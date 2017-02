Cuida lo que deseas / La Purísima… Grilla

Engallados estaban los priistas ante la cautela de Martín Orozco Sandoval, quien si bien no ha perdido oportunidad de señalar que nomás de rascarle tantito supuran corrupción las obras dejadas por Carlos Lozano de la Torre, pidió que lo dejaran ir piano pianito; lo que los del tricolor tomaron como un permiso para embravecerse y demandar que el gobernador mostrara pruebas de las acusaciones, como si no bastara que una tras otra se han rechazado los fiat notariales que regaló a sus cómplices la administración anterior, Norma Esparza Herrera la, todavía, dirigente del Revolucionario Institucional invitó un cafecito a los reporteros para ponerse demandosa, eso sí, nada de cuestionarla porque su mano derecha en el partido está en la lista de beneficiarios de una flamante concesión de taxi, la priista arremetió contra saleros y platitos en su rueda de prensa fuera de la sede del tricolor, que Orozco Sandoval estaba obligado a probar sus dichos… y que se le cumple, como bien dice Oscar Wilde: cuida lo que deseas porque se te puede cumplir: salió el peine en otro acto de corrupción de la administración lozanista, pero a través del informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Hasta ayer, el gobierno estatal no había realizado acuse alguno de los reclamos de Norma Esparza, si acaso, algunos medios amigos destacaron que a la dirigente tricolor no se le dan las cuentas, pues reclamaba que el gobierno orozquista ya había cumplido 100 días y nada; sin embargo, tras la difusión de las observaciones de la ASF, va a estar difícil que la avestruz priista saque la cabeza del agujero de la vergüenza. La nota de la edición de hoy es de la reportera Hilda Hermosillo y, en resumen, señala que de acuerdo a la auditoría realizada, Lozano de la Torre adjudicó de forma indebida el contrato de obra pública, a sobreprecio, y con engaños benefició a constructora ligada a actos de ilegalidad, lo que encareció la construcción del nuevo Hospital Hidalgo por 33 millones 522 mil 300 pesos… Duro, durísimo. Lozano de la Torre le dio de forma ilegal el trabajo de continuar con la obra del Hospital Hidalgo a la empresa Epccor, S.A. de C.V., quien tiene nexos con Gutsa Infraestructura, esa empresa que no terminó la reparación de la autopista del Sol y que ganó la licitación para la construcción del monumento a la corrupción que se erigió Felipe Calderón Hinojosa, la Suavicrema, alias la Estela de Pus, en la Ciudad de México, que también tiene un sobreprecio de más de 90 millones de dólares… Hoy no hay dinero para equipar el nuevo nosocomio, entre más asuntos brotan, más se asemeja Carlos Lozano de la Torre, en corrupción, al administrador que lo antecedió: el panista Luis Armando Reynoso Femat, PRI y PAN son iguales sacando raja de las obras, sin importar si son del sector salud. Urge quien adopte a nuestros exgobernadores, porque de veras que no tienen…

¿Ya estamos al aire?, avisen. El gobernador Martín Orozco dijo desconocer si Óscar Fidel González Mendívil forma parte de una terna para ser fiscal general del estado de Sinaloa, como se ha estado rumorando: “Lo conocí por los medios y no me ha informado absolutamente nada, un tema en el que seguimos con la costumbre de verlo como procurador cuando es un órgano autónomo que seguramente presentará tanto su informe como su renuncia”. En caso de que así suceda, dijo Orozco Sandoval, el Congreso local necesita estar preparado para presentar sus propuestas al ejecutivo: “No tengo ningún informe (…) tenemos reuniones de la Coordinación de Seguridad Pública, que creo viene una el fin de semana”. Respecto a la sanción al obispo de la diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre, que pudiera postergarse hasta por tres años según documentos consultados por La Jornada Aguascalientes, el gobernador prefirió no pronunciarse, que por que es un tema que concierne al Gobierno Federal “en el que no puedo dar una opinión y mucho menos cómo se generó en todo lo que se habló en la campaña”.

Viajera que vas… ¿Qué sería del honor de ser diputado sin gozar del beneficio de contar con viajes pagados por el erario? Y es que a tres meses de iniciada la LXIII Legislatura local, ya comienzan a actualizarse los informes de transparencia al respecto y al momento la diputada por Acción Nacional, María Cristina Urrutia de la Vega, lleva la delantera en eso de derrochar más recursos públicos en paseos, ya que la presidente de la Comisión de Salud ya gastó 12 mil 190.47 pesos, en un par de viajes: uno del 17 al 19 de diciembre, a la Ciudad de México, a fin de encontrarse con la doctora Fátima Rubio para recibir consejos en materia de salud, mientras que del 21 al 22 de enero la panista acudió a la ciudad de Guadalajara a una reunión con Atala Ruiz Manzur, quien desde la sociedad civil encabeza un proyecto para promover la adopción. Ya veremos si la legisladora aprovecha tales encuentros para reflejarlos en trabajo legislativo en beneficio de la sociedad, no nos vaya a salir como Héctor Anaya, secretario municipal, que cuando acompañaba a Antonio Martín del Campo a sus paseos por Europa, quesque para recoger las escobas de platino, oro y titanio, al regresar, justificaba que iba a aprender y había tenido importantísimos encuentros que le permitirían implementar mejoras en el servicio de recolección de basura… Uh. Otro panista, Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, erogó 5 mil 770 pesos para darse una vuelta a la Ciudad de México el 8 de diciembre, donde asistió a una mesa de trabajo relacionada con la implementación de los sistemas locales anticorrupción, que de igual manera esperemos que le sirva al legislador para emprender acciones en la materia desde su posición en el Congreso. Ya veremos.

Incumplidos… De igual manera al cumplirse 3 meses de la actual legislatura, ni la tercera parte de ésta ha cumplido con la presentación de su declaración 3de3, toda vez que apenas 8 diputados, todos de Acción Nacional, cuentan con sus declaraciones fiscal, patrimonial y de conflictos de intereses publicadas en el sitio web 3de3.mx, siendo los cumplidos Juan Guillermo Alaniz de León, Paloma Amézquita Carreón, Gustavo Báez Leos, Raymundo Durón Galván, Salvador Pérez Sánchez, Cristina Urrutia de la Vega, Norma Zamora Rodríguez y la plurinominal Karina Eudave Delgado, mientras que el resto de los blanquiazules, así como los demás legisladores, incluidos los que se dicen de izquierda Alejandro Mendoza Villalobos e Iván Sánchez Nájera, en descargo del perredista, habrá que recordar que sí presentó sus declaraciones como candidato a la gubernatura, aunque su intención siempre fue quedar de diputado plurinominal. Entonces, pues la realidad es triste y no sólo en lo local, apenas 126 de 500 diputados federales se han sumado al 3de3, mientras que 31 senadores de 128, mientras que sólo un integrante del gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho lo propio, se trata del titular de Sagarpa, José Calzada Rovirosa, que al parecer será el único miembro del gabinete federal que lo hará.

La del estribo. El presidente estatal de Coparmex, Francisco Ruiz López, se pronunció a favor de la continuidad de la empresa concesionaria de agua, Caasa. En su página de Facebook, aseguró que “Los intereses políticos no permiten ver la película completa. Aguascalientes cuenta con uno de los mejores sistemas de agua y es también una de las de mejor costo. ¿Por qué no aprovechar dónde estamos ahora para estar mejor, en lugar de atacar a quien podría ser un aliado?” publicación que el empresario complementó con una fotografía de una reunión sostenida con la gerencia de la proveedora del servicio, que presumió un incremento en la cobertura de 154 por ciento desde 1993 y un 113 por ciento en redes de alcantarillado. ¿Me estás oyendo, inútil?, o acaso: Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro…

@PurisimaGrilla