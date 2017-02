La complicidad de la ignorancia / La Purísima… Grilla

Chapulines ignorantes… La red de complicidad urdida en torno a la tala de los mezquites y huizaches en el predio del Ejido Ojocaliente está a la vista, los mismos involucrados se las han arreglado para exhibirse. Luis Fernando Muñoz López, ex diputado priista que fue premiado con la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), justificó su omisión de impedir la tala de cientos de árboles al asegurar que la delegación federal no formó parte del amparo promovido por el abogado, Marco Agustín Ramírez Rodríguez, contra el ecocidio; es decir, a través de una argucia legaloide, ese a quienes algunos tildan de “maestro” se excusa por no haber revisado lo que Adrián Jiménez Velázquez, quien lo precedió en el cargo como “encargado” autorizó. Entrevistado por Rocío Gutiérrez en Más Allá de la Noticia, Muñoz López responsabilizó por las irregularidades en el caso al delegado de Semarnat, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, quien según trascendió, casualmente estaba de viaje en el momento en el que se deforestó el sitio en el que se pretende construir la Plaza Outlet Aguascalientes, cuyo arbolado tenía hasta 150 años de antigüedad. El premiado con una delegación aseguró que ya está el tema bajo análisis; sin embargo, Marco Agustín Ramírez Rodríguez lo contradijo, el abogado que promovió el amparo contra el derribo de los árboles aclaró que, independientemente de que Profepa o Proespa fueran o no notificados del juicio, pudieron haber evitado el ecocidio pues los taladores contratados por Inmobiliaria Imagen Visión ni siquiera portaban con los documentos de la autorización expedida por Semarnat. Por ese simple hecho, se les pudo haber apercibido, pero no. A ambas dependencias se les olvidó que tienen facultades para preservar el ambiente. El recién arribado a Semarnat, Gilberto Gutiérrez, señaló que el impacto ambiental lo consideran “mínimo” y le echó la bolita a la administración de Antonio Martín del Campo, por haberles indicado que el terreno está catalogado como “terreno comercial”, a todos los que les pidieron opinión (dependencias federales, estatales y municipales) consideraron que era positivo el derribo de los árboles, es decir, el encargado de asegurar “la óptima protección, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable”, permitió el ecocidio porque todos los demás le dijeron… Mientras que Luis Fernando Muñoz, quien es el responsable en la entidad de “garantizar la protección de los recursos naturales y el capital natural privilegiando el enfoque preventivo sobre el correctivo así como las acciones de participación social”, omite su responsabilidad señalando que el amparo… De ese tamaño la idiocia de los chapulines.

Ahogado el niño… Ayer, alrededor de las 14:00 horas, el secretario de Desarrollo Urbano del Municipio, Jesús Adrián Castillo Serna mandó clausurar las obras de la construcción de la Plaza Outlet; casi dos días después de que ocurriera el ecocidio perpetrado el sábado pasado… Más tarde, a través de un boletín, la Profepa, sí, la misma que aquí en Aguascalientes encabeza Luis Fernando Muñoz, dijo que había clausurado de manera total temporal el predio donde se lleva a cabo el outlet, contradiciendo todo lo que el ex diputado priista había dicho en la radio, la delegación informó que los inspectores federales “observaron evidencia de incendio tipo superficial apreciando la afectación de vegetación arbustiva y pastizal, lo cual contraviene una condicionante que contempla la autorización relativa al uso de fuego”, y que ahora sí, van a iniciar una investigación por la comisión de delitos ambientales… De nuevo, la ignorancia de los chapulines cuesta vidas.

Arribista. El diputado del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, no se cansa de hacer gala de su cinismo. En pasados días, el también dueño de la franquicia del PVEM distribuyó un comunicado “lamentando” lo ocurrido el sábado pasado y anunció que pedirá cuentas a las instancias federales que hicieron caso omiso a la sentencia provisional que se dictó para la suspensión de este proyecto y enfatizó que si Gilberto Gutiérrez Gutiérrez no pueden con el puesto, que renuncie. El boletín señaló en repetidas ocasiones que el actual delegado de Semarnat ya no milita en el partido del tucán, lo que deja en evidencia con la pérdida de sus principios. Seguramente López Ramírez quiere creer que la sociedad tiene la memoria más corta que sus pretextos, pues fue él quien autorizó la tala de 800 árboles para la construcción del centro comercial Espacio en 2014, cuando fue delegado de Semarnat. Durante en su periodo, se le olvida, llegó a declarar que “no se puede frenar el progreso” cuando fue cuestionado sobre la pérdida de hectáreas arboladas que se emplearon para proyectos eléctricos, hídricos, mineros y turísticos… Si le hacemos caso al aviador confeso del IEA, la militancia en el Verde Ecologista no concede ningún conocimiento en materia ambiental, como para que cuando se finquen responsabilidades a los actuales delegados y se les castigue y dejen de ocupar los puestos para los que no están preparados, que las delegaciones de Semarnat o Profepa, por ejemplo, no necesariamente son premios de consolación para maistros perdedores o aviadores de la causa ambientalista que regalan pases de cine y bolsas.

Puros Machos… Finalmente la contienda por la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización (OSF) quedará entre 11 varones, toda vez que la única mujer inscrita en el proceso, Luz Edith Arellano Avelar, quedó eliminada al incumplir un requisito, según lo informó el panista Jaime González de León, quien encabeza la Comisión de Vigilancia en el Congreso. Así, la aspirante eliminada no presentó la cédula profesional en original que la acredita como licenciada en Contaduría Pública, sino que entregó el número de documento oficial mediante una consulta a la base de datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Así hubiera sido de exigente Acción Nacional para designar a Adán Valdivia López como su candidato a la alcaldía de Calvillo. Mientras tanto y al menos durante 28 días, en cuanto se designa al sucesor de Óscar González Mendívil, la Fiscalía General del Estado (FGE) quedará bajo el control de una mujer: María Guadalupe Sánchez Valdés, vicefiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia, quien prometió dar a conocer sus proyectos a llevar a cabo en el organismo, esto a partir de hoy, en cuanto la renuncia de González Mendívil sea oficial.

Solito… Por cierto que el todavía fiscal negó que con su partida de Aguascalientes y en caso de que logre ser designado fiscal de Sinaloa, su equipo de colaboradores llegue a abandonar de igual manera la entidad, por lo que Óscar González aclaró: “El único que se va es su servidor, el equipo somos todos y el trabajo somos todos; las instituciones trabajan en una dinámica distinta, son constantes, las personas podemos estar y después no estar, pero el trabajo y la obligación de trabajar siempre van a permanecer”, por lo cual descartó que su renuncia vaya a desencadenar la desarticulación de la Fiscalía. Al final, el fiscal enfrentó a los medios, pero engallado por la sumisión con que los diputados recibieron su informe, empleó su capacidad retórica para evadir los cuestionamientos, y es que el fiscal llevaba las de ganar porque cuando entregó su informe, el presidente de la mesa directiva del Congresito, Gustavo Báez Leos, perdió la oportunidad de hacer un señalamiento, de frente, como representante del Poder Legislativo al fiscal que se va porque se le pegó la gana; pero no sólo que el panista fuese sumiso engalló a Óscar Fidel González Mendívil, también las porras ciegas hacen daño, como los elogios múltiples de Elsa Amabel Landín, diputada priista que minutos después de haber recibido el informe, es decir, sin tiempo para haberlo leído, se congratulaba en Facebook por los muchos “logros y avances en este primer año de ejercicio de la Fiscalía como ente autónomo de Procuración de Justicia”… así, a ciegas.

Azul esquizofrénico. Ahora resulta que la militancia no es inconveniente para la selección del sustituto de González Mendívil, el coordinador de los panistas y el cómplice de Encuentro Social, es decir, la mayoría en el Congresito, ya se apuró a decir que como la ley no lo prohíbe, pues no hay ningún inconveniente en que el próximo fiscal milite en algún partido, Guillermo Alaniz de León defiende a capa y espada que no se puede ir contra la ley, olvidando que en la legislatura pasada, los diputados de su partido armaron todo un escándalo cuando fue designado Guillermo Rafael Escárcega Álvarez para ocupar el cargo de fiscal especial en delitos electorales, que los del PAN se rasgaron las vestiduras por ese nombramiento por la filiación priista de Escárcega Álvarez… cuando la ley no indicaba lo contrario.

La del estribo… Todo parece indicar que el gobierno de Martín Orozco Sandoval dio su primera decepción al obispo José María de la Torre Martín, pues el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos no atendió la solicitud de la Iglesia católica, para que la verbena en su edición 2017 no arrancará el sábado 15 de abril, en plena Semana Santa, ya que según informó el vocero de la Diócesis, Carlos Alberto Alvarado, pese a que la petición fue formalmente entregada a la autoridad estatal, de plano fue ignorada por José Ángel González Serna, presidente del Patronato, aunque a Chemita no le guste la idea, la cantina más grande de México abrirá sus puertas en pleno Sábado de Gloria. Pues sí.

