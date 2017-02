Concesionarios no han solicitado aumento en la tarifa del transporte público

No existen condiciones para justificar un nuevo incremento

Cualquier aumento irregular será sancionado: Seguot

Pese al incremento en el costo de los combustibles de casi un 20 por ciento, en vigor desde el 1 de enero, concesionarios del transporte público en Aguascalientes no han solicitado formalmente a las autoridades avalar nuevos incrementos a sus tarifas, adicionales a los aplicados a partir de noviembre, aseguró Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), quien rechazó tal posibilidad por el momento, “primeramente no tenemos oficialmente ninguna solicitud, yo lo que he comentado es que la sociedad de Aguascalientes no está para otro incremento, entonces por lo pronto no se tiene contemplado”.

Aclaró que si bien la dependencia a su cargo sí ha mantenido comunicación con concesionarios del transporte público en modalidades como taxi y camiones urbanos, a la fecha no se ha girado petición alguna referente a un eventual aumento al costo del pasaje, “Sí hemos tenido acercamientos con concesionarios pero nunca nos han mencionado de este incremento. Ahorita por lo pronto no es viable, mientras no haya una solicitud nosotros no podemos decir alguna otra cosa, pero por lo pronto es no”.

Armando Roque Cruz además aseguró que el incremento avalado por la pasada administración estatal, que en el caso del servicio de camiones urbanos fue de 1.5 pesos por pasaje, al momento resulta suficiente y no compromete los ingresos de los concesionarios, así como de sus trabajadores, “Ya hubo un incremento, este incremento les da para tener sus ganancias de manera óptima, pero por lo pronto no sabemos si habrá o no nuevos gasolinazos, pero por lo pronto la sociedad no está apta para otro aumento”.

Para finalizar Roque Cruz llamó a los usuarios a reportar cualquier tipo de irregularidad en la prestación del servicio, particularmente cobros excesivos por parte de vehículos de alquiler, excesos que aseguró, serán puntualmente sancionados por la autoridad, “Todos los taxistas deben de tener su taxímetro con las tarifas vigentes al día de hoy, en caso de que suceda lo contrario procederemos y castigaremos, para eso pedimos a la sociedad que haga la denuncia y vengan a confirmarla a la secretaría, necesitamos un orden en todos los sentidos”, destacó el secretario de Gestión urbanística y Ordenamiento Territorial.