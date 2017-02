Golpes de memoria / La Purísima… Grilla

De memoria… Ya no existe impedimento jurídico para que se vote y apruebe en el pleno del Congreso del Estado la eliminación del fuero, según reconoció el panista Gustavo Báez Leos, quien recordó que fue por ésta y no por otra causa, por lo que los pasados legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) se abstuvieron de votar la última iniciativa al respecto, con el argumento de que no era posible subir a votación un tema rechazado dentro del mismo periodo ordinario o extraordinario, por lo que ahora, al tratarse no solamente de otro periodo, sino de otra legislatura, no hay problema para que los panistas y su invitado que jura ser de izquierda, Jesús Morquecho Valdez, avalen eventualmente quitar tal beneficio a representantes populares y uno que otro funcionario, tal y como lo presume como bandera el líder panista y aspirante a ocupar la silla presidencial, Ricardo Anaya Cortés. Por lo anterior, nos queda claro cuál es la versión oficial de aquél polémico rechazo a quitar el fuero, aunque las contradicciones entre panistas fueron muchas, como aquella de que el asunto iba dedicado a Martín Orozco Sandoval o aquello de que según la exdiputada Sylvia Garfias primero el tema debiera avalarse en el ámbito federal; nadie quedó contento con la votación, que si se acuerda, quedó con 17 votos a favor, ocho abstenciones y uno en contra, es decir, no se logró la mayoría calificada, para la que faltó un voto, el del priista Juan Antonio Esparza, quien entre dimes y diretes nunca justificó su inasistencia y a quien la dirigencia local del PRI jamás sancionó, eso por el lado del PRI, partido que se empeñó en sacarla adelante, para lo que se aprovechó de dos iniciativas anteriores, una presentada por Nueva Alianza en la LXI Legislatura, y la del panista Mario Alberto Álvarez Michaus, a ese remake sumaron sus nombres los priistas María de los Ángeles Aguilera Ramírez, Jorge Varona Rodríguez y Luis Fernando Muñoz López, en ese entonces, más que una verdadera discusión de la iniciativa, lo que presenciamos fue la incapacidad de los legisladores de argumentar a favor o en contra de algo sin que se cuele su interés personal, de hecho, Álvarez Michaus (hoy borrado del panorama tras la derrota del grupo político que no quería a María Teresa Jiménez Esquivel como candidata a la alcaldía) acusó de varias irregularidades en el proceso legislativo e indicó que el trasfondo no era jurídico, sino político… ahí nomás; en el apunte de memoria acerca de quiénes recularon para impedir que se eliminara el fuero, necesariamente debe incluir a Leonardo Montañez, hoy secretario de Gobierno en la presidencia municipal y entonces diputado, quizá el único que realizó un argumento jurídico para mantener el fuero… En fin, esperemos que por fin y ahora como mayoría, los azules se pongan a trabajar en el tema, ya que de no haber sido por ellos, personajes como Sergio Augusto López Ramírez ya estarían rindiendo cuentas ante la justicia por apoderarse de recursos públicos que no ganó honestamente. Ojalá, porque si de nuevo se trata el tema como un favor a Martín Orozco Sandoval, nada va a salir bien, y si no nos cree, haga cuentas de cómo salen las votaciones con que los panistas intentan guiñarle el ojo al gobernador.

No hay. En un ya tradicional procedimiento de las administraciones panistas, el fin de semana se “filtró” la lista de aspirantes a integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes, y hasta el viernes nomás había registrados cuatro personas: Jorge Heredia López, Juan Carlos Taya Gutiérrez, Jorge Horacio López y Nohemí Pérez Cedillo; quién sabe si de último momento se haya registrado alguna otra persona, pero es de dudar, aparte del nulo poder de convocatoria del Congresito, la mala noticia es que para establecer el Consejo se necesitan cinco personas, no parece que esta situación haya sido considerada por los diputados, así que no dude que se sumen a los aspirantes propuestas de los legisladores, eso sí, estamos seguros que ningún compadre, amigo o familiar, pues el cargo es honorario, así que no hay mucho que ofrecer. Y sobre el poder de convocatoria del Congreso, es obvio que la inexperiencia de los diputados está causando efecto, acostumbrados a tratar a los medios de comunicación como sus amigos o enemigos personales y con un discurso populachero de no “regalar” recursos a los medios de comunicación, no han establecido los mecanismos mínimos para difundir su quehacer. Lo único que falta es que los diputados culpen a la ciudadanía de no estar interesada en dar seguimiento a las tareas del Instituto de Transparencia estatal, cuando lo cierto es que, en materia de rendición de cuentas y transparencia, el Congresito mantiene como constante quedar a deber, ¿no nos cree?, échele un ojo a la página en internet, ¿no nos cree?, pasee por los perfiles personales de los integrantes de esta Legislatura: un discurso pobrísimo que mezcla buenos consejos y bien muchas fotografías de los baños de pueblo.

Sin Facebook… Mientras Norma Esparza Herrera sigue pregonando la unidad en el tricolor de cara a la esperada y aún no definida renovación de la dirigencia estatal del PRI, continúan los dimes y diretes entre las altas esferas de la militancia, y es que mientras algunos líderes, como la propia Norma Esparza y el diputado Sergio Reynoso Talamantes afirman que las derrotas pasadas son culpa de todo mundo, excepto de Carlos Lozano de la Torre, hay perfiles como Fernando Palomino o Citlalli Rodríguez que aseguran lo contrario, mientras que otros priistas han impulsado desde las redes sociales sus inconformidades hacia el exgobernador y quien fuera su suplente en el Senado, es decir, Norma Esparza; caso particular de Mario Guevara Palomino, quien desde su página de Facebook manifestó: “EL PRI DE AGUASCALIENTES RECIBE ANUALMENTE UN POCO MÁS DE 12 MILLONES DE PESOS, YA REDUJERON SU NÓMINA, NO BAJAN APOYOS A SUS SECTORES Y ORGANIZACIONES. LA PREGUNTA ES: DÓNDE ESTÁ EL DINERO? POR QUÉ NO CONOCEMOS LOS INFORMES DE JUSTIFICACIÓN DE GASTOS Y EROGACIONES DE LOS DINEROS PÚBLICOS QUE NOS OTORGA EL INE? ES SOLO UNA REFLEXIÓN!!!!!”, ante lo cual y de manera muy institucional (ajá) la líder o mejor dicho la todavía dirigente del PRI respondió: “Las cuentas del PRI son transparentes, te invito Mario Guevara Palomino a que pases a revisarlas y de paso te traes tus cuotas”. Uy. El delegado del Infonavit no se quedó callado e insistió en que el partido rinda los informes financieros que “por estatutos les corresponde hacer y luego que se hagan públicos en la página web del CDE”, mientras que sobre las cuotas, explicó que las ha aportado en el Estado de México, del 99 al 2010, y en Aguascalientes del 2010 al 2014, Guevara Palomino indicó también que “a través de la fracción parlamentaria les enviamos mensualmente nuestras cuotas”… más allá de este intercambio de dimes y diretes en Facebook, llama la atención que haya sido desde el Congreso donde enviaban sus cuotas los priistas, queremos creer que fueron pagadas con su dinero y no con algún fondo de esos que se inventan para dilapidar los recursos… En fin, en Facebook, ahí se dirime la ansiada renovación del PRI sigue atorada ¿será que a su dirigente nacional Enrique Ochoa Reza de plano ya no le interesa Aguascalientes?, o a la mejor no tiene como amigos a los involucrados… Sabe.

No todo es básquet… El día de hoy la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel estará presente en un evento deportivo para personas con discapacidades motrices; esas mismas personas que el pasado jueves se quejaron sobre las pobres condiciones en las que se tienen que mover a través de Aguascalientes porque además de la falta de infraestructura se tienen que enfrentar a la laxidad con la que los elementos de seguridad vial del municipio ejecutan su trabajo y es que nulas son las multas para quienes obstruyen las pocas rampas que hay en las esquinas de las calles a pesar de que el secretario de Seguridad Pública, José Héctor Benítez López, opine lo contrario… por lo menos esperamos que para hoy que la alcaldesa se ponga a jugar baloncesto con las personas en silla de ruedas haya leído el oficio que le entregaron las asociaciones civiles y agrupaciones promotoras del transporte alternativo la semana pasada. Hacemos chonguitos.

La del estribo. Ayer el general Salvador Cienfuegos se refirió a la Ley de Seguridad Interior y dijo que “requiere de un enfoque multidimensional que involucre a todas las autoridades, bajo los principios de legalidad responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad”, este, pues sí, nomás que como en sus referencias anteriores a esta iniciativa, el titular de la Defensa Nacional descalificó las voces críticas que señalan que esta Ley está hecha a modo para y por el Ejército, Salvador Cienfuegos descalificó a quienes afirman que se busca institucionalizar la participación de los militares en la lucha contra la delincuencia: “A quienes por falta de información o tergiversación de la misma u otros intereses no visibles señalan que la iniciativa induce a la institucionalización de militares en seguridad pública o a su militarización, les aclaramos que las fuerzas armadas mexicanas creen, respetan e impulsan el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática”. Ouch, ¿no le acaban de decir a Donald Trump que lo primero que hacen los tiranos es criticar a quienes piensan distinto?

@PurisimaGrilla