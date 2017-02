No llega a los 100 / De imágenes y textos

Pero si no es una carrera de resistencia, pienso yo, estimado lector, no se trata de ver quién se cansa más o a quién le duelen los pies primero. Los habitantes de New Jersey sacaron a la luz pública su sentir, el cual se convirtió en chisme de Twitter y otras redes sociales donde especulan que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no llega a los 100 días… ¿Cómo? Lo van a destituir, se lo van a echar, se va a enfermar y eso ocasionará que estire la pata, qué, por qué no son claros con sus especulaciones esos neojerserinos, nada más emocionan al respetable, y mire que no le deseo nada malo a ese hombre, se imagina qué clase de traumas y fobias tiene el pobre que lo hacen actuar de esa manera, definitivamente no es feliz, no es un ser humano en toda la extensión de la palabra. Lo absurdo es que está actuando como si fuera su emporio, o su imperio, él no acostumbra mediar, conciliar y los que no están con él están contra de él y como dueño absoluto puede correr sin reparo a quién se le pegue la gana. Esta semana destituyó de su cargo a la procuradora general en funciones Sally Yates por no acatar la orden ejecutiva migratoria contra los ciudadanos de Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, ¿así o más xenofóbico?, lo peor de todo es el argumento, dice la Casa Blanca que es para evitar un ataque terrorista en su territorio. Entonces el silogismo es “si eres musulmán, entonces eres terrorista”, qué fuerte ¿no cree?, es como cuando en el México de 1960 a los jóvenes revoltosos se les tachaba de comunistas, ¿era malo ser comunista en esa época? Qué raro, que yo recuerde los “comunistas” se adelantaron a los “gringos” en la carrera espacial. Los terroristas son ellos, no recuerda aquella hipótesis del 9/11 que postula que los atentados se orquestaron en su casa por intereses que ni usted ni yo conocemos a ciencia cierta.

Entonces, regresando al tema, la Casa Blanca dijo que Yates “traicionó al departamento de Justicia, al negarse a hacer cumplir una orden legal diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos”. Traición equiparable con el tráfico de documentos clasificados o ser señalada de conspiración en contra de su figura presidencial así de grave seguramente. El caso es que el vecino del norte está actuando no como presidente, sino como caprichoso empresario que puede hacer y deshacer lo que se le venga en gana porque es su empresa, su empresa no el país más poderoso del planeta.

Como lo visualizó claramente Huxley en su novela Un mundo Feliz existen humanos Alfa, Beta, Gama, Delta y Épsilon; ahora el presidente, su familia y los más cercanos a ellos son alfas, los que están con ellos y ejecutan sus órdenes son betas, la clase trabajadora de raza blanca los gama, los afroamericanos delta y el resto del mundo somos épsilon ante los ojos de Trump. Qué visionario Orwell cuando planteó la posibilidad de controlar a las masas a través del “Gran Hermano”, todo lo sabe y todo lo ve, de disfrazar a la represión con piel capitalista, el orden supervisado por los medios de comunicación y los que no quieran serán silenciados para siempre, falta que los bomberos comiencen a incendiar librerías y centros de información, como lo imaginó Bradbury.

100 días, quién se cansará más, el mundo o él, nosotros de nuestro inepto gobierno o la realidad de los hechos. Regresando a la novela de Orwell 1984, en estos tiempos también estamos creando nuevos términos para borrar el antiguo vocabulario, si de por sí, en promedio utilizamos 75 palabras para hablar, incluyendo el “güey” claro está, ahora acuñando vocablos que no aportan nada en realidad, ¿se imagina?. Por accidente radial matutino, es decir por andar cambiando de estaciones para evitar a los BI y los Infolínea entre otros, me topé con Cárdenas y Novell quienes con aires intelectualoides hablaban de la postverdad, aquella que usa el presidente gringo y nuestros propios gobernantes. Frase sofisticada que según los expertos, no Cárdenas y Novell, claro está, refiere a “circunstancias en las que los hechos objetivos tienen menor influencia en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y la creencia personal”, como consecuencia el Brexit y el triunfo de Trump, entre otros. Es decir, y traducido al caló periodístico no es otra cosa más que “amarillismo”, aquel que nombra a una clase de periodismo que muestra titulares atractivos, escandalosos, sensacionalistas, con el fin de incrementar la venta de la publicación, este tipo de notas por lo regular no tienen con una fuente confiable.

No me diga que la moda es el amarillismo de caché, el manejo fino de éste, el sensacionalismo como herramienta para mantener cautiva y asustada a la audiencia, acaso es nuevo, claro que no.

“No me sorprende, los medios de comunicación son de izquierda, movilizados por una caza bolchevique, lavadores de cerebros y con un carácter difamatorio contra mí y mi familia”. Benjamín Netanyahu. Como respuesta a “El presidente Trump está en lo correcto. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Paró toda la inmigración ilegal. Gran éxito, gran idea”. Netanyahu otra vez.

Y como millennials-rucos por aquello de los chavo-rucos, estos personajes confieren la fuente oficial a Twitter, más barato, inmediato, tal cual lo quiero decir, sin filtros, atrabancado y con repercusiones de magnitudes impensables.

Las alineaciones comienzan a darse, Estados Unidos, Rusia e Israel contra el resto del mundo; sólo espero que Peña defienda el territorio como un perro y no comprometa la integridad de sus connacionales. Por cierto, seamos bolcheviques y hagamos boicot al gasolinazo a través de Twitter, ahí nos encontramos.

