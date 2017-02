La pregunta de los 20 mil pesos / La Purísima… Grilla

Puntual. “El uso de documentos falsos constituye un delito federal que se castiga con entre cuatro y ocho años de cárcel y de 200 a 360 días multa en caso de papeles públicos, y con prisión de seis meses a cinco años y de 180 a 360 días multa, para privados, de acuerdo con el Código Penal Federal (CPF). Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más”, escribió puntualmente Hilda Hermosillo en estas páginas para contextualizar que el juez sexto de Distrito en Procesos Penales Federales encontrara culpable a Adán Valdivia López, alcalde de Calvillo, por el delito de uso de documento apócrifo, la sentencia es de cuatro años de prisión y el pago de una multa de once mil 964 pesos; esos son los hechos, incluso aceptados por el propio presidente municipal, pues ante la publicación de la nota en Reforma, y la reproducción casi instantánea en medios locales, lo primero que dijo Adán Valdivia fue que sí había comprado el certificado por 5 mil pesos. La noticia tomó fuera de base a todos, el dirigente panista Paulo Martínez López no pudo evitar un reclamo a su militante, que le hubiera avisado antes para así brindarle asesoría legal adecuada; el gobernador Martín Orozco Sandoval el mismo viernes prometió reunirse con el alcalde de Calvillo, pero no lo hizo, entonces el sábado le dio la vuelta a los reporteros; con la inteligencia que le caracteriza, la dirigente priista, Norma Esparza Herrera, demandó al gobernador que corriera a Adán Valdivia, como si fuera su empleado… sí, así de ese tamaño la tontera; pero lo peor vendría el sábado, cuando urgido de ayuda, el de Calvillo se le arrimó al estentóreo Jorge López Martín, quien acostumbrado a presumirse como víctima, manoteando sobre la mesa, culpó al exprocurador Felipe Muñoz, y para cobijar bajo sus faldas a Adán Valdivia, se envalentonó al indicar que se demandaría una explicación a la PGR por la filtración, que porque el alcalde es inocente… de ese tamaño la idiocia del diputado federal. Lo peligroso de las tonterías de Jorge López sobre el caso es que empujan a Adán Valdivia a mantenerse en la mentira y a cuestionar el obligatorio cumplimiento de la ley al que todos nos debemos someter; a menos que López Martín asuma que es el Layín aguascalentense, el alcalde de San Blas, Hilario Ramírez Villanueva, que acepta que roba, pero poquito; según el discurso furibundo de Jorge López, es inocente Adán Valdivia porque nomás violó poquito la ley; en su comparecencia, el calvillense dijo haber comprado el certificado en cinco mil pesos, ya que abandonó sus estudios para emigrar a Estados Unidos y lo empleó para ingresar a la universidad La Concordia, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto; eso es una confesión, de eso se trata, pero en el evidente desconocimiento de la grey panista de cómo funcionan los medios de comunicación, que estamos para informar y tenemos una función social que cumple en seguir a los del PAN en sus vendettas, y que no estamos obligados a difundir su carita sólo porque les surge el priista que todos llevamos dentro y demandan el culto a la personalidad, al tratar de desviar la atención sobre el delito cometido por Adán Valdivia, lo que está haciendo Jorge López (envalentonado porque le ganó una partida al locutor José Luis Morales, no a un reportero o periodista) es apuntar contra la libertad de expresión y los métodos de investigación de los periodistas, ¿o por qué Jorge López no se queja de las filtraciones con que el Gobierno del Estado ha manejado el asunto de las concesiones de taxi?, ¿o que Martín Orozco Sandoval salga un día sí y otro también a señalar que hubo mucha corrupción con Carlos Lozano de la Torre pero a la hora en que se le piden pruebas pide unas semanitas más?, ¿por qué no la emprende contra los panistas que hoy forman parte del gabinete y que prometieron publicar su 3de3 antes de febrero y no lo han hecho? En fin, que el alboroto causado por Adán Valdivia López, y el fuego azuzado por Jorge López ha alcanzado a todos, la presidente municipal de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, aseguró que en su administración las personas están en los cargos que merecen según sus grados educativos porque, si no es así, se harían acreedores de una baja laboral por mentirosos… pero cabe la pregunta, ¿el nivel educativo realmente garantiza un buen trabajo en el sector público?, todo parece indicar que sí, sin embargo, tal y como lo señaló el politólogo de la UAA, Ricardo Ramírez, esto no es una ley, por lo que pueden haber sorpresas, por ejemplo, con todo y la maestría que lleva a cuestas la alcaldesa, no supo explicar bien un postulado científico y se terminó por convertir en broma su propuesta de comer elotes para calmarnos… lo cierto es que el problema no está en la verdad sino en la mentira, pues de ser cierto que el alcalde de Calvillo falsificó su certificado, estaríamos viendo cómo en la clase política estos casos son muy normales, ¿o no, Enrique Peña Nieto?

Mediático… Que se ponga a trabajar y deje de lado su afán de andar opinando de todo lo que se le ocurra, fue la exigencia que Sergio Reynoso Talamantes hizo a su homólogo plurinominal perredista Iván Sánchez Nájera, luego de que el hermano del líder local del sol azteca criticara la productividad de la actual legislatura y afirmara desconocer en qué trabajan las bancadas mayoritarias. El líder de los diputados del tricolor dijo al respecto que “se me hace totalmente fuera de lugar que un legislador pretenda con una declaración desestimar el trabajo que se ha venido haciendo. Yo sí conozco y he estado pendiente de las iniciativas que han estado presentando las demás bancadas y la mía propia, he estado impulsando que las iniciativas de un servidor y mis correligionarios tengan una pronta resolución”. Y a propósito del perredista, el segundo diputado más mediático del Legislativo local, (después de Sergio Augusto López), Sergio Reynoso responsabilizó a algunos medios de comunicación, páginas de noticias, blogs o lo que sean, de engordarle el caldo a Sánchez Nájera, toda vez que se le da juego a cuanta puntada se avienta el diputado izquierdista, temas que el priista aseguró, poco tienen que ver con un verdadero trabajo legislativo como el que Reynoso asegura, él sí desempeña: “Que los medios de comunicación no le den respaldo a ese tipo de declaraciones, la agenda legislativa no es una agenda de medios, de circo en razón de puntos de acuerdo o del propio pleno; tenemos un gran trabajo a desarrollar, es una serie de iniciativas que se están estudiando y que darán el resultado correspondiente, entonces no coincido con lo que manifiesta el legislador (…), tenemos la obligación de ver eso, él no lo quiere ver porque está más dedicado a la situación de sus temas mediáticos y los medios le han estado dando el caso a él, eso es distinto”. Así, Reynoso Talamantes ya adoptó la postura de los seguidores del morenista Aldo Ruiz, quienes acusan a los reporteros de mantener vigente a la fundadora del partido de López Obrador en la entidad, Nora Ruvalcaba Gámez, aunque claro, hay que reconocer que el discurso de ésta supera por mucho al de Sánchez Nájera y aunque según la dirigencia de Morena, Nora no sea nadie.

Fin del rezago… Por cierto, el lozanista número uno en el Congreso del Estado afirmó que sí es posible acabar con el rezago legislativo, tan es así que pronosticó que a marchas forzadas será posible desahogar todo lo que dejó pendiente la pasada legislatura antes de concluir el primer periodo ordinario de sesiones, es decir, antes del 31 de marzo, “hay que analizar qué tanto esta legislatura en lo poco de tiempo que tiene para desarrollar, estamos a punto de señalar que el rezago de más de 100 iniciativas que están deberán de quedar desahogadas en un mes o mes y medio”, ya lo veremos.

La del estribo. ¿Y si mejor se ponen a trabajar?, ¿y si mejor rinden cuentas?, ¿quién será el valiente diputado que sea capaz de transparentar su gestión y rendir cuentas?, ¿cuál de los 27 hará público el reporte de gastos de los 20 mil pesos mensuales que reciben para “gestión”?… No, no creemos que nadie levante la mano, pero el reto ahí está.

