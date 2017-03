Ecocidio no debe ser tema político, coinciden PRI y PAN

Antonio Martín del Campo no autorizó derribo de árboles

Deberán aplicarse las sanciones a quien corresponda

Las acciones gubernamentales que derivaron en el otorgamiento de permisos para la tala de árboles y construcción de un centro comercial en el Ejido Ojocaliente no deben ser atribuidas a partidos políticos, sino a decisiones institucionales tanto del Ayuntamiento capital como de la delegación de Semarnat en Aguascalientes, consideró Elsa Amabel Landín Olivares, quien inclusive señaló que no hay manera de responsabilizar directamente al exalcalde Antonio Martín del Campo del aval para construir el espacio comercial.

“No es un tema de partidos políticos, es un tema de responsabilidad jurídica como servidor público; no es el presidente municipal quien firma, hay áreas técnicas específicamente responsables que están obligadas a evaluar todos los antecedentes de acuerdo con lo que la norma marca”, explicó la legisladora local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Indicó que ante el caso deberá investigarse la entrega de cada uno de los permisos, esto por parte de instancias federales y municipales, toda vez que éstos derivaron en la tala de más de 200 mezquites en el predio, esto el 25 de febrero, por lo que a decir de Elsa Landín, de comprobarse irregularidades en la entrega de las autorizaciones, el proyecto puede ser cancelando de manera definitiva, “Si el permiso con el cual fue otorgado no cumple con la normatividad para ser otorgado, sí se puede echar abajo el proyecto”, dijo la diputada priista.

Landín Olivares señaló que el Congreso del Estado actuará con base en sus facultades, por lo que no descarta próximas modificaciones a la ley a fin de evitar que ocurran casos similares, “Lamentablemente esto no es función del Poder Legislativo, su función es normar estas actuaciones, lo que hay que hacer ahora es dar seguimiento al cumplimiento de la norma, y si hubo un no cumplimiento entonces sí debe de haber una sanción; lo que sí se puede hacer es endurecer las leyes contra la tala, pero se tiene que analizar, sí se puede hacer”.

El legislador local por el Partido Acción Nacional (PAN), Gustavo Báez Leos, coincidió en que las causas del ecocidio no tienen origen político, por lo que deslindó a Martín del Campo de cualquier omisión en el caso, “No tiene nada que ver el partido con una decisión, no he visto el tema a fondo, sí he platicado con algunas personas, el municipio no autoriza el derribo de árboles, me han platicado, me ha comentado el exalcalde, al permitir la construcción no quiere decir que puedas hacer todo lo que quieras, tienen que seguir unos lineamientos”, indicó.

Báez Leos aseguró que el caso sí deberá derivar en sanciones a quien resulte responsable, ya sean autoridades o la empresa que impulsa el proyecto, “No creo que haya sido con un tema de dolo, es un tema que ya lo ha dicho el Ejecutivo, lo ha dicho la alcaldesa, y lo decimos desde el Congreso, que se investigue a los responsables y que se haga también las modificaciones al proyecto para rescatar lo que se tenga que rescatar”.