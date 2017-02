Circo de tres pistas / La Purísima… Grilla

Palmeras borrachas de sol. A quienes no tienen memoria les ha dado por comparar a Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, con Sherlock Holmes, pues en lo que lleva de gobierno allá en aquel estado, un día sí y otro no, se ha dedicado a hacer de la procuración de justicia un show, emperrado con su antecesor, Javier Duarte Ochoa, cada tanto monta un espectáculo para evidenciar la estela de corrupción que dejó el ex gobernador priista, desde la mención al ahí se va de falsas inyecciones de quimioterapia a niños enfermos con cáncer, hasta, la más reciente, la exhibición de una bodega donde guardaba múltiples objetos de valor y los diarios de la esposa de Javier Duarte, donde Karime Macías, además de, supuestamente, anotar las transacciones y encuentros que realizaban, decretó que merecía abundancia, ¿está bien la exhibición?, porque lo que hasta ahora nadie se pregunta es qué ocurrió previo a la revelación de esas instalaciones, quién acomodó los enormes cuadros, retratos familiares, vajillas, sillas de ruedas, quién le puso post it a los supuestos diarios de Karime Macías… pero esa es la táctica de Miguel Ángel Yunes Linares: lanzar la bomba de humo y presentarse como paladín de la justicia, mientras que Javier Duarte sigue libre, mientras que, a diferencia de otras entidades, como Aguascalientes, se hace poca referencia al primerísimo lugar que ocupa Veracruz en el ranking de corrupción que revelan las observaciones de la Auditoría Superior de Fiscalización. Frente a los desplantes inútiles de Miguel Ángel Yunes, en verdad, es preferible la cautela de Martín Orozco Sandoval frente a la evidencia de que Carlos Lozano de la Torre cometió múltiples actos de corrupción… eso sí, que no se pase el tiempo de convertir en denuncias con base en las observaciones de la ASF, porque entonces este gobierno sería cómplice por omisión, casi tanto como el actual gobernador de Veracruz es cómplice por distracción.

Y en tus ojeras se ven… El sicótico comportamiento mediático de Miguel Ángel Yunes no es ninguna novedad, el cambio de comunicadores por mercadólogos que realizó la clase política y el fácil acceso a las redes sociales los ha convertido en productos, y así responden, en todos los sentidos, ¿quién se animaría a confrontar al gobernador de Veracruz?, sí, sólo alguien tan necesitado de los reflectores, suponemos que por eso ayer se dio un anecdótico intercambio de videos entre Andrés Manuel López Obrador y el veracruzano, el líder de Morena grabó un video señalando que Yunes Linares era un chorero y refutó la acusación del gobernador en la que indicaba que López Obrador recibía dinero de Javier Duarte y lo retó: si demostraba que había recibido dinero del gobernador prófugo, el tabasqueño renuncia a su carrera política, de lo contrario, el de Veracruz tenía que renunciar a la gubernatura; en una serie de réplicas, cerca de la medianoche, Miguel Ángel Yunes dejó en suspenso el asunto, pues en un video dijo que Morena recibía dos millones de pesos mensuales del gobierno de Duarte Ochoa… sí, aburrido y distractor.

Te vas cuando yo quiera que te vayas… Ah, y en medio de todo esto, ya comienza a sonar el nombre de José Murat para dirigir la CNOP del PRI, ¿sí se acuerda del exgobernador de Oaxaca, no? Murat Casab tiene un larguísimo historial de corrupción, al grado que su propio partido lo intentó echar de sus filas porque apoyó la campaña de la alianza que encabezaba Gabino Cué Monteagudo, y sabe atrás de quién más anduvo el ex gobernador oaxaqueño, ajá, estuvo operando la campaña para llegar a la gubernatura de Javier Duarte… Y ese es el que está impulsando el dirigente nacional del PRI para que se haga cargo de la CNOP, Enrique Ochoa Reza ha sido, por decir lo menos, tibio sobre el regreso de José Murat; que la dirigencia nacional priista apueste a estos cartuchos quemados y corruptos explica a qué se refería Enrique Peña Nieto cuando hablaba del Nuevo PRI y apuntaba a Javier Duarte; y claro, para traer el asunto a lo local, la confesión lacrimosa de Norma Esparza Herrera, quien ayer expuso que nadie se va del PRI a menos que ellos quieran, y que por eso hay unas 300 renuncias de militantes que todavía no autorizan; pobrecitos tricolores, se van a quedar sin quien les ayude a sacar los escombros.

A lo oscurito. El director editorial de este diario complementó una nota hoy agregando descripciones a lo que se vio en un video que el regidor priista Netzahualcóyotl Ventura subió a su página de Facebook, básicamente agregó el nerviosismo y balbuceos del perredista Óscar Salvador Estrada Escobedo cuando descubre que se está grabando la sesión de la Comisión de Hacienda del Cabildo de Aguascalientes, y como mucho ha de tener que esconder conmina a que se prohíba la grabación, haciéndole segunda, Edson Rubén Camarillo Rodríguez pone a votación si se graba o no, y las regidoras Cecilia López Ortiz y Marly Fabiola Carranza Ávila, junto con el protegido de Emanuelle Sánchez Nájera y el hijo de Rubén Camarillo votan a favor de que la grabación se detenga. ¿Tiene importancia alguna el hecho?, sí, permite identificar que el miedo no anda en burro y que los regidores olvidan qué los llevó al Cabildo, manifiesta que tienen miedo a evidenciarse y no hay ningún compromiso con la transparencia… y eso en todos lados, porque los politiquillos aguascalentenses son buenos para empatizar en redes sociales, siempre y cuando no se les pida que rindan cuentas.

Con todo. El secretario general de Coparmex, Raúl González Alfonso, demandó investigar las irregularidades observadas por la Auditoría Superior de Fiscalización, especialmente en materia de obra pública como fue el Hospital Hidalgo, donde se detectó un sobrecosto mayor a 33 millones de pesos. Durante la conferencia de prensa en la que se dio a conocer la campaña Yo no doy Mordida, el empresario pidió indagar a fondo, integrar las denuncias y castigar a los responsables de estas anomalías, pues “la impunidad es lo que está acabando con este país y por eso la corrupción está tan alta que nunca llega a castigarse”. Cuestionado sobre alguna posible responsabilidad de socios de Coparmex en estas anomalías, González Alonso confió en que no estén inmiscuidos, pero tampoco se aventuró a meter las manos al fuego en defensa de sus compañeros: “no podemos aseverarlo al cien por ciento pero yo esperaría que no fuera así”.

Santas presiones… Aunque mientras en Aguascalientes al parecer José María de la Torre Martín ya aprendió la lección y últimamente no se ha inmiscuido en asuntos que no le conciernen, los grupos conservadores en todo el país mantienen presiones a legisladores de su partido, Acción Nacional (PAN) para que se atienda la famosa iniciativa ciudadana del Consejo Mexicano de la Familia (Confamilia), misma que busca evitar a toda costa el aval al matrimonio entre personas del mismo sexo y otros menesteres que tanto hacen llorar al Niño Dios. Por cierto que la mentada iniciativa continúa en la congeladora del Congreso de la Unión, ante lo cual el senador por Baja California, Víctor Hermosillo, obviamente panista, exigió que las comisiones correspondientes en breve dictaminen tal propuesta para llevarla a votación, toda vez que argumenta el legislador de la vela perpetua, ya ha pasado un año desde que la iniciativa, avalada por la firma de 200 mil ciudadanos fue remitida al Poder Legislativo Federal, sin que a la fecha ésta registre avance alguno. Por cierto que regresando con don Chemita, sus corajes se han limitado a asuntos como si la Feria inicia el 15 de abril, en pleno Sábado Santo, o si en las Iglesias católicas de colonias y comunidades continúa cantándose “Blowin’ in the Wind” del premio Nobel Bob Dylan a manera de alabanza o temas hasta de los Beatles, válgame el señor. Al final Chemita no tendrá otras cosas por qué preocuparse, ya que se está reviviendo la famosa Ley Antiaborto y el matrimonio igualitario se ve perdido en la congeladora legislativa, por lo que su fiel aliado, el PAN tiene la mayoría en el Congreso local y gobierna el estado, nada podrá perturbar la santa tranquilidad del obispo fanático del Atlas de Guadalajara.

La del estribo. En sus primeros 100 días de gestión, los diputados del Congresito han presentado 50 iniciativas, excepto por Nidia Acosta Lozano y David Nájera Moreno del PRI, los panistas Paloma Amézquita Carreón, Jaime González de León y Jesús Morquecho Valdez de Encuentro Social. Pero eso sí: Paloma Amézquita Carreón no se han cansado de declararse en contra del matrimonio igualitario, la penalización del aborto y la tipificación del feminicidio como delito autónomo; Jesús Morquecho Valdez dice que su partido es de izquierda pero va con el PAN y ha implorado que no haya educación sexual para los niños en las escuelas, todo esto mientras negaba que hubiera irregularidades financiera en el IEA y ¡tómala!, que la Auditoría Superior de la Federación ya detectó un faltante de 45.9 millones de pesos… Más rápido cae… en fin.

@PurisimaGrilla