Escalantes de la corrupción / La Purísima… Grilla

Escalantes de la corrupción… Ya lo reconocía el 16 de enero el diputado Jaime González de León en entrevista para La Jornada Aguascalientes, que no existe impedimento alguno para que los diputados colocaran gente en el Órgano Superior de Fiscalización (OSF): “No está exento de que ocurra, por ley no se prohíbe, pero sí puedo garantizar de que independientemente de que haya o no personas recomendadas por diputados, vamos a cuidar de que sí tengan el perfil, una cosa es que sean recomendados y otra que tengan el perfil, el conocimiento y la capacidad para desempeñar un buen trabajo dentro del órgano”. De igual manera el propio legislador panista afirmó apenas este martes que tras la llegada de Sergio Escalante Jiménez al organismo había arrancado la depuración de personal, por lo que nos queda suponer que la fundadora de Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, no anda muy perdida en sus aseveraciones de que los espacios liberados fueron repartidos a los legisladores como pago de favores políticos. También hace poco González de León explicó a los amigos de la prensa el porqué de su lejanía con Antonio Martín del Campo, y como ya nadie le conviene andar cerca del exalcalde, oportunamente el diputado señaló que salió de la administración de Martín del Campo por “descubrir” irregularidades financieras y manejos no del todo legales; queda claro que el panista no quiera manchar su presente con la referencia a que fue empleado de Antonio Martín del Campo, pero el diputado usó su despido para compararlo con la forma en que Sergio Escalante Jiménez abandonó el Órgano Superior de Fiscalización, que hoy encabeza… Qué patriotas, se van para no prestarse a actos de corrupción… Ah, no, esperen, el diputado González de León, como presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXIII Legislatura, tiene la obligación de investigar las denuncias, no vaya a resultar que al igual que algunas Cuentas Públicas del municipio de Aguascalientes que no fueron aprobadas por el Pleno de la LX Legislatura, entre las que se incluyen las practicadas a la administración de Martín Orozco Sandoval, y en que el ahora diputado fungía como tesorero municipal, deje transcurrir el tiempo para que las observaciones realizadas prescriban… Ups, Jaime González de León, debe darse cuenta del interés ciudadano por transparentar sus palabras que deben ir acompañadas de la rendición de cuentas en el manejo de las administraciones públicas, y de la actuación de los servidores públicos encargados de ello, evitando la secrecía y discrecionalidad de la información, sin tergiversar la evaluación de las Cuentas Públicas para ocultar asuntos de temas tan sensibles que agotan la paciencia de los ciudadanos en aras de conservar y mantener el poder mediante actuaciones nocivas que debilitan la transparencia. Cuestionamientos existen demasiados, pues nunca se aclaró ni se sancionó funcionario alguno por la NO aprobación de Cuentas Públicas del municipio de Aguascalientes, refutando además el nombramiento de Sergio Escalante Jiménez como titular del Órgano Superior de Fiscalización, pues era el responsable de dar seguimiento a las omisiones de los órganos internos de control para fincar responsabilidades; no debemos olvidar que las Cuentas Públicas en cuestión fueron rechazadas por el Pleno de la LX Legislatura, en la cual casualmente fungía como diputado de la mesa Directiva el ya mencionado Antonio Martín del Campo, lo cual suena a revanchismo no sólo político, sino operativo y legal. En la actuación de Sergio Escalante, se destaca la manipulación del Informe de Resultados de la Secretaría de la Juventud del Estado de Aguascalientes Sejuva a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013, dependencia en la que Eduardo Rocha, exdiputado y expresidente de la Comisión de Vigilancia, trabajara como secretario, teniendo conocimiento este medio del desvío de recursos canalizados a la campaña del en ese tiempo candidato a diputado; más aún, en la actuación de Sergio Escalante aplica la Ley de Fiscalización Superior del Estado y la propia de Responsabilidades a los Servidores Públicos al conocerse que obtuvo beneficios al contratar los servicios del Despacho Russell Bedford, propiedad de Roberto Torres Castañeda y Héctor Raymundo Martínez; y dentro del cual Escalante actuaba como socio y que sirvió de justificante para contratar sus servicios para la realización de auditorías contables y de desempeño del OSF cuando Escalante era el director general de Auditoría, participando además en el despacho Russell Bedford en el proceso de entrega recepción de la actual administración gubernamental… Duro. Y ya nomás para rematar, también hay que recordar que el exdiputado por el Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, declaró el 29 de diciembre a este medio que en efecto, los representantes populares eran quienes acomodaban a su parecer a los empleados del OSF, cosa que en particular él sí realizó en sus tiempos de legislador: “No hay ninguna ilegalidad, es un órgano del Congreso y en ese sentido tuve a bien de hacer esas dos propuestas, que finalmente fueron aceptadas y siempre estuve al pendiente de que hicieran su trabajo de manera profesional y respondo por ello, no voy a caer en la demagogia de decir que yo no fui”. Y aunque González de León ya se curó en salud, no nos sorprenda que en cuestión de días el organismo fiscalizador quede plagado de amigos, familiares y demás recomendados de 26 legisladores, porque habrá que suponer que a los recomendados de Sergio Augusto López Ramírez les van a hacer el feo por no apoyar lo que dicta el grupo parlamentario mayoritario, aunque al legislador poco le ha de importar, ya que para acomodar amigos y parientes ya tiene al comité estatal del Partido Verde Ecologista, donde sí se hace todo lo que el diputado dicte.

Chachalaca. A pesar de que hace dos días, junto con una tropa de exfuncionarios de Carlos Lozano de la Torre, Lenin Ruelas Olvera, ex director médico del DIF estatal y hermano del vocal ejecutivo del INE en Aguascalientes, Ignacio Ruelas, se unió al Movimiento de Regeneración Nacional, el hijo de éste, Lenin Ruelas Calderón no se detuvo en compartir en su cuenta de Facebook denostaciones al fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, calificando de escandaloso el trato que tuvo el morenita mayor hacia uno de los padres de los 43 jóvenes de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos, entre ellas el último video del influencer misógino favorito del Partido Revolucionario Institucional, Callodehacha en el que de forma ofensiva ataca de Morena por haber llamado provocador al individuo (porque siempre no le dijo cállate). No deberías creer que aunque el joven priista no esté obligado a emigrar del partido que lo vio crecer junto con su pariente, tal vez en un ejercicio de congruencia -adjetivo que no es precisamente inherente a las filas tricolores- sí debería moderar sus expresiones, aunque esto es algo que no debería preocuparnos como al parecer no preocupa al dirigente morenita local, Aldo Ruiz Sánchez, tibio en territorios que no sean las redes sociales, mas sagaz para recoger la basura.

La del estribo… Pues muy contentos todos en el municipio con la creación de la Secretaría de Comunicación Social la cual, según su titular, Enrique de la Torre de la Paz, se le brindará un servicio de calidad a la prensa y demás interesados de lo que acontece en la administración de María Teresa Jiménez Esquivel y nos preguntamos: ¿Era necesario esto para tener un servicio de calidad? Pues no, se trataba de simple y sencilla disposición… En fin, ya fue, esperamos que con su nuevo sueldo, el secretario nos dé como prensa un mejor acceso a los funcionarios que luego se ponen sus moños como el miércoles, cuando el secretario de Administración, Antonio Arámbula López, aseguró tener mucha prisa para ir a la designación de René Urrutia de la Vega como fiscal; evento para el que por cierto, faltaban como 15 minutos. Uh, siempre tan ocupados ellos. Bueno, ya es viernes y se vislumbra un fin de semana largo… Maletas para Vallartadolid, listas. Nos leemos la siguiente semana.

@PurisimaGrilla