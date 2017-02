Purplewashéame ésta 8M Paro / Por mis ovarios, bohemias

El 8 de marzo serán asesinadas 7 mujeres en México. Perdón. Perdón por la fatalidad, lo digo con horror, aunque habrá más, pero ese es el promedio que el Gobierno mexicano oficializa. El mismo 8 de marzo miles de mujeres en más de 30 países del mundo harán un paro laboral para hacer visible la inequidad e invisibilización de nuestra fuerza laboral en el hogar, la disparidad de los sueldos entre hombres y mujeres, en los puestos laborales, los ascensos negados, en las condiciones injustas que vivimos en todos lados.

Pero en el 8M Paro habrá mujeres que no pararán: las que están en la cárcel; las víctimas de feminicidios; las que creen que es aburrido salir a la calle con cartulinas; las que no dejan de gritar que no son feministas, como si alguien las obligara; las que como doña Martha, la señora que vende gorditas por mi casa, no pueden dejar de trabajar porque si no sus hijos no comen ese día 8 ni el siguiente 9. No pararán otras mujeres, como muchas en mi colonia que ni siquiera saben que habrá una movilización porque la información no baja hasta ellas. Y aún faltarán más: las mujeres que están en contra de este paro porque no las representa (¿recuerdan la marcha por la familia?, ¿quién creen que eran las que cargaban el megáfono?). No pararán quienes tengan miedo de perder sus empleos, las que tengan hueva, las que tengan que pedirle permiso al marido, las que les dé miedo a salir a la calle. No pararán muchas por todas las razones posibles.

No pararé yo del todo. Y aquí va mi letanía: No pararé porque desde las 10:00 de la mañana del 8 de marzo, mientras en algún lado del país ya asesinaron a una mujer, y otra lleva horas de producción en la maquila, iré al Parlamento de Mujeres que organiza el Congreso del Estado a observar y a juzgar el trabajo que están haciendo en nuestro nombre, iré a vigilar cómo hablan de nosotras las instituciones y qué creen que necesitamos. Escucharé cifras que nos colocan en alguna estadística laboral, si tanto por ciento participa en la industria obrera, o la importancia que tenemos en la economía nacional. Hablarán de lo mucho que trabajamos y ya. Y cuando salga de ahí, bruja a fin de cuentas, vaticino que mi coraje hará que vaya y busque en el trabajo la difusión de lo vertido en la tribuna, pues no habré quedado satisfecha con sus números, porcentajes y propuestas, lo mismo que he escuchado en todas las conmemoraciones anteriores.

Sin embargo, el poder que me otorga el conocer la marcha y su finalidad me hará también regarla como pólvora, días antes de la fecha, en mi colonia, con mi madre, y las hijas y madres y abuelas de otras que no van a querer escucharme, qué es eso, revoltosa, que se taparán los oídos para no saber de qué demonios hablo cuando de puerta en puerta, ¿está la señora?, una invitación les tienda los datos: Miércoles 8 de marzo #NosotrasParamos y haremos una movilización para denunciar todos los abusos en casa y en el trabajo y en la calle a los que somos sometidas.

Aunque también las voy a invitar a ustedes: antes de la movilización, vayamos a ese Parlamento de Mujeres todas juntas en bola, a observar con detenimiento lo que va a pasar ahí, a exigir que no sea una burla orquestada por el Congreso, que no sea purplewashing, que los políticos no lo usen como una más de sus demagógicas estrategias de marketing para promocionarse, que lo que verse ahí tenga resonancia el día 9, el 10, el 11 de marzo, el año que viene, que los compromisos con la igualdad de género planteados ese día se vuelvan tangibles, se sientan en Aguascalientes, que nuestra presencia no deje que ese día sea como han sido todos los 8 de marzo para el gobierno, con su moño morado conmemorativo en la solapa, con la flor que van a regalarnos, con las promesas legislativas, con la letra muerta, con la institucionalización, con 7 feminicidios al terminar el día.

Vayamos el Congreso del Estado para hacer visible también que las mujeres que están ahí, las diputadas de la Comisión de Equidad de Género de la LXIII Legislatura, organizadora del Parlamento, gozan de la promoción, del dinero y del poder, pero que no alzan la voz para mejorar a través de políticas públicas nuestra vida, la defensa de nuestros derechos laborales, reproductivos, humanos. Nada evitará en un inicio que el asesino termine con la vida de una mujer ese día, pero sin leyes todo quedará en la impunidad. Hace unos días, una nota mencionó que a los 100 días de su gestión en el Congreso las mujeres diputadas son más productivas que los hombres diputados. Eso suena bonito. Pero no. Los temas: iniciativa a la reducción del uso de papelería en el Congreso; modificación a los procesos de adopción de menores (no para homoparentales), implementación del programa Médico en tu Casa, combate al acoso laboral, a la violencia de género (y cómo así, tan fácil de enunciar), al rezago educativo… 13 diputadas, 13 y esa ha sido su producción hasta ahora.

Las propuestas que se generen en el Parlamento estarán enfocadas en la creación o modificación de leyes que se impulsen desde la Comisión de Equidad de Género. No lo desperdiciemos. Si no pertenecemos a alguna institución pública y organización de la sociedad civil, pues vayamos de oyentes a hacernos visibles. Y quien quiera presentar propuestas, hágalo, la convocatoria cierra el 3 de marzo. Vamos exigirles lo que nos ofrecen sin dar, a decirles a los hombres que quieren buscar la tipificación del feminicidio, que primero lo estudien, que se alejen del protagonismo, que aún no saben ni cómo pero eso sí, ya son el camarada, el compa que se monta en el tema tan fácil para atraer los reflectores.

Nos urge hacernos notar en todos lados. Desde el barrio hasta el Congreso. Si el tema es el trabajo, entonces exijamos que ni gobierno estatal ni el DIF nos coloquen únicamente en los mismos lugares comunes que reproducen los estereotipos. Pero como no nos podemos quedar sólo ahí, no dejemos de observar que las encuestas y datos nacionales en materia de violencia contra las mujeres apenas tienen un valor indicativo, por lo que también nos urgen los análisis en el estado sin el entorpecimiento de la Fiscalía, ¿dónde está la información que permitiría elaborar el diagnóstico de la violencia contra las mujeres en Aguascalientes?, ¿dónde los datos de atención en el Centro de Justicia para Mujeres?, ¿cuáles fueron los planes a partir de los indicadores de violencia?, ¿por qué no se legisla con perspectiva de género?, ¿cuál ha sido el seguimiento que le da las instituciones?, ¿por qué la comisión legislativa de género no se pronuncia al respecto?, ¿qué cuentas tienen que ofrecernos?

Para cuando termine el paro, una joven saldrá agotada de trabajar de la maquila para llegar a casa a trabajar de nuevo, las otras mujeres sin rostro, las 7 de la estadística institucional, habrán muerto ya. Hagámoslas partícipes de la Justicia. No permitamos que nos endulcen el oído, que nos purplewasheen, esa es otra forma de violencia. Quien quiera y pueda parar, hágalo.

@negramagallanes