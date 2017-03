Escoria / La Purísima… Grilla

Lecciones… Como es común, nuevamente los niños dieron una gran lección a los mayores, particularmente a los diputados que se tomaron unos minutos en su agenda y decidieron dar voz a los menores que representaron a Aguascalientes en el Décimo Parlamento Infantil celebrado el 13 de febrero en la Cámara de Diputados federal. Lo lamentable fue la presencia de 12 de 22 diputados, al considerar que estaba justificada la ausencia de los cinco integrantes de la Comisión de Vigilancia, quienes en ese momento entrevistaban a los aspirantes a ocupar el Órgano Superior de Fiscalización (OSF), por lo que a menos que también hayan decidido participar en la sesión, cabe cuestionar la ausencia de 10 representantes populares: Sergio Augusto López Ramírez, Elsa Landín Olivares, Cristina Urrutia de la Vega, Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, Salvador Pérez Sánchez, Nidia Acosta Lozano, Guadalupe de Lira Beltrán, Silvia Alaniz, Josefina Moreno Pérez y David Nájera Moreno, a quienes bien les quedó el saco cuando Gael Romo expuso: “los diputados hoy no se han reunido; no sé si estar feliz porque no nos iban a aportar nada, más que enseñanzas de corrupción, o no sé si estar enojado porque otra vez se ve que los diputados no asumen su responsabilidad”. Por cierto, fue dicho niño quien puso tremenda reprimenda no sólo a los legisladores locales, sino a los federales, la clase política en general y hasta al presidente Enrique Peña Nieto, señalando a la corrupción y la falta de compromiso con la ciudadanía como el principal cáncer de los representantes populares. Otra lección que los tres niños participantes, tanto Gael Romo como Wendy Serna y Emilio Márquez, dieron a los pocos diputados presentes, fue en torno a sus notables capacidades como oradores y principalmente en la lectura, toda vez que a sus escasos 12 años, los pequeños pusieron en ridículo las habilidades en la materia de varios de los representantes populares. ¿Por qué no se integró en el orden del día de la sesión ordinaria de hoy tal encuentro con los niños? Fue la duda de algunos, total que nada más les llevó cerca de 40 minutos escuchar las inquietudes de los menores y así se hubiera garantizado la presencia de los 27 diputados y de prácticamente todos los medios de comunicación, con mayor difusión del regaño que lanzaron los pequeños a la clase política, ¿alguien dijo miedo?, al final fueron Gustavo Báez Leos, Paloma Amézquita Carreón, Norma Zamora Rodríguez, Martha González Estrada, Francisco Martínez Delgado, Raymundo Durón Galván, Arturo Fernández Estrada, Estela Cortés Meléndez, Mayela Macías Alvarado, Sergio Reynoso Talamantes, Iván Sánchez Nájera y Alejandro Mendoza Villalobos, quienes se llevaron la reprimenda a nombre de sus compañeros.

Bajo sospecha. Y tras la reunión de la Comisión de Vigilancia, se filtró que de los 14 inscritos para ocupar el cargo de auditor superior de Fiscalización en Aguascalientes, nomás quedaron tres: Sergio Escalante Jiménez, Luis Alejandro Lara López y Ricardo Rodríguez Vargas, la terna será entregada a la Comisión de Gobierno para que decida cuándo se vota, pero de los 14 que tenían, a los tres que se volvieron, la verdad es que nomás son dos Luis Alejandro Lara López y Ricardo Rodríguez Vargas, porque sobre Sergio Escalante Jiménez pesa la sospecha de haber sido cómplice de los malos manejos del OSF durante la administración de Arturo Solano López; no olvide que en el 2012 la Comisión de Vigilancia de la LXI Legislatura ordenó que se practicara una auditoría al OSF, de esa instrucción, la panista Márquez Alvarado acusó a Solano López y Sergio Escalante, entonces director de Auditoría y Revisión de la Cuenta Pública del OSF, de haber contratado los servicios de RSM Bogarín, del que Escalante Jiménez formaba parte, el grupo parlamentario del PAN exigió fincarles sanciones administrativas al dúo, y todo se disolvió cuando el sobrino de Carlos Lozano de la Torre y entonces encargado de Finanzas en el gobierno priista, Alejandro Díaz Lozano, tuvo que salir a defenderlos señalando que Escalante Jiménez se separó de RSM Bogarín antes de ser nombrado director de Auditoría y Revisión de la Cuenta Pública, pero en el proceso, quedaron manchados por la duda y hubo una serie de “filtraciones” que señalaban derroche de recursos públicos, nepotismo y amiguismo… rumores que no sólo mandó a parar la administración de Lozano de la Torre, los diputados de los distintos partidos, todos, prefirieron hacerse de la vista gorda cuando vieron que iban a ser exhibidos por usar el OSF para acomodar a sus cuates… Así las cosas, lo más seguro es que el próximo auditor sea Ricardo Rodríguez Vargas o Luis Alejandro Lara López.

Ya merito… El senador Fernando Herrera Ávila, quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, dijo que el Tribunal Electoral local ahora sí no pasa de marzo. Reconoció que los estados de Tamaulipas y Querétaro se enfrentan a la misma situación de Aguascalientes, pero que ya está bajo análisis el perfil de los aspirantes para que las respectivas propuestas se presenten al pleno de la Cámara de Senadores en próximos días, aunque no precisó fechas. Reconoció que se preveía entregar las ternas antes del 15 de febrero, pero varias situaciones han retrasado el proceso como la licencia del presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Yunes, quien se separó de su curul para ser candidato a la alcaldía en Veracruz; se acaba de hacer la sustitución, quedando la presidencia a cargo de la también panista, Pilar Ortega. Respecto a lo dicho en pasados días por el senador José de Jesús Santana García, quien hizo un llamado a la Junta de Coordinación Política a acelerar el nombramiento de los magistrados electorales pues si la Sala Administrativa y Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes vuelve a afrontar la carga laboral del proceso 2017-2018, como ocurrió en las pasadas votaciones, podría entorpecerse el desahogo de los juicios contenciosos y administrativos, incumpliendo lo que marca la Constitución con relación a que la justicia debe ser pronta y expedita, Herrera Ávila comentó, “yo he estado platicando constantemente con todos los senadores, es una inquietud que compartimos, estas inquietudes son naturales dentro de los actores políticos y nos corresponde encontrar el canal adecuado para una discusión serena y llegar a tomar la mejor decisión”.

Papa caliente… ahora resulta que nadie es responsable del ecocidio ocurrido el pasado sábado en el Ejido Ojocaliente y es que a pesar de que la autorización para la construcción del outlet se dio el 31 de diciembre del año pasado por el mismísimo Antonio Martín del Campo; ahora resulta que el proceso empezó desde hace tres administraciones municipales, cuando Gabriel Arellano Espinosa era alcalde y se recibieron los informes de factibilidad para cambiar el uso de suelo de reserva a zona comercial, luego Lorena Martínez Rodríguez otorgó el permiso para la construcción del Centro Comercial Espacio y finalmente Martín del Campo remató con el permiso para el Outlet… ojalá y así, con tanta coordinación se pudieran llevar también procesos transversales.

Infiltrada. Mal y de malas en el Inegi, ante la necesidad de proponer un nuevo integrante para la Junta de Gobierno de ese organismo, Enrique Peña Nieto ha enviado al Senado su propuesta para sustituir a Félix Vélez Fernández Varela, quien terminó su período como vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi en diciembre, el presidente propone que sea Paloma Merodio Gómez, directora general de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el inconveniente no es la juventud de la candidata, sino que, ha señalado un conjunto de instituciones, es que no cumple con los requisitos, y Peña Nieto envió al Senado de la República un currículum con datos distorsionados y falseados, señalan que Merodio Gómez en el currículum de la aspirante fue modificado, de tal forma que lo que fue un apoyo a un profesor, se transformó en una cátedra en la Universidad Harvard; para aumentar los 16 meses que tiene en un alto puesto de dirección sus estancias como becaria durante su pasantía hace cuatro años fueron maquilladas para convertirla en consultora senior del Banco Mundial, y para acreditar experiencia como investigadora, de la cual carece, se transformó la tesis de licenciatura de Paloma Merodio en una publicación de investigación profesional… Salvador Camarena ha escrito sobre esta postulación que “enviar a Merodio a la Junta de Gobierno del Inegi suena a ‘caballo de Troya’: tiene lógica como un intento por capturar a una institución que debería ser un pilar del Estado mexicano, sin importar el gobierno en turno… también está en juego la credibilidad del presidente Peña Nieto, a quien le hicieron firmar este nombramiento lleno de medias verdades”, duro, durísimo.

La del estribo. Alberto Viveros Lozano no tiene vergüenza, cree todavía que cuenta con el poder que le daban los micrófonos de la BI y ayer promocionó la presentación de un libro escrito por un violador y nazi confeso. Alberto Viveros llegó al ICA demandando que se le prestara el Museo Posada para que ahí Juan Iván Peña Neder hiciera su numerito, la escoria que trajo Viveros Lozano a pasear a Aguascalientes está acusado de violación tumultuaria por quien fuera su esposa, y si le parece fuerte que lo llamemos escoria, lea el testimonio Talía Vázquez, la nota que Sanjuana Martínez publicó en La Jornada, el 3 de noviembre del 2013, un fragmento de las declaraciones de la víctima: “Juan Iván me metía la pistola en la boca. ¡Fue espantoso! Empezaron a violarme desde las 9 de la noche y terminaron a las 3 de la mañana. Fueron seis horas terribles, interminables”; y a esas mierdas acuerpa Alberto Viveros y los pasea por los pasillos de los palacios de Gobierno, les tiende el mantel para su presentación, a esas porquerías a las que no se les pueden dar ni los buenos días, Aguascalientes. Quién sabe qué propósito oculta el exlocutor, pero debe ser exhibido. Basta.

