El País y en inglés en The Washington Post, mientras que el de Salinas de Gortari fue un “artículo invitado” en su periódico La Razón… ¿Dónde quedó el poderío e influencia del Demonio de Dublín?

