El agua y los camotes / La Purísima… Grilla

Herencias… En los últimos meses del gobierno de Carlos Lozano de la Torre escuchamos una y otra vez las aseveraciones de Miguel Ángel Romero Navarro, entonces titular de Sicom, que prácticamente todas las obras ejecutadas por la dependencia serían terminadas y entregadas antes del 1 de diciembre de 2016. Conforme transcurrían las semanas, el funcionario cambiaba sus dichos y señalaba que quedarían pendientes trabajos en el nuevo Hospital Hidalgo, pero que otros proyectos de grandes magnitudes, como el paso a desnivel de López Mateos, sí se entregarían a tiempo. Después prácticamente a la recta final del mandato del priista, Romero Navarro dejaba de creerse sus cuentos chinos y reconocía que algunas obras se terminarían durante el mes posterior a la salida de Lozano de la Torre, mientras que el resto en los primeros meses de 2017… la realidad es que el exgobernador priista apenas pudo entregar el Patio Jesús F. Contreras, mientras que ha correspondido a Martín Orozco Sandoval la conclusión y entrega del grueso de los proyectos lozanistas, obviamente, después de detectarse irregularidades financieras y errores de proyección al por mayor, a tal grado que la transformación de la Villa Charra en un espacio recreativo tiene un futuro incierto, las obras de López Mateos requirieron 10 millones de pesos adicionales, pero se concluirá en aproximadamente un mes, no hay de otra. En tanto, el gobernador por fin inauguró el nuevo lienzo charro, ubicado en la Isla San Marcos, otra de las obras que según Miguel Ángel Romero sería entregada hace más de tres meses, por lo que también veremos a Martín Orozco entregando los proyectos con los que su predecesor nada más no pudo cumplir. Un ejemplo de estas entregas es la promesa de José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas estatal, acerca de que pronto se abrirá la ampliación del paso a desnivel en López Mateos y ExpoPlaza, parcial, porque la salida a avenida Las Américas, que no estaba contemplada en el proyecto de Lozano de la Torre seguirá pendiente, sí, todo sea con que no se perturbe la Feria Nacional de San Marcos, ojalá que para cuando se inaugure esa salida, el gobierno estatal ya haya realizado las denuncias correspondientes por los sobreprecios que asegura encontró en esa obra.

Políticos… La Comisión de Gobierno del Congreso del Estado conformó este sábado la quinteta de candidatos a buscar la Fiscalía General del Estado, por lo que, tal y como el panista Guillermo Alaniz lo adelantó, para nada se restringió la militancia o simpatía partidista de los aspirantes, identificados principalmente con el PAN y el PRI: Juan Manuel López, jefe del departamento de adjudicaciones directas por excepción de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado; Griselda González Morales, directora del Centro de Evaluación de Control y Confianza; René Urrutia de la Vega, subprocurador de justicia del estado de Guanajuato con sede en Celaya; Rafael García Fernández, director general adjunto de la coordinación general de investigación de la PGR y Armando Quezada Chávez, docente en la Escuela Normal Superior de Aguascalientes, excandidato a diputado local del Distrito IX, por Nueva Alianza en 2013 y actual asesor de la diputada priista Citlalli Rodríguez. Ahora sólo falta esperar la decisión de Martín Orozco Sandoval y conocer a los dos perfiles que serán eliminados del proceso, toda vez que cabe recordar, son tres los aspirantes identificados con Acción Nacional, considerando que si bien Urrutia de la Vega no cuenta con militancia, sí con antecedentes laborales con Miguel Márquez Márquez, gobernador panista de Guanajuato.

Parecen nuevos… Si José de Jesús Rodríguez Benavides fue ratificado como director de Tránsito Municipal, cómo explicar el caos vial y la poca atención del área a su cargo durante este domingo con la realización del Festival de la Familia, dado que extrañamente elementos viales decidieron cerrar la lateral de acceso a la Isla San Marcos, por lo que vehículos de alquiler tenían que dejar pasaje en la calzada principal, provocando así tremendos conflictos viales, al grado que hasta parecía tiempo de Feria en la zona, sin contar los conflictos de estacionamiento típicos del sitio, por lo que muchas personas de plano prefirieron arribar al sitio a pie. Esperemos que al llegar la Feria de San Marcos el teniente Rodríguez Benavides mantenga las estrategias de siempre y esto de cerrar la glorieta de la Isla no se repita.

Chiripada… El aviador confeso del Congresito, Sergio Augusto López Ramírez, tiene su clon en el Cabildo de Aguascalientes, el regidor priista Netzahualcóyotl Ventura Anaya quien no pierde oportunidad de interceptar a reporteros para llamar la atención o armar numeritos para que se le brinde atención, desde su stand en el Miércoles Ciudadano hasta replicar todos y cada uno de los puntos que se tocan en la sesión del Cabildo, como la del jueves pasado, alargándola hasta las tres horas y provocando que cada que se aprobó alguna moción los regidores se pusieran a aplaudir haciendo evidente su cansancio por legislar; por cierto, este clon de López Ramírez tuvo un encontronazo con otro urgido de reflectores: Salvador Alcalá Durán, todavía secretario técnico del Consejo de la Ciudad, a quien se impusiera el título de representante personal de Antonio Martín del Campo, el regidor Netzahualcóyotl Ventura lo acusó de corrupto y quien le contestó con la voz muy alzada que era un mentiroso, pero ahí quedó el asunto. En otro episodio de las locas aventuras de Ventura Anaya reveló de chiripada que a los regidores les da miedo que se difunda su trabajo en comisiones, pero esa exhibición fue una chiripada porque la justificación de Netzahualcóyotl Ventura es que las sesiones de comisiones se pueden transmitir en vivo porque al tratarse de la cuenta pública, pues debe ser pública… No, pues sí; pero la más reciente aventura de este regidor priista se la acaba de cebar Leonardo Montañez Castro, secretario del Ayuntamiento capital, que ante la amenaza del regidor de revelar los nombres de algunos funcionarios municipales que presentaron papeles falsos, se le adelantó y presentó en nombre del municipio una denuncia penal penal en contra de Pedro Flores Aranda, coordinador de Protección Civil Municipal, por presentar un título falso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ya lo sustituyó en el cargo José Amado Franco Toscano; pero no quedó ahí la cosa, además de Flores Aranda, ya circula en redes que seis funcionarios más no tienen cédula profesional: Marco Antonio Licón, secretario de Obras Públicas; Alfredo Martín Cervantes, secretario de Finanzas municipales; Zayra Angélica Rosales Tirado, titular del Instituto Municipal de la Mujer; Leticia Fabiola Rangel Núñez, de la Contraloría; la coordinadora de delegaciones municipales, Georgina Tiscareño, y Rodolfo Téllez Moreno, de la Oficina Ejecutiva… La denuncia penal ante el Ministerio Público interpuesta por Leonardo Montañez contra el coordinador de Protección Civil Municipal por haber presentado un título apócrifo fue apenas el viernes, quizá porque se cruzó el fin de semana, no se ha enterado el diputado federal Jorge López Martín para salir en defensa de Pedro Flores Aranda, como hiciera cuando Adán Valdivia López fue descubierto por presentar un certificado de bachillerato falso, que para Jorge López, como su tocayo Andrés Manuel López Obrador, sólo se trata de un complot.

Hay camotes. Todavía no hace mucho, sobre López Mateos, en un espectacular se vislumbraba la carota de Graco Ramírez, gobernador de Morelos, con aspiraciones a la presidencia, era un anuncio de una revista, el viejo truco de publicitar políticos a través de publicaciones impresas que no tienen ningún peso; de hecho, la que anunciaba al gobernador morelense, después se descubrió, entregó un premio a Javier Duarte, prófugo de la justicia y exgobernador de Veracruz, fue reconocido por un “gobierno transparente” y el diploma fue hallado en una bodega, reposando junto a los diarios de la esposa de Duarte Ochoa, los del famosísimo “sí merezco la abundancia”… bueno, pues la misma táctica de los espectaculares está siendo empleada ya por Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla con aspiraciones a ser el candidato del PAN (o de quien se deje) a la presidencia; el poblano estuvo el fin de semana en Aguascalientes, no para supervisar sus espectaculares, más bien para reunirse con algunos del blanquiazul para ver si se avientan al abismo con él en pos de la Gran Silla, y ya circula en redes que Moreno Valle estuvo en el Marriot reunido con la alcaldesa de San José de Gracia, María Cristina López González, el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, y el exalcalde Antonio Martín del Campo… Si se trata de medirle el agua a los camotes, que alguien le diga lo que representan realmente esas tres figuras… a la mejor por eso también se rumora que la que no llegó fue María Teresa Jiménez Esquivel.

No a la impunidad. Gilberto Sánchez Triana, director de Al Chile fue agredido por la policía municipal, cuenta el reportero que el sábado por la noche, fuera del Estadio Victoria “observó que uniformados realizaban una detención de un hombre con playera necaxista, por lo que se acercó al lugar para intentar recabar algo de información y levantar aspectos, segundo después de comenzar a usar su teléfono celular para filmar, uno de los uniformados intenta quitarle el equipo, uno más lo golpea en los testículos, otro le aplica una llave china en el cuello y otro más lo patea en las piernas hasta hacerlo caer”, después fue trasladado al Complejo de Seguridad Pública, donde “no recibió apoyo de abogado ni de personal de Derechos Humanos” y después de permanecer en una de las celdas, al pasar con el juez calificador le dijeron que quedaba en libertad al no haber cargos en su contra. Gilberto Sánchez acudirá hoy a la oficina de Asuntos Internos por recomendación de la Fiscalía General del Estado donde no le levantaron queja, así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la delegación de PGR, para interponer denuncia ante la Fiscalía Especializada en Atención a Periodistas. Toda nuestra solidaridad con él.

La del estribo. Todos se echan la bolita en relación con el ecocidio en el Ejido Ojocaliente, que si son tres administraciones, que si Gabriel Arellano, Lorena Martínez y Antonio Martín del Campo, además de castigar a los culpables, habría que investigar dónde quedan los dichosos planes municipales y qué es lo que permiten, porque Desarrollo Urbano no puede nomás porque sí cambiar un uso de suelo, peor aún, cómo son negociadas las licencias de construcción y cuáles los elementos con que el Ayuntamiento puede evitar o consentir la tala… Por ahí va el deslinde de responsabilidades.

