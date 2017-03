Caracol, caracol, caracolito / La Purísima… Grilla

Por el arco del triunfo. No hay justificación jurídica ni política o de cualquier otra índole para que el Senado no cumpla con el nombramiento del fiscal anticorrupción, nada justifica un nuevo aplazamiento, indicó el Comité de Acompañamiento Ciudadano que acompañó en el proceso de comparecencias a las comisiones unidas de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de hecho, ese Comité entregó un reporte con la recomendación para cuatro candidatos: César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo… pero las comisiones unidas se pasaron por el arco del triunfo la sugerencia y decidieron aprobar un dictamen en el que, con una tibieza apabullante, se “reconoce que los 23 aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción cumplen con los requisitos legales establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República”, que es como recibir una medalla a la constancia porque el alumno no olvidó entregar ni una sola de las fotocopias de la documentación solicitada. El Comité de Acompañamiento estuvo integrado por María Cristina Puga Espinosa, Issa Luna Pla, Silvia Inclán Oseguera, Ricardo Jiménez González, Luis Carlos Ugalde, Juan Carlos Sánchez Magallán y Fernando Nieto Morales y colaboró con el Senado para la mejor selección posible del titular de la Fiscalía Anticorrupción… pero las comisiones unidas desecharon su trabajo, de manera muy amable, pero contundente, de los legisladores sólo Marcela Torres Peimbert y Ernesto Ruffo Appel, presentaron un esquema de calificación y cuáles son sus propuestas, pero las comisiones unidas entregaron a la Junta de Coordinación Política el listado de los 23 aspirantes que quedaron subrayando que la valoración del Comité (y suponemos que la de Marcela Torres y Ernesto Ruffo) no deberían ser vinculantes para la Jucopo. Ah, pero eso sí, la izquierda quedabien, estuvo pronta para quejarse del trabajo del Comité Ciudadano, Armando Ríos Piter acusó al Comité de haberse extralimitado en sus funciones y cuestionó la falta de mujeres en la recomendación, mientras que Angélica de la Peña Gómez, se quejó de que no hayan presentado una “evaluación sustantiva cualitativa y cuantitativa de los aspirantes” y, por supuesto, de que no se incluyera mujeres… En noviembre de 2014… sí, 2014 se lanzó la primera convocatoria, que no alcanzó consenso alguno y por eso en octubre de 2016 se publicó una nueva convocatoria, las comparecencias se han aplazado, al menos dos veces, que a estas alturas del partido Angélica de la Peña y Ríos Piter chillen en nombre de la equidad de género, sólo revela su oportunismo…

A mi manera… En esos términos de tibieza y ahí se va, los titulares de las comisiones de Justicia y de Anticorrupción Ciudadana, Pilar Ortega Martínez y Héctor Yunes Landa, entregaron a Fernando Herrera Ávila el dictamen ese en que se reconoce a los 23 aspirantes, una pausa, 23 de 29, y es necesario decir que esos 23 fueron los que quedaron, pues cuatro declinaron su participación y 2 fueron cachados como plagiarios (Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate)… por eso, el presidente de la Junta de Coordinación Política puede decir que o se elige “un fiscal anticorrupción plenamente independiente o nada”… y es que Herrera Ávila sabe que si bien el 4 de abril, es la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, no importa que no esté designado el fiscal, pues su lugar puede ser ocupado por el procurador general de la República; de ahí que el senador esté en posición de condicionar el nombramiento a que el PRI acepte modificar el artículo 16 transitorio de la Reforma Político Electoral del 2016 para eliminar la previsión de que el titular de la PGR se convierta en fiscal general; y modificar el artículo 102 constitucional para replantear los aspectos relativos a los requisitos y duración del fiscal general… o sea, alguien tiene la sartén por el mango; y ya ni le contamos que el fiscal anticorrupción sólo durará en su cargo poco menos que 18 meses y que a finales del 2018, podrá ser removido y nombrado por, ajá, el fiscal general, o que a quien nombren habrá de enfrentar, al menos, 700 denuncias que no han sido procesadas y el rezago que hay en esta materia en la PGR, que como bien señaló el Comité Ciudadano de Acompañamiento, sólo contribuye a generar impunidad… Ahí nomás; o sea que de las comisiones de Justicia y de Anticorrupción Ciudadana, sólo se puede esperar, que como el Congresito en Aguascalientes, saquen sus cuernos al sol, saquen sus cuernos al sol…

Ironías… Y que a los grupos conservadores se les ocurre elegir el día en que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, a quien se le atribuye la frase “el respeto al derecho ajeno es la paz”, para salir nuevamente a declarar en contra de las libertades y derechos humanos de ciudadanos; a Carlos García Villanueva y a la franquicia en Aguascalientes del Frente Nacional por la Familia ahora les dio por amenazar a los actuales diputados de que si se les ocurría sacar de la congeladora las iniciativas referentes al matrimonio igualitario, los grupos de derecha se encargarían de hacer que en los comicios de 2018 estos legisladores no lograran la victoria en caso de buscar la reelección inmediata. En verdad preocupante, porque en el proceso electoral pasado y aunque no fue causa de anular la elección, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificaron que sí hubo injerencia en los comicios de estos grupos derechistas, encabezados entonces y seguramente todavía, por José María de la Torre Martín, obispo de Aguascalientes, que por cierto cuenta la leyenda, debió haber sido sancionado por la Secretaría de Gobernación, amonestación que quizás ya se la llevó el viento y si no se la ha llevado, le hará a Chemita lo que el viento a Juárez, hablando del Benemérito de las Américas, porque se decidió que no se haría pública. Hasta el momento los diputados no tendrían motivo alguno para tomarse en serio las amenazas de García Villanueva, nadie se ha destapado para buscar la primera gran reelección, y la verdad es que todavía falta un buen rato para que comiencen a destaparse, pero en lo que eso llega, quienes se tienen que pasar por el arco del triunfo y votar en plena conciencia con la defensa de los derechos para todos son quienes no tienen derecho a la reelección, ya que las posiciones plurinominales no se pueden repetir de manera inmediata: Karina Eudave, Citlalli Rodríguez, Iván Sánchez Nájera, Sergio Augusto López, Sergio Reynoso, Jaime González, Arturo Fernández, Alejandro Mendoza y hasta al autoproclamado izquierdista, pero cómplice del PAN: Jesús Morquecho Valdez.

Rebuznos. Tras la rueda de prensa en la que los reporteros pudieron presenciar la elocuencia de un chancho rumbo al matadero, con los del Frente Nacional por la Familia pegándole a todo lo que no entienden, incluso quienes no son miembros de la clase política tuvieron que salir a aclarar a algunos términos a los persignados del Frente, ahí tiene que este moderno Ku Klux Klan se pronunció contra la Carta de la Tierra por supuestamente promover políticas de salud reproductiva y control demográfico, entonces, la organización Movimiento Ambiental, presidida por la bióloga Guadalupe Castorena Esparza, se vio en la necesidad de aclarar que dicho documento hace un llamado a los patrones sostenibles de reproducción humana y el acceso universal de los servicios de salud reproductiva, pero no aborda el tema del aborto y no asume ninguna postura al respecto. En lugar de esto, hace un llamado a la aplicación de patrones de reproducción humana que sean sostenibles y “salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario”. Se debe observar que la Carta de la Tierra no utiliza el término “control de la población” y que, cuando se refiere a los patrones de reproducción, afirma de manera específica que los mismos deberán aplicarse de forma tal que salvaguarden los derechos humanos. En resumen, los principios de la Carta de la Tierra se oponen a cualquier método coercitivo para reglamentar el crecimiento de la población. En todo caso, coincide con tratados internacionales en que la forma más eficaz de lograr patrones sostenibles de reproducción humana es la promoción de la igualdad de género. “La postura de la Carta de la Tierra al respecto es que el objetivo de la reproducción responsable se deberá lograr mediante la igualdad de género, la habilitación de las mujeres y el acceso universal a los servicios de salud, de manera tal que se respeten los derechos y las libertades fundamentales de la humanidad”. ¿Así o más claro?

La del estribo. El gobernador Martín Orozco Sandoval reconoció que sigue sin haber fecha para el informe de las irregularidades encontradas en la administración de su antecesor Carlos Lozano de la Torre, el cual viene prometiendo desde su toma de protesta y cuyos hallazgos han sido, hasta el momento, destapados a cuentagotas en entrevistas con los medios de comunicación locales. Por otra parte, anunció que este mes enviará al Instituto Mexicano para la Competitividad sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses (3de3) para su publicación… para eso nos gustaban.

