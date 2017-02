Feminicidas / Por mis ovarios, bohemias

María del Cristal Acevedo Gómez desapareció la noche del sábado 26 de julio del 2014 y esa misma noche fue asesinada, dijo la Fiscalía General del Estado, que por un golpe de suerte atinó a dar con los que considera responsables del crimen. Esto es creerle a la misma Fiscalía que, en nuevas noticias, nunca reportó la desaparición de un adolescente que desde mayo del 2016 no era localizado, no activó la Alerta Amber y al regreso de este publicó su foto revictimizándolo, lo que dice mucho de sus procesos. Es creerle a esa Fiscalía acusada constantemente de tortura y de ineficacia.

Los familiares de Cristal tampoco le creen, de lo único que están seguros es de que no ha llegado a su hogar. Este caso no fue tratado de forma diferente a otros más, la anteriormente llamada Procuraduría General del Estado invisibilizó a la víctima y a sus familiares, evitó que se accediera a la justicia al no realizar trabajos de investigación para encontrar a Cristal, por lo que no pudo presentar ni un solo avance en el año que duró su desaparición.

Aguascalientes no se cansa de repetir que es la tierra de la gente buena, pero aquí no le exige al gobierno la implementación de leyes que ayuden a terminar con el rezago social, económico y de género que padece. En Aguascalientes no se legisla en favor de las mujeres, pero es bien conocido el discurso vacío de equidad y género para todas y todos.

Como el de la anterior titular del Instituto Aguascalentense de la Mujer, Patricia Ramírez de Lara, quien declaró que apoyaba la decisión de los diputados de la LXII Legislatura de no tipificar el feminicidio como delito autónomo, pues consideró que se puede perseguir la justicia para las mujeres con el delito como agravante del homicidio y todavía, con toda la ignorancia que no deberíamos permitirles a los representantes populares, aseguró que Aguascalientes no es una entidad en la que exista un problema grave de violencia contra la mujer: “El tema de tipificar el feminicidio está por esta necesidad de armonizar con el ámbito federal, pero cada estado tiene una circunstancia especial, estamos en el lugar 31 de feminicidios a nivel nacional, no es un problema grave”.

A esta funcionaria, obligada a la defensa del bienestar de las mujeres, le pasó por alto el tema y nunca se dio cuenta para quién debió trabajar. No quiso saber que la violencia contra la mujer es una manifestación del poder que los hombres han ejercido históricamente sobre nosotras, y que utilizan como mecanismo para obligarnos a vivir en subordinación. A lo largo de toda su administración no supo que la creación de instituciones como la que ella dirigió debería de servir para enfrentar esa violencia, no para invisibilizarla al decir con eufemismos que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, es violencia doméstica o intrafamiliar. ¿Cómo fue entonces su trabajo durante seis años ante este Instituto? Estaría bien que la nueva titular, Ruth Pérez Cedillo, hiciera un examen de conciencia, que observe y aprenda de su antecesora para no repetir la ignorancia y tolerancia de esta y otras instituciones que defienden al Congreso y al gobierno en turno para salvar su puesto, que no enfrentan con firmeza la falta de presupuesto, que no exigen políticas de género porque se conforman con los talleres de computación y manualidades, y las asistencias legales y sicológicas que ofrecen a las mujeres.

De la misma forma, el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Equidad y Género, ha contribuido al rezago legislativo en cuanto a la tipificación del feminicidio como delito autónomo. La Comisión de la Legislatura anterior sólo sesionó en 22 ocasiones durante tres años, de las cuales, entre ausencias, propuso iniciativas de ley sobre la pensión alimenticia, apoyos a madres solteras, ancianos, niños y la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes, que en papel suenan bonito y mucho, pero que no se han concretado y mucho menos vuelto una realidad en el estado. Todo es letra muerta. Esta misma Comisión de Equidad y Género tuvo como presidente a Juana Alicia Espinosa de los Monteros, diputada por Nueva Alianza y ex líder sindical del SNTE, quien dijo que la tipificación del feminicidio no era tema para su Comisión y se mostró, igual que Patricia Ramírez, ignorante y sin interés en materia de género. No le bastó un solo asesinato contra una mujer, menos la definición de feminicidio como crimen de odio contra las mujeres por el simple hecho de serlo, para considerar la legislación. La tipificación, la aprobación de la Alerta de Violencia de Género, o la creación de una Fiscalía Especial para Delitos Violentos contra Mujeres y la Trata de Personas ni siquiera se han considerado con seriedad por omisión e ignorancia, por la clara ausencia de transparencia y de profesionalismo del Congreso del Estado. Mientras nosotras vamos siendo asesinadas, los diputados y funcionarios se vuelven, junto con los agresores, feminicidas.

La investigadora Valeria Durán realizó una extraordinaria radiografía para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para la plataforma Connectas y el Centro Internacional para Periodistas, la cual arrojó que los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres en el país sean reconocidos como feminicidios. Reproduzco aquí un resumen para fines de divulgación de la valiosa investigación Las muertas que no se ven: el limbo de los feminicidios.

Para realizar el análisis de la violencia de género en México, Valeria Durán solicitó por medio de Transparencia a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras. Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el país nueve mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios: el 19 por ciento. El informe dice: “Con base en estos informes, al menos siete mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueron reconocidas como víctimas de feminicidios”. Revela que la tasa de homicidios de mujeres por cada cien mil mujeres, en 2015, en el ámbito nacional, es de 3.87 homicidios de mujeres. En Aguascalientes es de 1.4. Las Procuradurías y Fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres.

Explica que aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia expone a qué debe considerársele violencia feminicida, en México no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio. El Código Penal Federal establece siete circunstancias clave que indican la tipificación de un feminicidio:

*Los signos de violencia sexual

*Las lesiones o mutilaciones

*Los antecedentes de violencia

*Que haya existido una relación entre la víctima y el victimario

*Las amenazas o agresiones previas al asesinato

*Que la víctima haya sido incomunicada

*Que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público

También revela que solamente once de las 32 entidades, una tercera parte de los estados del país, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Los estudios de Karla Micheel Salas Ramírez, abogada y directora de la Asociación Civil Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, para el mismotrabajo de investigación, concluyen que si en México no se reconoce la gravedad de los feminicidios, es porque el Gobierno Federal mantiene una negación ante la violencia de género: “Esta negación que tiene la autoridad no permite generar una política criminal. En este país el dinero se coloca donde está el número rojo (…). Sabemos que en este país el dinero y los recursos institucionales están en donde se identifica que hay un problema, por esto en el tema de secuestros hay tecnología y unidades de punta. En el tema de feminicidio y de violencia en general contra mujeres, como se siguen maquillando las cifras y si tú le preguntas a Aguascalientes y te dice que tiene un feminicidio en 5 años ¡pues claro! en razón de qué yo le voy a destinar dinero y una unidad especializada si no hay casos”.

En Aguascalientes, la estadística completa para analizar los tipos de crímenes contra mujeres no pudo ser obtenida porque las autoridades declararon como información reservada los casos de mutilaciones. El estudio tiene un apartado que realiza un comparativo del total de feminicidios que las Procuradurías y Fiscalías Estatales reportaron al Inegi durante el año 2015, contra las cifras que las mismas autoridades reportaron vía Acceso a la Información. Pese a ser el mismo periodo, en 26 estados la información es diferente:

Las 32 Procuradurías reportaron 322 feminicidios en el ámbito nacional al Inegi en 2015. La Fiscalía de Aguascalientes ninguna. De las averiguaciones previas iniciadas por feminicidio en 2015, en el país se reportaron 566. Aguascalientes solo una averiguación. Aguascalientes reportó 24 homicidios dolosos de mujeres entre el 1 de enero de 2013 y junio de 2016, y no se cuenta con información acerca de las causas de los homicidios.

Después de tres solicitudes de información y cinco meses de espera de la investigadora Valeria Durán, la Fiscalía hizo público el número de feminicidios que tiene contabilizado desde 2012 hasta este año. Negó información a tres solicitudes donde se pedía el número de feminicidios registrados desde 2012 hasta mayo de 2016, con el argumento de que no se podía responder a la solicitud ya que el feminicidio no se encuentra previsto como tipo penal, sino como calificativa del delito de homicidio doloso. Una segunda solicitud pidió el número de homicidios dolosos que fueron calificados como feminicidios, a lo que la Fiscalía negó nuevamente la información con el mismo argumento de la anterior respuesta: El feminicidio no se encuentra previsto como tipo penal, sino como calificativa del delito de homicidio doloso.

Una tercera petición por fin obtuvo el resultado: sólo se tenía un feminicidio registrado desde enero a 2012 hasta el 15 de noviembre del 2016. Un feminicidio en casi cinco años. “Aunque Aguascalientes reporta solo un feminicidio en 2015, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), declaró ese mismo año que este estado se encontraba entre la lista de los once estados con altos índices de feminicidios.” Dice el texto en las conclusiones.

Según el recuento del OCNF en ese mismo año habían ocurrido por lo menos doce homicidios dolosos con calificativa de feminicidio, calculando que cuatro de cada diez mujeres tenían entre los diez y 30 años de edad.

La Fiscalía declaró una sola investigación por feminicidio y un feminicidio en la tierra de la gente buena. Al igual que la familia de Cristal Acevedo, tampoco le creo. Ha dejado pasar de largo que muchas mujeres en Aguascalientes han sido mutiladas, violadas, asesinadas o que se encuentran en calidad de desaparecidas y esto provoca que no haya recursos enfocados para el tema, ni la creación de instancias que lo combatan. La Fiscalía no respeta el dolor de estas mujeres ni de sus familias al presentar estos resultados.

El Congreso también se burla al mantener su ignorancia y oídos sordos al legislar sobre el tema. La actual Comisión de Equidad de Género es precedida por Josefina Moreno Pérez y la conforman las legisladoras Martha Elisa González Estrada, Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, Norma Isabel Zamora Rodríguez y María del Carmen Mayela Macías Alvarado, mujeres también todas, que a pocos meses de obtener el lugar y los sueldazos se han conformado con el discurso de promover “el marco jurídico para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres”. ¿Qué significan esas líneas, señoras, para las familias de las mujeres que hemos perdido bajo esta violencia? El pecado de omisión también tiene un castigo. El dejar de hacer aquello que deben las convertirá en feminicidas junto a sus demás compañeros de curul, junto a los responsables, todos, en la Fiscalía comandada por Óscar González Mendívil. La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes en su artículo 5 dice que “la aplicación de esta Ley, corresponde: I. Al Gobernador del Estado; II. Al Secretario General de Gobierno; y III. A los Presidentes Municipales.” Bien, en el tema también están involucrados Martín Orozco Sandoval, Javier Luévano Núñez y, en el caso del municipio capital, María Teresa Jiménez.

Que no se nos olviden: María del Cristal Acevedo Gómez; María Roxana Mercado Aguirre; Andrea Nohemí Chávez; Katy Pérez Rivas; Sara Estefanía Muñoz; Cecilia Martínez Mota; Aurora Salas Mora, Paola Álvarez, desaparecidas o encontradas muertas, están a la espera de justicia. Hay muchos otros nombres de mujeres con rostro que exigen lo mismo.

El 29 de julio del 2015, a casi un año exacto de la desaparición de Cristal, el 26 de julio del 2014, la Fiscalía informó sobre la detención de cinco presuntos responsables del homicidio por medio de un boletín de prensa donde informó sobre lo acontecido en el supuesto asesinato de Cristal: tras ser asaltada, fue llevada a una casa en la colonia España e incinerada en un horno de banquetes. Pero no fue tan escueta la información, el boletín divulgó detalles y fotos que fomentan el morbo y, lo más importante y atroz, revictimizan a Cristal y a su familia.

Varios errores salieron a flote, como que durante la investigación se activó la Alerta Amber, creada para la búsqueda de menores de edad, y Cristal tenía 29 años.

La información más reciente es que dos de los cinco presuntos homicidas de Cristal podrían quedar libres de comprobarse que hubo actos de tortura por parte de la policía ministerial. La única prueba que tiene la Fiscalía para determinar el homicidio de Cristal Acevedo Gómez es la confesión, que se esfumará de comprobarse la tortura.

En ese momento, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jesús Eduardo Martín Jáuregui, aseguró que ya se intervenía en el asunto; en últimas fechas no ha declarado nada sobre el tema y ha sido señalado como omiso en la promoción de destituciones y recomendaciones a instancias varias, como la Fiscalía en el caso de las denuncias de torturas, lo que viola su actuación como ombudsman.

La hermana y el padre de Cristal han señalado su inconformidad con la investigación, y este último se negó a considerar el caso como cerrado.

Juzgar la muerte violenta de una mujer como homicidio común, deriva en impunidad, a pesar de los argumentos falaces que expongan, como esos de que el homicidio de una mujer al igual que el de cualquier ser humano es una tragedia, porque no es lo mismo morir en la guerra que a manos del hombre al que amas. O eso de que “en lugar de buscar soluciones de fondo, se optó por la solución fácil, manosear de nueva cuenta el ordenamiento penal creando como delito especial el llamado feminicidio”, escribió Rubén Díaz López, que considera “un elemento subjetivo: que el asesinato sea motivado por cuestiones de género”, porque entonces, según él y la investigación de otros hombres, son subjetivos los siete puntos que ordené más arriba, pues “la tipificación del feminicidio es sólo un recurso que implementa el Legislador para satisfacer demandas de gestores de criminalización (en el caso particular, de grupos feministas) pero que en la realidad no se requiere de una reforma penal de esta naturaleza, al encontrarse ya regulado en los códigos penales el homicidio calificado con penas severas (hasta cincuenta años de prisión) y en donde encuadran perfectamente los distintos tipos de feminicidios, sin exigir de la autoridad la acreditación de elementos internos de difícil comprobación en la práctica”.

Explíquenle esto a los padres, a las madres, a los hijos de todas estas mujeres asesinadas: Dísculpennos, pero a esta mujer la matamos todos.

