Chistín / La Purísima… Grilla

Palo, palo bonito… La Sala Administrativa y Electoral suspendió esta semana otras dos notarías entregadas por el exgobernador Carlos Lozano de la Torre: la 62 y 63, de Asunción Gutiérrez Padilla y la de Mario Luis Ruelas Olvera, a partir del recurso de nulidad presentado por el notario Arturo Orenday González. Hasta que el órgano jurisdiccional se pronuncie sobre su permanencia o revocación definitiva, permanecerán sin operar, junto con las notarías 6, 54, 59, 60, 62 y 64, que habían sido regaladas a Juan Carlos de Alba Ortega, María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Alejandro Bernal Ruvalcaba, Alberto Solís Farías, Roberto José Arellano Crespo y José de la Mora Ávila.

Vivos… En su más reciente visita a Aguascalientes, el martes pasado, el delegado regional de Morena y senador de la República, David Monreal Ávila desestimó la fuerza que pudieran lograr los partidos locales que pretenden constituirse en la entidad, esto al considerar como un fracaso incluso la creación de nuevos partidos nacionales como el desaparecido Humanista y hasta Encuentro Social (PES), el cual el morenita afirmó, también perdió su registro, declaración que para nada gustó a Jesús Morquecho Valdez, dirigente estatal de dicho partido, quien aclaró que el PES no sólo sigue vivo en Aguascalientes, sino hasta cuenta con éste como diputado local y además es aliado legislativo del partido mayoritario, Acción Nacional, por lo que Morquecho solicitó al enviado de Andrés Manuel López Obrador no desestimar a fuerzas políticas que nacieron a la par de Morena.

Indignado… Al parecer sigue dando resultados el regaño mediático que el líder de los diputados PAN-PES, Juan Guillermo Alaniz de León lanzó a sus compañeros legisladores, en torno a que ya se pusieran a trabajar y evitaran la presentación de puntos de acuerdo inútiles, toda vez que por segunda semana consecutiva durante Asuntos Generales los legisladores se limitaron a presentar iniciativas y se olvidaron de emitir llamados a misa, en lo cual la figura del punto de acuerdo se ha convertido. Y ya que comentamos sobre nuestro diputado Susy, secretos del corazón, Alaniz de León está algo indignado con los medios de comunicación luego de que se criticara su publicación en redes sociales con consejos para salir de la friendzone, al parecer a alguno de los colaboradores del diputado se le ocurrió adecuado publicar tal puntada, ¿o a poco nada más Sergio Augusto López o Iván Sánchez Nájera pueden ser la comidilla del Legislativo?

Chistín… Y a propósito de chistositos, quien no pierde la costumbre de evadir nerviosamente ciertos cuestionamientos es el fiscal Óscar González Mendívil, quien al negar los rumores de que éste abandonaría su cargo, respondió que no ha considerado tal posibilidad, es más “no he considerado ni dejar de irle al Cruz Azul”, y es que es bien sabido que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) es seguidor del mencionado equipo de futbol, basta recordar cuando declaró que giraría una orden de aprehensión en contra de Tomás Boy, ex director técnico de la escuadra. Eso explica que la procuración de justicia en la entidad sea como el subcampeonísimo, promete, promete, pero nunca gana la final. Otro que se cree sus gracias es el aspirante a presidir nuevamente al Partido Acción Nacional en Aguascalientes, Paulo Martínez López, quien en redes sociales aseguró estar orgulloso de cómo María Teresa Jiménez resolvió el problema de la recolección de basura, conflicto que cabe mencionar, fue provocado por los propios gobiernos del blanquiazul, claro, a menos que nos creamos las excusas de Héctor Anaya Pérez, quien ahora le ha dado por culpar de sus deficiencias como servidor público a la exalcaldesa Lorena Martínez; el dirigente panista posteó más de 60 fotos de contenedores vacíos; pero pues como que le falta un poco de coordinación con los de Palacio chico, porque más o menos a la misma hora en que Paulo Martínez mostraba sus dotes como cazarrecolectores, Leonardo Montañez Castro tuvo que salir a dar la cara por la alcaldesa y por Héctor Anaya, para decir que siempre no, que para solucionar el problema todavía le cuelga.

Descoordinación… Se llama desinformación y ocurre en todos los lugares, organismos y empresas; una buena opción para combatirla es el Whatsapp, no es tan difícil de usar a menos que claro, el municipio deje de pagar las tarifas de los teléfonos celulares de los funcionarios y es que tal pareciera que en la capital del estado no tuvieran celulares, pues mientras unos declaran una cosa, otros ya van por otro lado y otros ya de a tiro prefieren quedarse callados… El sábado, María Teresa Jiménez Esquivel aseguró que para el final de esta semana el servicio de recolección de la basura, o como elegantemente le llaman “residuos sólidos urbanos”, quedaría regularizado, ante lo cual al secretario de Servicios Públicos Municipales, Héctor Anaya Pérez, no le quedó más que seguir la corriente y asentar pese a que los camiones nuevos que regularizarán el servicio llegarán la próxima semana, por lo que hasta entonces, y como dijo el secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, la recolección de basura entrará a su normalidad… por cierto, a la que tal vez no veremos hasta la próxima semana tampoco será a la alcaldesa, quien, por causas de fuerza mayor, no fue a la Marcha de la Lealtad.

Escuchado al pasar o true story: Oiga, comadre, ¿se enteró del pleito de los que andan levantando la calle? Cuando llegó el ingeniero encargado de la obra en Primo Verdad que se encuentra con un agujerote y le empezó a gritonear al capataz, “por qué hicieron este hoyo si todavía no era el tiempo, yo no lo autoricé, ¿qué te mandas solo o qué?”, y que el trabajador le responde “pues es que usted como no decía nada yo les dije que lo hicieran”. Oooora resulta… la cosa es que ya los comerciantes, consultorios y vecinos se dieron cuenta que todos los inconvenientes que les está causando la obra de municipio no tienen pinta de mejorar y la promesa de que para junio ya queda la obra, se ve dudosa.

Pian pianito… Martín Orozco Sandoval pidió paciencia a la sociedad, que espera el informe de irregularidades que datan de la pasada administración, pues desde que tomó las riendas del gobierno estatal la información ha sido a cuentagotas, o mejor dicho, lentísimas filtraciones desde la oficina de Javier Luévano Núñez. Ayer, luego de dar a conocer que en casi todas las obras heredadas de la administración de Carlos Lozano de la Torre se han encontrado anomalías que van desde errores de planificación y sobreprecio, hasta proyectos innecesarios, prometió que nada de esto quedará impune: “todas -las dependencias- se van a revisar, tengo dos meses y tengo para revisar documentos y pruebas, pero aguántenme, ya verán, no tengo números ni fechas, pero llegará el momento”, dijo a los medios de comunicación y agregó que “los sobreprecios impresionantes en todas” ellas… Suena bien, pero a fuerza de escuchar los pretextos de los funcionarios municipales, es difícil que Orozco Sandoval recupere la confianza, pues es obvio que entre sus prioridades y por precaución, no le interesa informar sobre cómo van los asuntos de gobierno; se puede explicar o tratamos de entender, porque en el gobierno estatal hay una confusión acerca de la relación que se debe mantener con los medios, después de tantos sexenios en que el presupuesto de comunicación, va de nuez: co-mu-ni-ca-ción, se utilizó en la promoción personalísima de la figura del gobernador, pareciera que en Palacio de Gobierno no se quieren arriesgar a la confusión… para pensarse. Ah, para sumar a los asuntos que dejó pendiente la administración de Lozano de la Torre y que este gobierno no ha aclarado, la evidente corrupción en el Museo Espacio, hace unos días el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, inauguró una exposición en una galería de Puerto Escondido, ¿de qué creen?, con la misma basura que Jannis Kounellis montó Relámpagos sobre México, de nuevo, en las fotos de Casa Wabi (así se llama el lugar), el mercader Hilario Galguera estaba de encimoso con el oaxaqueño, la pregunta es ¿qué hacen esas piezas que Kounellis “regaló” a Aguascalientes?, ¿hubo algún intercambio, y por qué no se anunció?, ¿se robó el galerista Galguera la chatarra que pegó aquí? Ya si el gobierno de Alejandro Murat fue estafado por el galerista, pues no es nuestro asunto, pero sí tendría que salir a explicar el gobierno estatal por qué utiliza Puerto Escondido como basurero… Y en una última reflexión, hermosísimo Puerto Escondido, lindas playas para surfear, disfrutable destino turístico, sí, ¿ahí se expone la obra de Kounellis que Dulce María Rivas Godoy y sus corifeos tanto alabaron y juraron que nos daría proyección internacional?, ¿en una galería en la playa?, bueno, a ese nivel dejaron los de la administración anterior el prestigio cultural de Aguascalientes, ¿qué sigue?, ¿el Oxxo de Gabriel Orozco en el Museo Espacio?

La del estribo. El domingo hay marcha por la unidad nacional, en varias ciudades del país, ¿usted va a asistir? Por lo pronto, nos leemos el lunes, buen fin de semana.

