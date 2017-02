¿Gasolinazo? / La Purísima… Grilla

Lamentable. El deplorable manejo de la información en la era de los alternative facts sí es un problema que nos atañe a todos, la propagación de información sin verificar para satisfacer el morbo de las audiencias salvajes, sumado a las ganas de que ocurra algo interesante, puede traer muy malos resultados, ayer se difundió una noticia sobre un operativo que realizaron las autoridades en la Secundaria General Número 3 porque un alumno amenazó en Facebook con balacear a sus compañeros, y se indicó que “aparentemente” trasladaron al menor a la Fiscalía General del Estado. No fue así, de hecho, la oportuna intervención de las autoridades de la escuela evitó que se criminalizara al joven, pues lo que se solicitó es que los especialistas en delitos cibernéticos intervinieran, ya que la madre del joven acusado de subir a redes sociales la amenaza indicó que habían hackeado su cuenta, de hecho, el director del plantel Jaime Godina Amaya remitió una circular a todos los padres de familia explicando puntualmente los hechos y las medidas a tomar, por ejemplo: “esta Dirección solicitará ante las autoridades la aplicación de la ‘Operación Mochila’ en la inteligencia de que si se autoriza habremos de consultarlo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos”; en redes no ha faltado quien se queje desde ya de las supuestas medidas que se tomaron, pero en la queja del botón rápido, se está dejando de ver la cantidad de problemas que se generan en redes sociales, en las escuelas a diario se presentan casos de acoso escolar, pero generalmente a través de las redes; no es cuestión de satanizar esas redes, pero sí de indicar que los padres de familia, aparte de que no quieren involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos, dejan el problema a las escuelas. ¿A quién corresponde la tarea de revisar las redes sociales de sus hijos? Así como muchos pocoseso defendieron su derecho al morbo cobijados en la libertad de expresión, intervenir con nuestra sesuda opinión histérica sin contar con todos los elementos puede generar un problema donde no lo hay.

Bajo la alfombra. Y ya que se mencionó a la Fiscalía General del Estado, la institución anunció el miércoles, con bombo y platillo, que el Grupo Anti-Secuestros rescató a un joven de 16 años secuestrado en mayo de 2016, quien fue trasladado a León, Irapuato, Celaya y Guanajuato, así como a Querétaro, donde fue torturado y obligado a pedir limosna en cruceros. Llama la atención que el incidente no aparece en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que reporta a Aguascalientes como una entidad libre de secuestros. La Fiscalía tampoco especifica si el joven se encontraba en calidad de desaparecido y de acuerdo a presuntas filtraciones, tampoco hubo activación de Alerta Amber. ¿Por qué tan delicado incidente pasó así de desapercibido?, más que estar pensando en que se le hace un favor al gobernador Martín Orozco Sandoval removiendo a Óscar Fidel González Mendívil, diputados como Guillermo Alaniz de León, en vez de esperar a que el fiscal renuncie para tomar “cartas en el asunto”, bien podría exigir que se transparentara la información, si los panistas de veras quieren ser un gobierno diferente al de Carlos Lozano de la Torre, su compromiso con la transparencia debería ser más decidido, de hechos y no de habladas, o maniobras populacheras para salir al paso. Lamentablemente no parece que el compromiso sea serio, pues los panistas, al igual que los priistas en el sexenio pasado, cada vez que ven un micrófono aprovechan no para informar, sino para llevar agua a su molino y dar señales de unidad, el mismo Alaniz de León parece estar más preocupado por desmentir las faltas de acuerdo al interior de su partido que en cómo funciona el Congreso, ayer el coordinador del grupo parlamentario mixto, se refirió al proceso de renovación del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, donde al final no dejaron que Paulo Martínez López fuera como candidato de unidad, pues también se inscribieron José Francisco Javier Salas Chávez y Jorge Tachiquín Gómez; y el diputado, sin saber bien a bien cómo está el asunto, descartó fracturas al interior del blanquiazul… Zapatero a tus zapatos.

Quejas y más quejas… Desde su curul y ya con su sombrero bien guardado, el diputado local por el PRI, David Nájera Moreno, dejó de manifiesto su mal humor en la sesión ordinaria del Congreso de ayer, toda vez que al también líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la entidad, para nada le gustó que aun ya iniciada la sesión sus compañeros legisladores estuvieran platicando entre sí, por lo que en reiteradas ocasiones el priista les llamó la atención para que guardaran silencio y se dirigieran a sus respectivas curules, cosa que al menos durante los primeros minutos de la sesión no ocurrió, qué pena. Por cierto, otro que se sintió más poderoso e influyente que Sergio Reynoso Talamantes y se quejó amargamente de que los representantes de los medios de comunicación estorbábamos en los pasillos del Salón Soberana Convención, fue el autoproclamado candidato independiente a cualquier cargo de elección que se le ocurra, Juan Ruvalcaba Tejeda, quien al igual que David Nájera, comenzó a gritar exigiendo orden en la sala y afirmando que a los diputados no les pagan para dar entrevistas, qué pena, otra vez. Y no es de Dios, de veras, Sergio Reynoso, que no tenga buena prensa porque sus defensas de Carlos Lozano de la Torre son bien endebles o porque Citlalli Rodríguez le está comiendo el mandado como coordinador de su bancada, no le da ningún derecho a insultar a los reporteros comparándolos con Juan Ruvalcaba, ¿ya nos llevamos tan pesado? Más adelante, durante la sesión, y luego de que Gustavo Báez Leos errara su lectura (cosa común), y convirtiera en ingeniero al contador Martín Orozco Sandoval, Sergio Augusto López Ramírez subió a tribuna y tras quejarse de mil y un cosas, aseguró que respondería en privado a Juan Guillermo Alaniz de León, luego de que el líder de los diputados del PAN y PES acusara de querer lucirse a sus compañeros que padecen una seria obsesión con presentar puntos de acuerdo inútiles. Obvio le quedó el saco al dueño absoluto del Partido Verde Ecologista. Por cierto que la sesión ordinaria de ayer fue dedicada en gran medida a desahogar los famosos puntos de acuerdo, dado que además de éstos, únicamente fue votado un dictamen y un acuerdo legislativo concerniente a la convocatoria para elegir el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia (Itea), en tanto para asuntos generales, a diferencia de la semana pasada, que fueron 17 participaciones, sólo cuatro representantes populares se registraron para exponer dos puntos de acuerdo y dos iniciativas, y no, esta vez no se registró Jesús Morquecho Valdez, subió a tribuna y tampoco se quejó ante Yisuscraist que le tocara participar hasta el final.

Ni a quien irle… Es difícil saber cuáles son los problemas que giran en torno a la administración de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales del gobierno de María Teresa Jiménez, pero lo que es cierto es que cualquier error que se cometa ahí será muy sentido por la población y es que es la dependencia que tiene mayor relación con los ciudadanos; lo que es cierto es que desde la pasada administración fue muy criticado su titular Héctor Anaya Pérez por regidores como Eric Berthaud Reyes, quienes no lo bajaban de ineficiente al igual que el actual regidor del Revolucionario Institucional, Netzahualcóyotl Ventura, que califica de la misma forma al funcionario, al mismo tiempo que se queja de que la alcaldesa le haya quitado su mensualidad de telefonía celular de 250 pesos. Snif snif por el aprendiz de regidor, ya va a tener que hacer su recarga en el Oxxo… De veras que no se puede.

Show me the money. El presidente del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, aseguró que en caso de conseguir su registro, los ocho aspirantes a constituirse como partidos políticos locales, Mauricio Romo Rábago, Vicente Pérez Almanza, Ángel Guzmán Hernández, Salvador Farías Higareda, Fernando Carrillo, Raymundo Tamayo González, Laura Elena de Anda Martínez y Carlos Mauricio Navarro Martínez recibirían una bolsa de casi siete millones de pesos por concepto de financiamiento público. ¿Está bien?, suponemos que no, a contracorriente de la opinión de Elsa Amabel Landín, quien ya soltó las de cocodrilo que porque la creación de partidos locales no beneficia a la democracia… Achis, ¿de veras?, o sea que nos tenemos que conformar con las ruinas tricolores, la avaricia blanquiazul, la gallinácea naranja, la ignorancia pecesita o la codicia neoaliancista, aunque no nos sintamos representados; se supone que una de las funciones que cumple el financiamiento público a los partidos políticos es destinarlo a la educación cívica, cosa que ninguno de los partidos actuales está haciendo porque se lo gastan en gestión y en los viejos modos de hacer proselitismo… ¿Cuántos partidos caben en Aguascalientes? Los que sean necesarios, mientras representen el interés de los ciudadanos.

La del estribo. Super Donald Trump. El mundo está en problemas, pero yo lo voy a arreglar, ¿de acuerdo? Yo me dedico a eso, compongo cosas y lo vamos a componer… eso dijo el presidente de los Estados Unidos a sus huestes para que no se preocuparan por sus llamadas telefónicas… Qué miedo, como miedo el anuncio que tendrá que hacer la administración de Peña Nieto hoy viernes sobre si habrá o no gasolinazo. La cosa está que arde, a ver si ayuda a apaciguar los ánimos este fin de semana largo. Por lo pronto, descanse, nos leemos la siguiente semana.

