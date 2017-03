Cerdos / La Purísima… Grilla

Cerdos. “Los titulares han de ser inequívocos, concretos, asequibles para todo tipo de lectores y ajenos a cualquier clase de sensacionalismo. Asimismo, serán escuetos, aunque nunca se sacrificará la claridad expositiva a su brevedad, ni se eludirán las normas elementales de la sintaxis castellana”, define el Manual de Estilo de El País, una muestra perfecta de esto es el titular de The Guardian: “Mexican man cleared in sexual assault of schoolgirl because he didn’t enjoy it”, ahí, así, sin sensacionalismos, se sintetiza lo absurdo de la decisión del juez tercero de distrito en Veracruz, Anuar González Hemadi al conceder un amparo a Diego Cruz, uno de los acusados de la violación a la menor Daphne Fernández; los argumentos del juez son, por lo menos, insólitos, la sentencia señala que no se comprobó la “intención lasciva” del acusado ni la “total indefensión” de la víctima. La decisión de Anuar González ignora lo que establece el artículo 182 del Código Penal de Veracruz, que señala: “A quien, con consentimiento o sin él, introduzca por la vía vaginal, anal u oral el órgano sexual o cualquier otra parte del cuerpo distinta al pene o cualquier artefacto en el cuerpo de una persona menor de dieciocho años, se le impondrán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil días de salario”… pero más allá de eso. Deja clarísimo que “cuando no es lógico, es metálico”, la interpretación judicial es más que deficiente, afortunadamente, Diego Cruz seguirá su proceso en la cárcel de El Penalito, pues la fiscalía de Veracruz ha interpuesto un recurso de revisión, y el juez será investigado por probables hechos irregulares en su actuación por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Afortunadamente, decimos, porque este tipo de omisiones, errores, irregularidades, o para decirlo con nuestras palabras: chingaderas, se convierten en los argumentos para que los leguleyos digan que no vale la pena tipificar el feminicidio, pues de todas maneras, la realidad impide que se castigue… como si la realidad no tuviera que estar apegada a las leyes.

Si no es ahora, será mañana… Y le siguen dando largas a los resultados de la auditoría realizada a la gestión de Arturo Solano López en el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), toda vez que la Comisión de Vigilancia, en su sesión de ayer, pretendía recibir el informe por parte del despacho privado Candelas Sucesores S.C. y finalmente tener elementos para actuar en contra del exauditor, porque según Jaime González de León, de que hay elementos en contra de éste, sí los hay; no obstante, no pudo contratarse la entrega del informe, por lo que según el diputado será en próximas fechas cuando esto ocurra y se informe a la prensa el detalle, mismo que se lleva prometiendo algunas semanas. Cabe recordar que tal auditoría costó al erario más de 70 mil pesos, la cual arrancó a mediados de enero y supuestamente se extendería por un mes, aunque evidentemente a más de dos meses de distancia aún no se entrega el famoso informe.

Avanza la ignorancia… Que los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hacen los mandados a los grupos conservadores, toda vez que “la Corte no legisla, quien legisla es el Congreso”, fue la puntada de Carlos García Villanueva, quien encabeza al Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes, luego de que es casi un hecho que el máximo tribunal de la nación dicte jurisprudencia y obligue al Legislativo a aprobar las iniciativas existentes referentes al matrimonio igualitario, por lo que al empresario según dijo, lo que le interesa es la postura de los diputados, que cabe recordar, son en mayoría emanados de Acción Nacional, ése que tanto se jacta descaradamente Juan Dabdoub Giacoman, cabecilla del Consejo Mexicano de la Familia, recuperó numerosos espacios, incluidos los de Aguascalientes, gracias a la intervención de la Iglesia y de grupos de derecha. No obstante la alegría de los conservadores podría durar poco, de ahí que estén retomando sus presiones y chantajes, toda vez que varios panistas ya se han manifestado a favor de acatar las disposiciones de la Corte y avalar el matrimonio igualitario: Francisco Martínez Delgado, diputado que preside la Comisión de Justicia, en cuyas manos está el conformar el dictamen referente; Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que si bien jura que no está a favor del tema, sí reconoce que hay que cumplir con lo que dispone la Corte; Cristina Urrutia de la Vega, que a fin de cuentas es un voto, al igual que Guillermo Alaniz de León, que si bien se mantiene titubeante, podría dar la sorpresa y como coordinador de los diputados del PAN-PES dictar una postura a favor. Además, ahí está Jesús Morquecho Valdez, quien dice ser de izquierda y no le hará el feo a la aprobación del matrimonio igualitario, ése que dicen, mucho hace enojar a Yisuscraits.

Fotomultas… Independientemente si el diputado David Nájera Moreno sabe qué es el INAI o qué significan las siglas CNC o PRI, cuentan las indiscreciones de Iván Sánchez Nájera que su homólogo tricolor pretende retomar la iniciativa que presentó Anayeli Muñoz Moreno en enero de 2014, a fin de reformar la Ley de Vialidad del Estado y eliminar la inconstitucionalidad que echó abajo la operación de las fotomultas. Así que según el perredista que sueña presidir la Comisión de Transporte, en la cual Guadalupe de Lira pasa casi desapercibida, David Nájera quiere hacer un último intento por lograr que la aplicación de infracciones de Tránsito pueda realizarse no únicamente ante la presencia de un elemento de vialidad. Ocioso el esfuerzo del priista.

Yo no fui… El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, quien visitó el estado en el marco de la suscripción de tres convenios de colaboración con el gobierno estatal orientados a abatir el rezago social en la entidad -dice el comunicado- desestimó las denuncias de los dirigentes de PAN y Morena que lo han acusado reiteradamente de hacer campaña en el Estado de México con los apoyos de la secretaría otorga: “A ver… vengo a Aguascalientes, vamos a anunciar comedores comunitarios, estancias infantiles y no están en elecciones… le voy a decir una cosa -respondió al reportero que lo increpó al respecto- en muchos lugares siempre se dice eso, en 2016 hubo alternancia en 16 entidades del país. El electorado ya no se deja comprar por votos ni nada por el estilo, sabe perfectamente cuál es su ubicación y su lado”. El 23 de noviembre del año pasado, durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Miranda Nava prometió que no visitaría el Estado de México hasta terminado el proceso electoral, luego de ser acusado de aprovechar su puesto para hacer campaña por el PRI, en entrevista refirió que este compromiso igual aplica en Nayarit y Coahuila. Cof cof, nomás que en medios nacionales y digitales señalan que si bien él no ha estado en esos estados, dos de sus subsecretarios lo han hecho en más de seis ocasiones. A lo que el priista respondió que: “Hay algunos medios periodísticos que quieren exagerar la nota y no ven lo que hace el secretario de Desarrollo Social todos los días, yo salgo a todas partes, quiero que vean los apoyos que se dan en otras partes del país que no están en elecciones”. También dio a conocer que en julio 2017, el Gobierno Federal hará un anuncio de un “importante programa” que permitirá reducir los índices de pobreza que hay en México, en sus palabras. Ay, mis hijos.

Teléfono descompuesto… Tan bien que se llevaban los panistas del municipio con los del Gobierno del Estado, ¿O no? Y lo que pasa es que mientras que la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel asegura que la idea de poner a patrullar al Ejército es del gobernador, Martín Orozco Sandoval, y que el municipio sólo dirá que sí, la mano derecha de este último, Javier Luévano Núñez, disminuye la declaración de la alcaldesa de la capital a un simple comentario… y mientras todo esto ocurre Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de Defensa Nacional asegura que en cuanto los gobernantes le pidan regresar a los cuarteles será el primero en levantar la mano. Lo que es evidente es que algo está fallando en la comunicación de la alcaldesa con los amigos de la prensa, porque mientras que Jiménez Esquivel habla de “coordinación”, tanto Javier Luévano como el ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui han entendido que la presidente municipal quiere poner a patrullar al Ejército, de hecho a eso es a lo que le han contestado, más que la repartición de culpas, ¿no valdría una aclaración concreta sobre el tema?

A piedra y lodo. Ayer, el priista César Duarte Jáquez fue acusado por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por el delito de peculado, ya se giró una orden de aprehensión en contra del exgobernador, también se libró orden de aprehensión contra Antonio Enrique Tarín García, quien ayer iba a rendir protesta como diputado federal, pues es el suplente de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, legislador que murió la semana pasada en un accidente automovilístico. En la Cámara de Diputados el PRI presionó para que Antonio Tarín tomara posesión del cargo (y del fuero, por supuesto), al cierre de esta edición, no lo había hecho, pero estaba atrincherado en la Cámara de Diputados.

La del estribo. Ayer mismo, Enrique Peña Nieto calificó de inadmisibles las críticas a las Fuerzas Armadas, en una reunión con integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familias… bien, que haga campaña, es lo que mejor ha hecho; el problema, como siempre, es cuando se sale del discurso e improvisa, porque Peña Nieto cerró diciendo “Impulsar un México próspero y eso significa tener un México que esté creciendo, quienes les digan que vivimos en un país que está en crisis, crisis es seguramente lo que pueden tener en sus mentes, porque no es lo que está pasando, y las cifras hablan por sí mismas”. Queda claro que la idea de prosperidad del presidente no pasa por el Estado de Derecho.

@PurisimaGrilla