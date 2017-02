No está en la mesa del Legislativo ni del Ejecutivo la destitución del fiscal

González Mendívil afirma que no abandonará su cargo

El Congreso colaborará con la Fiscalía y Seguridad Pública: Francisco Martínez

Pese a existir rumores sobre la eventual salida de Óscar Fidel González Mendívil de la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE), aclara Francisco Martínez Delgado, diputado presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso local que ni el Poder Legislativo, ni Gobierno del Estado han considerado buscar la destitución del funcionario.

“Al Congreso del Estado no ha llegado ninguna información o determinación en ese sentido, yo he platicado con el Ejecutivo y me dijo que no, que el fiscal seguirá en su encargo”, explicó el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN) que por su parte se ha mantenido el contacto con González Mendívil a fin de optimizar la colaboración entre el organismo y el Congreso local.

“Yo he mantenido mucho contacto con él, de hecho el lunes me volveré a reunir con él para afinar algunos mecanismos en materia de procuración de justicia (…) sobre todo cuidar que los delitos de alto impacto no vayan a pegar a Aguascalientes. Las estadísticas nacionales nos ubican en el tercer lugar en materia de seguridad, queremos que Aguascalientes llegue al primer lugar para que puedan fluir los recursos al estado, las inversiones extranjeras no se han detenido”, afirmó Francisco Martínez Delgado.

Óscar González Mendívil descartó que tenga intenciones de abandonar la titularidad de la Fiscalía, por lo que garantizó su permanencia hasta que legalmente concluya tal encomienda, es decir en febrero de 2018: “Vamos a trabajar y seguimos trabajando, vamos a hacer lo que corresponde para continuar haciendo nuestro trabajo, no nos vamos a distraer. Con el gobernador es buena la relación, es de trabajo, de coordinación, de colaboración; yo diría que no nos vamos a distraer en esos temas, vamos a seguir trabajando. Reitero que no vamos a distraernos, tenemos que estar muy atentos para apoyar a Seguridad Pública y el Poder Judicial”, explicó el fiscal estatal.

El diputado Francisco Martínez manifestó que los acercamientos tanto con el fiscal, como con el secretario de Seguridad Pública, Sergio Martínez Castuera, y el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, se llevarán a cabo dentro del respeto a tales instituciones y con el fin de colaborar con la mejora en los esquemas de seguridad e impartición de justicia en Aguascalientes, “Que no se vea que el Legislativo está invadiendo la esfera de otras instituciones, pero por parte del fiscal y el secretario de Seguridad Pública no hay inconveniente en que hagamos visitas a las instalaciones, ya tenemos preparado un plan de trabajo con la Comisión de Seguridad Pública para visitar los Ceresos y con la Comisión de Justicia visitar los juzgados y las instalaciones del Poder Judicial”.