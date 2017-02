Wuuuuuuuuuuuuu / La Purísima… Grilla

Agárrense de las manos. Gracias a un consenso entre los liderazgos del Partido Acción Nacional, Paulo Martínez López logró registro como candidato de unidad para la dirigencia del Comité Directivo Estatal, cargo que ostentará por tres años más en los que, aseguró, se enfrentará al proceso electoral en el que se elegirá al presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes. Aunque esto lo declaró en entrevista, la realidad es que se presume que dejará el cargo antes de lo previsto para contender como senador, así que quién sabe de cuánto haya servido que Antonio Martín del Campo repartiera su encanto durante el registro de Paulo Martínez porque, al reelegirse, cada vez le quedan más lejos las posibilidades de que alguien rescate al exalcalde al seguro olvido para el que va; porque desde que terminó su trienio nomás no le han funcionado sus apariciones más que para unas cuantas selfies, cuando María Teresa Jiménez “inauguró” sus Miércoles Ciudadanos, ahí estuvo Martín del Campo, sí, igualito que cuando Luis Armando Reynoso Femat le cayó como el chahuistle al inicio de su administración, la diferencia es que mientras Antonio Martín del Campo perdió en el aplausómetro con el Señor de los Amparos, la alcaldesa Jiménez Esquivel sí lo acercó, incluso le dieron su tijerita para el corte de listón, pero hasta ahí, porque la administración municipal ya se está deslindando del presidente municipal anterior, ¿o cómo se entiende la cancelación del programa de seguros contra robo para casas habitación?… Ah, ¿que fue Antonio Arámbula quien dijo que ese programa no servía?, que el exalcalde de Jesús María también quiere competirle a Paulo Martínez la candidatura… No sean mal pensados, podrían hacer el uno-dos… ¿No?, ah, pues sí, esa ya la están amarrando para Sylvia Garfias, no, pues ya no entendimos.

En lo oscurito… El chiste es que para la reelección de Paulo Martínez al frente del PAN, se habla que fue gracias al acuerdo entre las corrientes panistas, Ernesto Jiménez Colombo, cercano a Fernando Herrera, que inicialmente buscaba la dirigencia del partido, decidió registrarse como secretario general para asumir las riendas del blanquiazul cuando Martínez López se separa para participar en la contienda. También se dice que el grupo de Rubén Camarillo Ortega (o sea, él y sus familiares) conservarán la dirigencia del Comité Municipal que quedará a responsabilidad de José Juan Sánchez Barba. Con el registro de unidad de Martínez López, se evita la elección interna, que de otro modo se hubiera celebrado el 12 de marzo. El Consejo Estatal validará la candidatura única y enviará el documento al Comité Ejecutivo Nacional para su ratificación.

Muy independiente… Mientras los priistas veían el tiempo correr y no había quién se animara a mantener la presidencia de la República en 2018, Andrés Manuel López Obrador y los panistas Margarita Zavala Gómez y Ricardo Anaya Cortés ya están más que posicionados para buscar llegar a Los Pinos, sin embargo por fin surgió en el tricolor la primera valiente en enfrentar tal reto casi imposible, se trata de Ivonne Ortega Pacheco, exgobernadora de Yucatán, quien sabiendo a lo que se atiene, ya marcó una diferencia con Enrique Peña Nieto: ésta se opone al gasolinazo y pretende mediante una iniciativa ciudadana reducir la carga fiscal a fin de revertir tal golpe a la economía mexicana, no obstante Ortega Pacheco no se identifica como una rebelde hacia el mandatario, dado que respalda a éste en cuanto a la postura que ha mantenido frente a Donald Trump y sus políticas en contra de nuestro país, ya que dijo, si Peña se fortalece en ese sentido, el próximo presidente mexicano también lo hará: “Tenemos que cerrar filas con el presidente, el presidente debe de llegar muy fuerte a la negociación con Estados Unidos (…) en consecuencia el candidato o candidata que logre la presidencia de este país debe de tener la fuerza de respaldo social que permita sentar al presidente Trump en las mismas condiciones que México; mientras Estados Unidos no vea a México como su igual no podemos sentarnos a negociar”, dijo la priista durante la rueda de prensa que ofreció ayer al mediodía, a la cual llegó nada más 40 minutos tarde, según porque estaba ocupada recogiendo basura del Río San Pedro; y si bien no se define como rebelde, sí se asume la yucateca como “independiente”, cuando a Ivonne Ortega si ha pedido permiso para lanzar su candidatura, acepta que no ha recibido ningún comentario que le indique que está imposibilitada, eso sí, no deja de mencionar que cuenta con la anuencia de Manlio Fabio Beltrones… Uh. En la rueda de prensa para promocionarse en Aguascalientes, entidad que seguramente no volverá a pisar hasta dentro de mucho tiempo y eso si la confirman como candidata, la priista se refirió al exgobernador Carlos Lozano de la Torre y los resultados económicos que dejó a Aguascalientes, Ivonne Ortega aseguró que poco tuvieron que ver en la derrota del PRI en nuestro estado, “me parece que por lo menos en los temas económicos Aguascalientes y Querétaro dieron buenos resultados, al igual que Yucatán, pero los resultados económicos no tienen que ver con los políticos, puesto que perdimos tanto en Aguascalientes como en Querétaro, en el caso de Yucatán no, pero me parece que no tiene que ver necesariamente el resultado de un gobierno en el resultado del proceso electoral”. O sea, sí pero no pero sí pero no. Bomba.

Pollo al agua… La salida de Vicente Pérez Almanza de Movimiento Ciudadano ha tenido una resonancia enorme, es decir, se difunde en redes sociales por el grupo de cuates a los que maiceaba por hacerle al reportero, el ex dirigente naranja es sumamente querido por quienes son invitados a compartir con él o parrandear con Carolina Rincón, así que difunden intensamente entre sus seguidores las intenciones del antes consentido de Armando López Campa de crear un nuevo partido político, según Pérez Almanza son 40 quienes lo siguen en esta aventura (merecemos un premio por no aludir a Alí Babá y sus cuarenta…) y crearon un cisma de tal magnitud en Movimiento Ciudadano que pronto veremos las reacciones; y pues nos quedamos esperando, porque hasta ahora lo que ha pasado entre los naranjas es que al nuevo dirigente Jaime Durán Padilla, ya se le arrimó Jesús Rangel de Lira, el exdiputado saltó del Partido del Trabajo de la mano de su compañero de Legislatura Oswaldo Rodríguez García, ¿a qué?, si es por la lana, habrá que recordarle a Rangel de Lira que ni Movimiento Ciudadano ni el PT cuentan con prerrogativas locales. A ver si el expetista aguanta en ese partido la semana que falta, a decir de Luis Fernando Landeros Ortiz, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, para determinar cuáles de los ocho aspirantes a conformar un partido político local pasan a la siguiente ronda.

Por alusiones. Tremenda pifia en redes sociales de Mabel Haro Peralta, cacique en la autodenominada Asociación Iberoamericana para el Desarrollo de la Igualdad de Género, pues la “feminista” replicó en su muro de Facebook una nota que ha circulado en redes sociales en la que se acusa al titular de la Fiscalía General del Estado, Óscar Fidel González Mendívil, de haber contratado a una supuesta trabajadora sexual de la zona de tolerancia como secretaria de una agencia del Ministerio Público. Sobra decir que el señalamiento no está comprobado y a juzgar por el lenguaje moralista, más bien pareciera tratarse de un rumor sembrado por el Partido Acción Nacional con el propósito adelantar la renuncia del fiscal, sin embargo, Haro Peralta acompañó la publicación con el comentario “Pero decían que denunciamos los abusos porque queremos protagonismo y buscamos trabajo en el Gobierno. Es momento de que la red machista se acabe de una vez, ahora sabemos por qué no proceden las denuncias por violencia. Fuera de estos puestos quienes promueven la violencia hacia las mujeres”. Es una incongruencia difundir noticias en las que se niega a las sexoservidoras el derecho que tienen a cambiar de trabajo e incorporarse a la administración pública. Comprometidísima con sus seguidoras, Mabel Haro sólo después de ser cuestionada por su sexista denuncia contra el fiscal, lanzó “un llamado cordial a los medios de comunicación a ser respetuosos con la mujer señalada como exsecretaria de la fiscalía, en todo caso ella es una víctima más de la decadencia de las instituciones gubernamentales en México, marcadas por el machismo, el golpeteo político, la ineptitud y la desigualdad de oportunidades”; por supuesto, le sangró la lengua.

La del estribo. Wuuuuuu, dijo Héctor Anaya para presumir los tres camiones recolectores de basura que llegaron el día de ayer al municipio capital, pero los wuuuu del cuestionado secretario de Servicios Públicos no hicieron olvidar a nadie que el plan era comprar diez, a la mejor el Ayuntamiento capitalino está considerando no invertir tanto porque tienen toda la intención de que una empresa privada se haga cargo del servicio de recolección… ¿Qué pues?, ¿a poco no hay dinero?, que tomen de los 80 millones que supuestamente debe la concesionaria y nadie sabe decir dónde están… Wuuuu.

@PurisimaGrilla