Every man wants to be a macho macho man / La Purísima… Grilla

Confeti tricolor… Imposible de reunir el pedacero que se ha vuelto el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, las divisiones al interior no sólo persisten, además se incrementan las quejas hacia su todavía dirigente estatal, Norma Esparza Herrera, al grado que salpican a Enrique Ochoa Reza, líder nacional del tricolor, a quien parece que no le importa el priismo local, tal y como lo denunciara el aspirante a encabezar este partido en la entidad, Isidoro Armendáriz García. Y es que el priista, consejero estatal del partido y uno de los perfiles más cercanos a Lorena Martínez Rodríguez auguró más brotes de rebeldía ante el abandono del tricolor por parte de Ochoa Reza, quien, seamos honestos, por ahora únicamente está enfocado en el Estado de México, su principal bastión y que como es bien sabido, una derrota electoral en esta entidad sería la debacle definitiva del PRI, porque evidente es que la presidencia de la República ni con un milagro la conservarán en 2018, dado que muy adelantados en la contienda ya están Andrés Manuel López Obrador, Margarita Zavala Gómez, Ricardo Anaya Cortés y hasta independientes como Pedro Ferriz de Con y Jaime Rodríguez Calderón. Mientras tanto en el PRI, Ivonne Ortega Pacheco ha sido la única en levantar oficialmente la mano por la silla presidencial, aunque ha pasado sin pena ni gloria, ya que ella sola se echa porras para ser la abanderada, obviamente deslindándose de Enrique Peña Nieto, que reconozcámoslo, más que ayuda será un obstáculo para los priistas, a pesar de su vehemente discurso el fin de semana, durante el aniversario 88 de la maquinaria tricolor, lleno de patadas de ahogado: “Está en nuestra genética, siempre salimos a ganar, y más cuando se trata de defender a México”, o esta otra joya: “México no sólo hay que defenderlo en el exterior, de hecho hay que defenderlo aquí mismo porque hoy nuevamente hay riesgos de retroceso. Al igual que hace seis años están resurgiendo las amenazas que representa la parálisis de la derecha o el salto al vacío de la izquierda demagógica”. De regreso a Aguascalientes, a pesar de que Norma Esparza se esforzó convidando a Enrique Ochoa una rebanadita de pastel de guayaba, a pesar de los brincos de Norma Guel para colarse en la foto cuando el presidente nacional del PRI pasó por el puestito del CDE PRI… las maromas y los comunicados oficiales no surtieron efecto entre los priistas locales, al lamento y amenaza de rebelión por parte de Isidoro Armendáriz, ya se sumaron Citlalli Rodríguez, Mario Guevara Palomino, Juan Fernando Palomino Topete, mientras que otros priistas alistan el brinco hacia mejores naves, como Salvador Farías Higareda, quien de la mano de Francisco Guel Saldívar apuesta a formar un nuevo partido local con el nombre de Podemos Aguascalientes, allá él, lo que no se explica es la incongruencia del líder de la Asociación Corazón Hidrocálido, pues Salvador Farías quiere partido nuevo pero sin abandonar su militancia en el PRI, que porque según él “la militancia nacional no tiene nada que ver con la militancia estatal”… recórcholis.

Irremediable. Ya está cantado, el Congresito le entregará la titularidad del Órgano Superior de Fiscalización a Sergio Escalante Jiménez, y como ya publicamos, no les importa a los diputados que sobre Escalante Jiménez pesa la sospecha de haber sido cómplice de los malos manejos del OSF durante la administración de Arturo Solano López; el diputado Guillermo Alaniz de León, presidente de la Comisión de Gobierno, ya declaró que se buscará que el titular del OSF sea seleccionado con el consenso de los 27 diputados, pero lo cierto es que la mayoría panista se puede saltar la negociación y llevarse el pastel completo; lo que es una pena la grosería que le están haciendo a los otros dos candidatos Ricardo Rodríguez Vargas y Luis Alejandro Lara López, con tal de cumplir el sueño de Sergio Escalante, que ya perseguía desde los tiempos en que Martín Orozco Sandoval era alcalde y le pedía a su cuate Jaime González de León, no que le dieran, sino que lo pusieran donde hay.

¿Dónde están las diputadas?… Dicen que en el municipio de Jesús María poco se ha visto a sus diputadas luego de que éstas ganaran las elecciones; se trata de la panista Guadalupe de Lira Beltrán y la ecologista Silvia Alaniz, quienes representan a dicho municipio en el Congreso del Estado y que sin embargo, poco se aparecen en la zona, cosa que resulta preocupante, principalmente en el caso de Guadalupe de Lira, toda vez que ésta es emanada de la misma fuerza política que el alcalde Noel Mata Atilano y ni así asiste con regularidad a los eventos públicos del edil panista, al menos a tomarse la foto, por lo que hasta se dice que la exregidora y el exfuncionario de Antonio Arámbula no se llevan tan bien, ¿será? Sólo esperemos que no se repita lo de la legislatura pasada, en que el entonces diputado, Adolfo Suárez Ramírez, andaba desaparecido de su territorio nada más porque no se llevaba muy bien que digamos con el exalcalde Arámbula. ¿Y en cuanto a Silvia Alaniz? La también diputada por San Francisco de los Romo mantiene sus quejas en contra de la alcaldesa de ese municipio, la priista Iraís Martínez de la Cruz, que porque no la invita a sus eventos públicos.

Poco y malo… Las últimas dos semanas no han sido las más afortunadas para el secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López… para empezar la semana pasada aquí en La Jornada Aguascalientes detectamos que no se ha respetado la recomendación del ombudsman de no subir a las personas detenidas en la parte trasera de las patrullas pick up porque en primer lugar los exponen a riesgos y en segundo los exhiben castigándolos… luego, el pasado fin de semana, durante el partido Necaxa vs Atlas, los simpáticos policías se animaron a patear de la forma más vil a un reportero mientras documentaba una detención que estos realizaban… ¿Qué pasó? Si de por sí casi no hay oficiales y ahora resulta que los que hay son malos.

La del estribo. Manuel de Jesús Paredes González, director general del Iespa, explicó que apenas dos de cada diez perfiles en formación son mujeres, situación que atribuyó a la naturaleza de las labores a desempeñar por las diferentes corporaciones: “Tiene que ver con el perfil, con las características que se piden, pero eso tiene que analizarse; el tipo que tenemos en Aguascalientes no puede ser el mismo que tienen en el norte, eso debe de adecuarse, aunque tienen los mismos derechos, las responsabilidades pueden ser las mismas, aunque es la presión física lo que no les ayuda y debemos protegerlas a ellas para no exponerlas a una situación de peligro”… así es, Paredes González, hay que defenderlas a las pobrecitas, ahora sí, aclarado el punto, puede volver a Village People y cantar Every man wants to be a macho macho man…

