La cosecha de guayabas / La Purísima… Grilla

Ay, fiesta bonita… La sesión del Cabildo capitalino se puso buena ayer y fue gracias a la oposición, es decir, descarte a Mauricio González López, el pretendido independiente, que hasta el momento lo único que ha hecho es mostrar con acciones el vacío intelectual que oculta tras su simpatía; desde Morena, la regidora Jenny Parra la emprendió contra la Feria Nacional de San Marcos: “El principal atractivo de la Feria es el alcohol, la ruleta y el palenque; actividades oprobiosas y lucrativas que caracterizan la mala costumbre del Estado de fomentar el vicio y las apuestas, aspectos negativos que solo producen ingresos monetarios al Patronato cuya cuantía y origen se mantienen en la absoluta discrecionalidad muy lejos de los órganos fiscalizadores del estado y la mirada popular”; mientras que Netzahualcóyotl Ventura, propuso una reforma al Código Municipal de Aguascalientes para la creación de la Comisión Permanente de Desarrollo de las Zonas Conurbadas y Metropolitana de Aguascalientes; haciéndole el uno-dos a su compañero priista, Miguel Romo Reynoso, presentó un punto de acuerdo para incluir en el Plan de Desarrollo Municipal el rescate del río San Pedro… Nada mal, pero aun así, en esa misma sesión se aprobó que el Ayuntamiento capital destine más de 29 millones de pesos para los servicios de la Feria; el desarrollo de la capital del estado como una zona metropolitana sigue quedando en buenos deseos y fue olvidada tras los agarrones entre Gregorio Zamarripa Delgado como alcalde de Jesús María y el gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat; y en cuanto al río San Pedro, bueno, pues no puede quedar en un “punto de acuerdo”, se supone que Jesús Ríos Alba enarboló como bandera de campaña ese asunto y presumía que tenía un gran plan, mismo que quien lo arrolló en la elección, María Teresa Jiménez Esquivel, prometió retomar… entonces, esperamos que no quede en puros posicionamientos y realmente pase algo.

Vacuidad. No hemos comentado nada en esta metiche columna sobre los viajes a los Estados Unidos de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Ochoa Reza, ¿razón?, nos parecen igual de inútiles que la presencia de Mauricio González en el Cabildo, quien ante el verdadero trabajo no ha sabido responder más que con las tradicionales respuestas mediáticas que evidencian que el aspirante a la alcaldía capitalina tiene el colmillo largo de los políticos a los que tanto descalifica pero que en actitudes se comporta exactamente igual que ellos, es decir, los malos servidores públicos; además de sus encuestas vía Facebook con un estilo deplorable (Si saben algo, avísenme, para ir a ver), ¿qué ha hecho González López?… mantenerse en campaña; asumiendo que él es la flor más chula del ejido, cualquier posible competencia la descalifica, no vaya a ser la de malas y lo bajen del pedestal de huacales desde donde saltó al Cabildo; hace unos días el regidor plurinominal convocó a boicotear la creación de partidos políticos locales en Aguascalientes, que porque si la ciudadanía les firma “les van a dar una licencia para robar a 8 personas más”, y prometió promover acciones legales para que definitivamente no se permita la creación de esos partidos locales, “vamos a revisar la ley estatal electoral, yo sin tener una injerencia directa, pero hay diputados que me están apoyando”… Sale el peine pues, no hay una reflexión seria acerca de si son o no necesarios más partidos, sólo el gritito histérico de “al ladrón, al ladrón”, seguido de la revelación de que colabora con otros políticos, ¿dónde está la mentada independencia?, pero sobre todo, ¿dónde están las ideas? Cuando a Enrique Peña Nieto se le salió el tristísimo “¿ustedes qué hubieran hecho?”, algunas respuestas señalaron que era una forma de sacudirse la responsabilidad, Mauricio González López ya es regidor, aprovechó todas las reglas del sistema de partidos para colarse, a él ya no le queda preguntarse qué haría, sino hacer, y no se ve que haga mucho.

La cosecha de guayabas… El gobernador Martín Orozco Sandoval aseguró que el asunto del alcalde de Calvillo, acusado de emplear un certificado falso de bachillerato, ya está siendo analizado por la Oficialía Mayor y aseguró que permanecerá al pendiente. Entrevistado durante la instalación del Consejo Estatal de Consulta y Participación Ciudadana en Seguridad Pública, a donde, por cierto Adán Valdivia López llegó tarde y con la cola entre las patas, o en su defecto muchas ganas de pasar inadvertido, Orozco Sandoval pidió a sus funcionarios que sean honestos “en lo que hayan hecho aún aunque no lo hayan hecho en nuestro tiempo y que no vaya a tener una repercusión en este momento”. Recalcó que el asunto, que fue exhibido por medios nacionales, es más en un tema de honestidad, “no podemos andar revisando a todo mundo como si fueran niños, simplemente que actúen como debe de ser, con transparencia”. Ouch, se vale sobar, alcalde. Martín Orozco fue también cuestionado acerca del papel del fiscal, Óscar Fidel González Mendívil, que si bien algunos especuladores hacen fuera de la administración en no más de dos semanas, el gobernador consideró adecuada su coordinación con el general Castuera, secretario de Seguridad Pública Estatal y con las corporaciones municipales. El único pero contra el funcionario, a quien la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local ha pedido reiteradamente su renuncia, es la cantidad de expedientes pendientes por resolver, sin embargo, en un tono condescendiente Orozco Sandoval dijo que la propia ley del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio impide avanzar con mayor rapidez.

…nunca se acaba. El secretario general de Gobierno, Javier Luévano Núñez, reveló que además de salud, obra pública y educación, se han encontrado irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Radio y Televisión de Aguascalientes, el Instituto Cultural y la Secretaría General de Gobierno. Respondió que no hay prisa, cuando se le preguntó cuándo se iniciarán los procesos legales correspondientes cuando salieron a colación las críticas de la todavía presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Norma Esparza Herrera, quien calificó como habladurías todo lo dicho por el gobernador y su equipo de trabajo sobre malos manejos de recursos públicos durante la gestión de Carlos Lozano de la Torre. Declaró que al no existir un tiempo límite, podría llevarse varios años de la administración actual y que el propio Martín Orozco Sandoval ha dado órdenes de no hacer las cosas con prisa. Tampoco reportó novedades en las revisiones a notarías públicas y concesiones de taxi entregadas por el priista.

En serio, nunca se acaba… No conformes con embolsarse 20 mil pesos al mes cada diputado como parte del fondo de Gestión Social, ahora los legisladores, en particular los que integran el grupo mayoritario (PAN-PES) están listos para llenar las oficinas del Poder Legislativo de su gente, toda vez que en días pasados se concretó el despido de una gran cantidad de trabajadores administrativos y auxiliares del Congreso, muchos, cabe mencionar, que contaban con base y que sin más desde el Comité de Administración, presidido por Martha Elisa González Estrada, se decidió despedirlos, evidentemente con la intención de rellenar la nómina con gente afín al partido blanquiazul, tal y como está ocurriendo en Gobierno del Estado y algunos municipios, donde bajo el argumento de que las pasadas administraciones inflaron las nóminas y basificaron gente que no lo merecía, ahora les ha dado por cortar cabezas de manera indiscriminada. Y falta ver cómo se dará el acomodo de panistas al interno del Órgano Superior de Fiscalización (OSF), claro, una vez sea designado al nuevo titular del mismo, en un proceso que va más retrasado que la ampliación del paso a desnivel de López Mateos, y es que tal y como lo reconoció Jaime González de León, panista que preside la Comisión de Vigilancia, no hay impedimento legal alguno para que los diputados llenen al OSF de amigos y compromisos políticos, ya veremos cómo ocurren las cosas en esta agencia de colocación mejor conocida como Congreso del Estado.

La del estribo. Hasta el momento, el único que ha salido a dar la cara para responder sobre el dinero para ayudas que reciben ha sido Gustavo Báez Leos, el diputado y secretario del Comité de Administración del Congresito declaró que los 20 mil pesos que recibe para gestión deben de ser comprobados mes con mes, es decir, que no lo niega, ahí está el recurso, y que de no comprobarse en su totalidad no se autoriza la entrega del mes siguiente, es decir: a juntar factura. Báez Leos dijo que “en su caso particular el recurso ha sido entregado a estudiantes que se van de intercambio académico”… Ajá, ¿y les pide recibo?, ¿le dan factura?, ¿cómo comprueba?, y lo que sigue, cuestionar el criterio para elegir a esos estudiantes… Son 27 diputados, sólo uno responde, ni el de las selfies ni el payaso, ni el aplaudidor ni… Lamentable.

@PurisimaGrilla