Lágrimas de cocodrilo / La Purísima… Grilla

Ponen la banderita. Tras una encerrona de más de tres horas en que los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentaron propuestas a Enrique Peña Nieto para sacar adelante la relación bilateral con la nueva administración de los Estados Unidos, llegaron a dos acuerdos: fortalecer la presencia de los gobiernos estatales en EU para hablar con actores relevantes sobre la positiva relación entre los dos países; y coordinar acciones y espacios de protección a nuestros connacionales. El encargado de la Conago, Graco Ramírez, sintetizó el primer acuerdo como el propósito de que se reconozca el valor que México tiene en la relación con el país gobernado por Donald Trump; mientras que el segundo acuerdo fue coordinar las acciones y los espacios de protección a los connacionales en ese país, los gobernadores ofrecieron casas y clubes que los estados tienen en los Estados Unidos para ayudar a los connacionales, el gobernador de Morelos dijo que lo que se intentaba era congestionar al sistema judicial estadounidense defendiendo en los tribunales a todos aquellos que quisieran ser expulsados por Donald Trump, “No vamos a permitir ningún acto unilateral violatorio de los derechos humanos y de lo que establece principios de convivencia de migrantes en todo el mundo. Se destinarán todos los recursos para pagar abogados, vamos a ir a Nueva York, a todos lados para demostrar que no es posible seguir aceptando una política inamistosa, unilateral y de agresión a nuestro país”, señaló Graco Ramírez. En esta reunión estuvieron casi todos los gobernadores; no, Martín Orozco Sandoval no, el contador sigue en California buscándole por su lado, pero igual podría ayudar, porque los de la Conago se comprometieron a realizar reuniones con sus homólogos: “Estamos concretando una fecha el 24 de febrero con Terry McAuliffe, gobernador de Virginia y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores, para trabajar en una agenda, porque en más de 20 estados de la Unión Americana se generaría un daño muy fuerte en la economía en virtud de la relación con México es fundamental para ellos, por lo que implica el intercambio económico. Se habla de más de ocho millones de empleos”, declaró Graco Ramírez. Tras esa misma reunión con Peña Nieto, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que tres meses es el plazo para la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que fue un plazo revelado por el presidente, por lo que los gobernadores tienen hasta finales de abril para llegar a acuerdos con sus homólogos estadounidenses que se oponen a Donald Trump.

Tacos de Trumpa… Si bien se encontraba prevista la asistencia del senador David Monreal Ávila, enlace del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Aguascalientes a una conferencia de prensa en conjunto con los liderazgos del partido, la visita no pudo concretarse, pues éste no llegó a la capital a causa de una caseta tomada en el camino. El dirigente local, Aldo Ruiz López, le entró al quite y habló de varios temas, entre ellos la postura del presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien pidió al Gobierno Federal frenar el aumento al precio de los combustibles. Ruiz López acusó al tricolor de simulación toda vez que el grupo parlamentario del PRI en el Congreso de la Unión, como tampoco el blanquiazul, dieron entrada al planteamiento de reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS): “En lugar de exigir al gobierno, debería exigir a sus diputados que promueva la eliminación de este impuesto”. También acusó a Enrique Peña Nieto de no estar a la altura de las circunstancias en un contexto de una unidad nacional histórica, máxime cuando ya pactó con el presidente norteamericano, Donald Trump, en lo oscurito. Hay que recordar que el pasado viernes, ambos presidentes acordaron no volver a tocar en público temas como el polémico muro fronterizo.

Secretaria fantasma… Como Emanuelle Sánchez Nájera ya oficializó su cargo del Señor Tlacuache, ofreciendo que el PRD recogerá todo lo que los demás no quieran, no ha faltado quien le tome la palabra, como Sergio Augusto López Ramírez, quien aprovechando que desde hace mucho no se aparece en la sede del Partido Verde Ecologista la ex diputada local Anayeli Muñoz Moreno ya la quiere mandar lejos; la exvocera de Lorena Martínez no sólo no ha renunciado a su militancia, sino que aún ostenta un cargo dentro del comité estatal de ese partido, por lo que el aviador confeso del IEA quiere que abandone el cargo que ostenta, mas no desempeña, “Obviamente yo voy a pedir dentro del comité que se quite su responsabilidad de secretaria de Comunicación”. El corrupto confeso López Ramírez explicó que no obstante él ha designado a una persona que desempeña tales funciones, aunque no cuenta con un nombramiento oficial, por ello, dijo, la urgencia de relevar a Muñoz Moreno del cargo en cuestión, “Nunca va al partido, bonita secretaria de Comunicación, debe ser una persona que esté trabajando, conferencias, denuncias, posicionamientos, etcétera. Para eso nos hemos tenido que apoyar en César Lozano, que aunque no tiene la cartera ha estado desempeñando ese poder, Anayeli Muñoz de vez en cuando mandaba a un tal Rafael Araiza que desempeñaba algunos papeles, necesitamos a una persona que desempeñe el papel de secretario de Comunicación”, ahí las quejas del dueño de la franquicia Verde en la entidad.

Parió la abuela. Las dos organizaciones ciudadanas interesadas en convertirse en partidos políticos locales son presididas por ex militantes partidistas: Mauricio Romo Rábago, presidente de Unidos Podemos por Aguascalientes fue miembro del Verde Ecologista de México y en las pasadas elecciones fue suplente del excandidato a la alcaldía capitalina, Mauricio Alafita Sáenz. En tanto, Vicente Pérez Almanza, de Somos Aguascalientes, fue dirigente local y candidato en múltiples ocasiones de Movimiento Ciudadano, que de ser aprobado por el Instituto Estatal Electoral pasará a llamarse Partido Aguascalientes. El plazo para los registros cerró ayer a las 11:59 horas, y demorará un año el proceso de asambleas y acreditación de afiliados en todo el estado, que deben ser el 0.26 por ciento del padrón electoral, algo así como mil 300 ciudadanos. Por esto mismo, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, vio difícil que puedan contender en las elecciones de 2018, pues para enero del año entrante apenas estará culminando el procedimiento de registro. Y aunque al cierre de la presente edición aún no se formalizaba, había rumores de que Enrique González Aguilar, expriista allegado a Lorena Martínez Rodríguez, también tenía intenciones de comenzar un partido.

Vengo a aprender… Si Claudia Santa Ana o Alejandro Vázquez Zúñiga dijeran públicamente que han asumido la titularidad de los institutos culturales estatal y municipal “para aprender”, no faltaría quien se les fuera a la yugular, sin importar si militan o no en un partido, replicar el rebuzno con que marcó Luis Videgaray su regreso al gabinete de Peña Nieto sería criticable por la presunción de la ignorancia, pero a los priistas no parece importarles. La mañana de ayer el regidor priista, Netzahualcóyotl Ventura Anaya, al instalar la Comisión Permanente de Cultura del Cabildo de Aguascalientes, presidida por él mismo, con necedad pero humildad, reconoció que no era experto en el tema y agregó “valgan para mí dos grandes pensamientos y razonamientos: sólo sé que no sé nada, de Sócrates y la otra y aún más profunda y modificada en el tema que nos ocupa, yo no soy artista, vine a aprender, de Luis Videgaray”, sí, así de patético el regidor del tricolor.

El burro hablando de orejas… Y ya que mencionamos casos patéticos, vale la pena recordar que el principio elemental de la autonomía de la UAA radica en la soberanía de su Ley Orgánica, por lo que la propuesta del diputado perredista Iván Sánchez Nájera para congelar la colegiatura, de donde la UAA obtiene una de sus mayores entradas de recursos y que está establecida en dicho estatuto sería un atentado directo contra la autonomía de la UAA, por lo que el rector Francisco Javier Avelar González invitó al hermano plurinominal a que sea cortés y entable comunicación y acuerdos con la institución antes de propinar acusaciones desde la comodidad de su selfie… Otros que al parecer tampoco fueron corteses la semana pasada son los convocantes a la asamblea universitaria, quienes llevaron la autonomía al exceso de correr a gente de la prensa del Jardín de las Generaciones, espacio público donde realizaron su reunión donde por cierto, hablaron también de la congelación de la colegiatura.

La del estribo. Y si es patético escuchar a Netzahualcóyotl Ventura Anaya citar a Luis Videgaray para confesar su ignorancia, es igual de doloroso ver las lágrimas de cocodrilo de Norma Esparza Herrera con la cantaleta de que sufren terrorismo laboral desde el Gobierno del Estado, ¿dónde estaba la dirigente del PRI cuando Carlos Lozano de la Torre aplicó las mismas tácticas para incorporar a su gente en la burocracia?, ¿qué es diferente?

@PurisimaGrilla