Nos chingamos al Estado / La Purísima… Grilla

Manhunt. Ayer inició oficialmente la caza de indocumentados en Estados Unidos, de los 11 millones de indocumentados, se calcula que 5.8 millones son mexicanos, dos memorándums firmados por Donald Trump indican que todos los migrantes son prioridad para detención, si bien esos documentos dejan a un lado a los Dreamers, se autoriza a los agentes de migración a convertirse en jueces; ayer también se anunció que iniciará la construcción del muro en tres puntos: El Paso, Texas, Tucson, Arizona y El Centro, California… No, no se hará con dinero mexicano, sin embargo, en los memorándums que remitió Trump se solicita información sobre los recursos que las diversas agencias destinan a México, ya podrá usted imaginar con qué fin. Hoy comparece el canciller Luis Videgaray Caso, muchas son las preguntas que sobre el asunto le podrán hacer los legisladores.

¿Desaires?… Tras la renuncia de Arturo Solano al Órgano Superior de Fiscalización (OSF), el diputado Gustavo Báez Leos reconocía cierto desprestigio del cargo vacante, cosa que quizás derivaría en una pobre inscripción de interesados a ocupar tal espacio, cosa que de inmediato desmintió el también panista, Jaime González de León, presidente de la Comisión de Vigilancia, quien afirmaba que él sabía de 30 o hasta 40 personas interesadas en ser el nuevo auditor superior, cosa que finalmente no sucedió, dado que fueron únicamente 14 los inscritos, lo que se resume en que si bien no fue una convocatoria desairada, tampoco multitudes acudieron al Congreso del Estado a apuntarse como candidatos, por lo que quizás Báez Leos sí tenía algo de razón con eso de que Arturo Solano se llevó consigo la reputación del OSF; lo que habrá que recordar, antes de concederle al panista que Solano López además de la “reputación” se llevó montones de cajas con los resultados de la auditorías que realizó y que seguramente en muchas de ellas están los documentos con evidencia de la corrupción de las administraciones estatales, municipales y el propio Poder Ejecutivo, pues si bien los de Acción Nacional levantan la ceja con asquito ante corruptelas como las del aviador confeso Sergio Augusto López Ramírez, cuando se les recuerda que además de los diputados del PRI también los del PAN y PRD le sacaron jugo al OSF imponiendo a sus cuates y compadres en el organigrama del organismo, hacen como que la virgen les habla.

Inception. Con el mismo cuidado habrá que analizar las declaraciones y fugas que desde el Congresito se hacen sobre el reemplazo de Óscar Fidel González Mendívil en la Fiscalía, va más allá de un asunto de formas, que hoy Guillermo Alaniz se queje de la falta de profesionalismo del fiscal al anunciar su renuncia a través de un comunicado de prensa, si bien no lo justifica, es la justa respuesta a la forma en que los diputados empujaron al fiscal a buscar una salida; pero lo importante no es si a hierro muere quien a hierro mata, si González Mendívil no hizo bien su trabajo, si como dicen panistas como Luis Armando Reynoso Femat, se comportó como un títere de Felipe Muñoz, si como organizaciones de la sociedad civil han demostrado su falta de transparencia y descuido en la implementación de protocolos, sobre todo en el caso de violencia contra las mujeres, está en manos de los legisladores que el fiscal no se vaya sin un ajuste de cuentas, eso es tan importante para la procuración de justicia como seleccionar adecuadamente al relevo, ¿o no queda claro que la impunidad sólo genera más delitos? El gobernador Martín Orozco Sandoval se puede adelantar señalando que el próximo fiscal general no será militante de su partido, desde el PRI pueden anunciar que tendrán que negociar con ellos porque no van a permitir que Acción Nacional “imponga” a su candidato a fiscal, pero eso no le quita un ápice de responsabilidad a los legisladores acerca de a quién van a proponerle al gobernador, mal harán los blanquiazules si, como ya están haciendo, intentan posicionar a un candidato a modo, saltándose todo el proceso que deben seguir, bastante sospechoso que algunos medios afines al panismo o columnistas mascotas, esos que hasta el año pasado movían la cola al son que les chiflaba Carlos Lozano de la Torre y hoy con diligencia llenan sus blogs con boletines oficiales, comiencen a difundir la brillante idea de que el reemplazo de Óscar Fidel González sea el abogado penalista Julio César Serna Ventura. Es imposible refutar el éxito que el abogado ha tenido, así como su experiencia, pero de eso a promoverlo a través de una supuesta invitación, pues como que no, no se debería manejar información extraoficial en estos casos, no importa si al abogado del exgobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, le interesa o no la Fiscalía, hay procesos y plazos que por transparencia los del PAN están obligados a respetar.

Machómetro. Y en temas referentes a la inclusión y equidad de género, hay que mencionar que al cierre de la convocatoria para elegir al titular del OSF, así como de la emitida para la elección del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia del Estado, únicamente dos mujeres, una en cada proceso, registraron su participación: Luz Edith Arellano Avelar y María Zapopan Tejeda Caldera, respectivamente. Lamentable la poca respuesta del sector femenino en ambas convocatorias, ya que profesionales en estas áreas hay suficientes en Aguascalientes, entonces ¿por qué la lista de aspirantes está dominada por bad omvres?

A aprender… En redes sociales Norma Esparza Herrera, dirigente local del PRI presumía ayer: “Me encuentro en el CEN de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, acompañada de Miguel Ángel Juárez Frías, Secretario de organización, al igual con Alejandro Macías Esqueda secretario de estrategia, información y propaganda, del Comité Estatal, donde participamos en el ‘Taller de Plataformas Digitales’”. Seguramente allá en las altas esferas del tricolor alguien se dio cuenta del uso que la líder tricolor da a sus redes sociales, con eso de que entre pifias y broncas con sus correligionarios (como Mario Guevara Palomino) se le va a Esparza Herrera el uso de su cuenta de Facebook, por lo que consideraron propicio darle a ésta unas cátedras sobre cómo usar tales plataformas de manera responsable, a ver si es cierto. La pregunta es, ¿quién se quedó a atender la concesión del taxi?

Ya no vengan para acá… La titular nacional de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, canceló de última hora su asistencia a la gira que se desarrolló en el oriente de la capital de Aguascalientes y en algunas comunidades de Tepezalá. Durante la reunión de gabinete, Martín Orozco Sandoval recibió la llamada de la priista quien le informó que en su lugar asistiría Enrique González Tiburcio, subsecretario de Ordenamiento Territorial de la dependencia federal. Si bien el equipo de trabajo de Sedatu aseguró que la cancelación obedeció a motivos de agenda de la secretaria, quien al parecer fue requerida por el propio presidente de la República, no faltaron suspicaces que sospecharon que la decisión pudo haberse dado en función de motivos político partidistas, pues tan solo en los últimos dos años de la gestión de Carlos Lozano de la Torre, Robles Berlanga visitó Aguascalientes por lo menos cuatro veces. Eso podría verse en el transcurso del mes, ya que al parecer están programadas las visitas de más secretarios. Por lo pronto, Ildefonso Guajardo Villarreal, titular nacional de la Secretaría de Economía, asistirá hoy miércoles a un evento organizado por el gobierno estatal, con sede en el Teatro Morelos… claro, a menos que reciban La llamada y reculen.

Tragicomedia… Juan Ernesto Pardinas Carpizo estuvo de visita el día de ayer en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) y dejó las cosas claras: el progreso no llegó con el gobierno de Carlos Lozano de la Torre, el progreso llegó con Nissan, empresa de la que el exgobernador, hoy señalado por la Auditoría Superior de la Federación por favorecer a empresas constructoras con contratos multimillonarios como el del Hospital Hidalgo a pesar de no ser las que más les conviene al pueblo… “los gobernadores se han convertido en nuestros villanos favoritos, por razones muy simples, han devastado a sus estados”. Sí, bien lo dice Gabriel Zaid, la corrupción es una tragicomedia, y a veces no queda más que reír.

La del estribo. “Ante ustedes Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron”, dijo el procurador Raúl Cervantes Andrade en el acto de reconocimiento de inocencia y disculpa pública de la PGR hacia las mujeres hñähñú que se realizó en el Museo de Antropología de la Ciudad de México; es la primera vez en la historia que el Estado se disculpa, después de once años de haber sido acusadas indebidamente de privar de la libertad a seis elementos de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), en el evento, las indígenas exigieron que “ya no se fabriquen pruebas y no se envíe a prisión a personas inocentes”; también indicaron que la disculpa pública no les devolvía el tiempo perdido; y una de las hijas de las mujeres injustamente detenidas tomó el micrófono para clamar: Nos chingamos al Estado. Es cierto, ellas tres lo hicieron, no es poca cosa la disculpa pública, en verdad no lo es.

@PurisimaGrilla