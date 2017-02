Salvar una vida / La Purísima… Grilla

Salvar una vida. Max es un niño de un año y mes de vida que padece Atresia de Vías Biliares y requiere un trasplante de hígado; del millón 900 mil pesos que se requieren, sólo se han conseguido 200 mil pesos. Sus padres han hecho lo posible para salvar su vida, en la página de Facebook https://www.facebook.com/MAXAOFICIAL/ se detallan las ocasiones en que Max ha tenido que entrar al quirófano y por qué se requiere de un millón 900 mil pesos para mantenerlo con vida, hay un teléfono de contacto 449 346 9190 y el número de tarjeta en HSBC al que se pueden realizar donativos es 4213 1690 1088 7600 a nombre de Yadira Lizaran Rodríguez. Una forma de ayudar es también asistiendo, el 19 de febrero, a las 9:00 a un bazar y una kermesse que se realizará frente a la parroquia de Guadalupe, en Pabellón de Arteaga. Otra forma de auxiliar a esta familia es presionando a que todos los integrantes del Congresito destinen lo que reciben para gestión, los 20 mil pesos mensuales de los que no rinden cuentas y no tienen que comprobar (aunque Gustavo Báez Leos señale que sí se “comprueban” porque si no, no reciben el recurso al mes siguiente), de conseguir que todos los diputados aportaran para salvar esta vida se juntarían 540 mil pesos; ayer en su muro de Facebook, el dirigente del PRD en Aguascalientes, Emanuelle Sánchez Nájera se comprometió a que su hermano el plurinominal Iván Sánchez Nájera presentaría un punto de acuerdo para que todos los diputados aporten para salvar a Max. Desde la página en Facebook hemos realizado varias entradas con la información necesaria para contactar a la familia de Max y donar, pero sobre todo, presionar para que los diputados destinen los recursos que se autoasignaron y que, hasta el momento, no queda claro en qué gastan. Vale la pena aclarar que no conocemos a quienes sufren la tragedia de Max, creemos en la solidaridad y en el ejercicio de la ciudadanía a través de presionar a que los elegidos para representarnos cumplan con ese ideal.

Piso parejo. Por lo pronto, en el Congresito, la mayoría panista está más preocupada por desmentir a los priistas que por transparentar sus recursos. Las declaraciones de la dirigencia del Revolucionario Institucional acerca del despido masivo de militantes del tricolor de los gobiernos estatal, municipal y el Congreso, ya llegaron a Gustavo Báez Leos y Martha González Estrada, por lo que ayer, cada quien por su lado, salieron a declarar que nomás han despedido a 11 empleados, nomás 11, eso sí, también aprovecharon para culpar a sus antecesores, muy al estilo de Martín Orozco Sandoval y María Teresa Jiménez, Martha González negó cualquier motivación partidista en los despidos, justificó el recorte señalando que la legislatura anterior les dejó una herencia de “gente que no necesariamente cubre los perfiles, sino que son amigos de los diputados que quisieron proteger y los basificaron”, y como para muestra basta un botón (siempre y cuando no sea de los cuates y compadres blanquiazules), González Estrada eligió arremeter contra Jorge Varona Rodríguez, líder de la bancada priista en la Legislatura anterior Congreso, que porque el chofer que tenía asignado cobraba 30 mil pesos mensuales, y agregó que hay más casos por el estilo, ¿de panistas acaso?, o todos coludos o todos rabones, ¿no?

La tercera es la vencida… Si los augurios del priista Sergio Reynoso Talamantes se cristalizan y antes del 31 de marzo queda desahogado el rezago legislativo que los nuevos diputados recibieron, las comisiones del Congresito tendrán tiempo suficiente para trabajar las iniciativas propias de la actual legislatura y comenzar a preparar dictámenes a ser votados durante el segundo periodo ordinario de sesiones, que iniciará el 1 de mayo, en tanto los diputados, muy conscientes de que su gestión durará un año menos, deberán ponerse las pilas y dejar de lado sus asuntos políticos y darse prisa para sacar temas como la famosa reforma a la Constitución del estado y algunas de las leyes y códigos locales que Acción Nacional y su aliado Encuentro Social traen entre manos… sí, qué miedo, los panistas y los mochos no tienen ideas propias y, hasta el momento, sólo se han dedicado a revivir las iniciativas más estúpidas y contrarias a los derechos humanos, como la propuesta por José Luis Alférez, el cuate de Jorge López y excachorro de Gabriel Arellano, que por mandato del obispo José María de la Torre quería modificar el artículo 2 de la Constitución local…

Parkearse. Por cierto que para el segundo periodo ordinario, quien va por la tercera iniciativa para eliminar el cobro de estacionamiento a clientes de centros comerciales es Iván Sánchez Nájera, mismo que pretende tomarse su tiempo para que por fin tal sueño del perredismo sea una realidad, toda vez que la iniciativa del hoy alcalde de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, aunque está vigente no se aplica gracias a debilidades jurídicas de la misma, mientras que la segunda, la de Oswaldo Rodríguez García, quien cabe recordar, en su momento tachó de populista la propuesta perredista, finalmente fue vetada por Lozano de la Torre, qué lástima. Ya veremos si Sánchez Nájera logra que una de sus iniciativas sea realidad, ya que a la que presentó para limitar el incremento a las colegiaturas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) no se le ve mucho futuro, dado que tiene menos apoyo que el Necaxa cuando estuvo en la Liga de Ascenso, y es que al hermano plurinominal nomás no se le da.

Al ladrón, al ladrón… Se entiende que el PRI ande desesperado por llamar la atención al señalar que hay un régimen de terror en el gobierno de Martín Orozco y jalándole las orejas a Francisco Domínguez para que, ahora sí, ¿hasta ahora?, cumpla con su chamba de representar a los burócratas; el chiste es que todos volteeen a ver a los gobierno panistas y no que a los priistas les está llegando el agua al cuello, pues ahora que se filtró una lista de 300 priistas que solicitaron su renuncia a la militancia del PRI, resulta que tales datos fueron robados en las oficinas del tricolor, y no es que algún vivo haya extraído los archivos en alguna memoria USB o vía internet, sino que la información se fue con todo y computadoras, según aseguró Norma Esparza Herrera, quien señaló que fueron dos los equipos de cómputo sustraídos de la sede priista y que además la autoría del hurto se podría atribuir a gente del tricolor, “nos sustrajeron una computadora, luego nos sustrajeron otra (…), nos robaron dos equipos de cómputo en pleno día, hace como tres semanas, primero nos robaron el equipo de cómputo de arriba, de elecciones y luego nos robaron otro”, hasta dónde han llegado las broncas del priismo, igual es hora de revisar las cajuelas de los taxis que les regaló Carlos Lozano de la Torre a los incondicionales de Norma Esparza, en una de esas hasta aparece lo que dicen que se llevaron. Es sugerencia.

La calma chicha. El secretario de gobierno, Javier Luévano Núñez, intentó dejar en claro que no hay preocupación por parte de la administración estatal por las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con cierto nerviosismo, dijo a los medios locales que la semana pasada se reunió con la cónsul del vecino país en México, Tanya Anderson, quien por cierto estará de visita en marzo. Reconoció que la información emanada del mandatario norteamericano en materia migratoria, económica y de seguridad ha sido muy difusa, sin embargo pidió calma a los ciudadanos, aseguró que a diferencia de otros estados Aguascalientes goza de un crecimiento garantizado debido a la confianza de parte de los inversionistas. Dijo que hasta el momento no existe información acerca del retiro de empresas del estado ni de recortes de personal en la iniciativa privada, sino que por el contrario, esta seguirá creciendo este año, a pesar de la incertidumbre internacional. Por lo pronto mañana llega el embajador de México en Rusia, Eduard Malayan, quien tendrá una agenda de tres días.

La del estribo… El sello de esta administración municipal está presentándose bastante pronto y es contradictorio, pues radica en su falta de rapidez, no nos referimos al retraso con que inician todos los eventos a los que convoca María Teresa Jiménez Esquivel, sino a las quejas de los regidores sobre la lenta reacción del secretario de Administración, Antonio Arámbula López, quien nomás no quiere soltar la información sobre las posibles corruptelas en la administración de Antonio Martín del Campo…

