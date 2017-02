Fake news / La Purísima… Grilla

Fake news. Por la mañana de ayer, Donald Trump se refirió a la frontera con México: “vamos a sacar a los narcotraficantes, vamos a sacar a gente verdaderamente mala de este país, y a niveles que nadie había visto nunca antes. Y son los malos. Y es una operación militar, porque lo que se ha permitido que entre a este país”. Sí: operación militar. Un par de horas más tarde, los secretarios John Kelly y Rex Tillerson, tras reunirse con el canciller mexicano y el secretario de Gobernación, tuvieron que salir a explicar qué significaba eso, Tillerson, titular de Seguridad Interior de Estados Unidos dijo: “No habrá, repito, no habrá deportaciones masivas. Todo lo que hacemos en mi secretaría va a ser legal y de acuerdo a los derechos humanos y el sistema jurídico de los Estados Unidos. Todas las deportaciones se harán de acuerdo con nuestro sistema jurídico. No se van a utilizar fuerzas militares en operaciones migratorias… Repito, no se utilizará a fuerzas militares en operaciones migratorias”; en la Casa Blanca el secretario de Prensa, Sean Spice, justificó a su presidente: “El presidente usaba eso como adjetivo. Se está dando con precisión y de un modo en que se está haciendo con mucha, mucha claridad… El presidente estaba describiendo el modo en que está haciéndose”… Uf. De regreso en México, tras la reunión con los funcionarios estadounidenses, Miguel Ángel Osorio Chong dio cuenta de que no había sido una reunión tersa y que le plantearon “nuestro desacuerdo ante algunas de las medidas que recientemente anunció Estados Unidos”, más severo, Luis Videgaray se refirió a “la imposibilidad jurídica de que un gobierno tome decisiones que afecten al otro de una manera unilateral… Las diferencias entre México y Estados Unidos subsisten… para superar los agravios, para superar los sentimientos negativos, que sin duda hoy prevalecen, más que las palabras, lo que habrá de importar son los hechos”… Cada quien juzgará, pero por primera vez parece más razonable la posición de los funcionarios mexicanos, que basarán sus reacciones en hechos, y no como los estadounidenses, que todo lo justifican con palabras. De hecho, tras ser confirmado por el Senado como embajador ante los Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez indicó que en la relación entre los dos países había que preocuparse por los hechos y no por las palabras.

Mientras tanto en nuestra chula provincia… Con permiso de la presidencia, la diputada Paloma Amézquita Carreón, se ausentó de la sesión ordinaria del Congresito celebrada ayer, para acompañar al gobernador Martín Orozco Sandoval en la Instalación del Consejo Estatal de Adopciones, tema en el cual versa la primerísima iniciativa recién presentada por la panista. Total que si bien la primera secretaria de la mesa directiva, Guadalupe de Lira Beltrán, sí registró la salida de Paloma Amézquita, nunca se percató de su regreso al recinto legislativo, por lo que al llevar a cabo el proceso de votación nominal, la representante popular por Jesús María brincó a su homóloga al considerarla aún ausente, no obstante Amézquita Carreón la interrumpió: “estoy aquí, Lupita, a favor”, por lo que De Lira Beltrán respondió: “ya regresó la diputada… no me avisan”, lo que provocó la risa de los diputados, ¡avísenle! Continuando con De Lira Beltrán, nuevamente al momento de la votación, regañó (como en cada sesión) a sus homólogos por la mala costumbre de no encender su respectivo micrófono para emitir su voto, exhorto que el priista David Nájera Moreno no atendió, por lo que la diputada llamó la atención de éste, lo cual causó molestia al priista, a quien tras manifestar su abstención por votar la iniciativa Médico en tu Casa, se le escuchó murmurar: “¿lo tengo que decir así? ¿pública?”, lo que derivó que al concluir el registro de la votación nuevamente la secretaria se manifestara al respecto: “si solicitamos el uso del micrófono es para tomar adecuadamente el sentido de la votación (…) no es para que se molesten”, dijo Guadalupe de Lira.

¿De quién es?… El 20 de enero Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México acudió a Aguascalientes para firmar un convenio con la gestión de Martín Orozco Sandoval para implementar en la entidad el programa Médico en tu Casa, que para su aplicación es necesario modificar la Ley de Salud del Estado, iniciativa de la panista Cristina Urrutia de la Vega, misma que ayer quedó aprobada por el Congreso del Estado, pero no sin debate e inconformidades a cargo de Sergio Augusto López Ramírez, quien acusó que el programa tiene un trasfondo proselitista que costaría 700 pesos por consulta médica, que además sería brindada por pasantes de medicina y no por médicos titulados, argumentos que refutó Urrutia de la Vega quien dijo que a Sergio Augusto “se le hace fácil verbalizar barbaridades”, y que el proyecto está plenamente justificado y beneficiará, para empezar, a 38 mil aguascalentenses que carecen de algún esquema de seguridad social. Sin ahondar en el resto de la confrontación, el debate de este asunto además se caracterizó por la disputa por la autoría de la propuesta, ya que si bien hoy la aplica el gobierno panista de Orozco Sandoval, la diputada Elsa Landín Olivares aseguró que ésta fue propuesta de campaña de la ex candidata priista Lorena Martínez, mientras que Iván Sánchez Nájera dio a entender que él fue quien le fusiló la idea al perredista Miguel Ángel Mancera. Al final la propuesta se avaló y quedó claro que Sergio Augusto estaba equivocado, que los 700 pesos que costaría el programa no eran por consulta, sino por persona de manera anual.

Especulaciones… No. Ni López, ni Ramírez, son los apellidos más excéntricos para suponer que toda persona que los lleve tiene algún parentesco con el afamado legislador Sergio Augusto López Ramírez, toda vez que desde redes sociales ya surgió la teoría de que José Guadalupe López Ramírez, uno de los 14 candidatos a convertirse en titular del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), es hermano del dueño del Partido Verde, cosa que el mismo legislador negó, dado que tal situación carecería de sentido, toda vez que como lo advirtió Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, todo pariente de algún diputado quedará eliminado del proceso… Sí, de eso se ocupan nuestros diputados, de la cháchara.

Inconformes. La noche del jueves tomó protesta Francisco Romero David como presidente estatal de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de Aguascalientes (CMIC). Por su parte, el ex presidente estatal de la CMIC, Antonio Robledo Sánchez, dio a conocer que contenderá por la presidencia del Consejo Coordinador Estatal en octubre, lo que no tiene precisamente contentos a todos los socios de la agrupación, quienes creen que Pedro de la Serna empleó el puesto para beneficio propio y de su círculo cercano -del que Robledo Sánchez forma parte- que en lugar de trabajar en pro del sector empresarial. Probablemente estén celosos, pues a ambos constructores les llegó el progreso, ya que acapararon gran parte de los contratos de obra pública durante la administración de Carlos Lozano de la Torre… Ahora habrá que ver si no salen sus nombres en las denuncias que el gobierno de Martín Orozco Sandoval ha iniciado en contra de empresarios que se quieren birlar el dinero del Fiade. Ouch.

Hoy no fiat, mañana tampoco. El secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, dio a conocer que fue designado como visitador de notarías públicas a Andrés Escobedo, cuya función será la de otorgar certeza jurídica a las diferentes acciones realizadas por los fedatarios públicos. El funcionario estatal desconoció cómo marchan los procesos legales contra los 12 fiats otorgados por Carlos Lozano de la Torre, de los cuales ocho se encuentran suspendidos. Agregó que hasta el momento, no se ha nombrado notarios supernumerarios para las notarías 58 y 57, en poder de Fernando González de Luna y Sergio Reynoso Talamantes; a la mejor por eso andan filtrando que el diputado priista se anda reuniendo en lo oscurito con Luévano Núñez… ¿o quién le está haciendo el trabajo sucio a quienes al interior de la bancada priista, quieren desbancar a Reynoso Talamantes?

Ay, qué pesados… A las autoridades del estado, del municipio y también a los empresarios les encanta ensalzarse y alzarse el cuello cuando se sienten avalados o demuestran sus hipótesis con estudios de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), pero desconocen a la institución cuando se trata de los dineros o como diría el rector, Francisco Javier Avelar González: “Le dan mucho peso a las investigaciones pero no le dan pesos a la universidad”, y es que el nuevo rector, quien desde el primer día de su gestión hizo gala de su capacidad con un discurso magnífico, lo sabe, del total de recursos que recibe la UAA, sólo el 25 por ciento corresponde a aportaciones estatales, mismo porcentaje que pagan los propios universitarios en colegiaturas… así que ya saben, señores diputados locales, bien podrían dejar de transgredir la autonomía y destinarle más recursos en lugar de malgastarlos en sus pésimos asesores o en sus desganadas donaciones; pero pues eso no va a pasar, nuestros diputaditos son especialistas en la charlatanería discursiva o en la evasión franca, como la diputada Paloma Amézquita Carreón (esa que se ausentó un ratito de la sesión) que entre el balbuceo y la sonrisa falsa se negó a responder si el Consejo Estatal de Adopción debería reconocer el derecho a adoptar de las parejas homosexuales… lamentable.

La del estribo. “No debatiré con Miguel Ángel Yunes porque puedo perder la cartera”, le contestó Andrés Manuel López Obrador al gobernador de Veracruz, quien no ha de tener nada en qué ocuparse y cada tanto se inventa un show en contra de Javier Duarte Ochoa, así que se va a quedar con ganas de coronar como Rey Feo del carnaval al líder de Morena; lo malo es que al quedarse como novia de pueblo, el alboroto de Yunes Linares se transformará en la búsqueda alocada de un nuevo escandalito… Uf; pero ya es fin de semana y hay que darle descanso al cuerpo, haga lo propio y nos leemos el lunes.

