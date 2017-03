Hay hombres que nacen póstumos… / La Purísima… Grilla

No me amenaces, no me amenaces… El diputado panista Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, dijo durante la presentación del Foro de Derechos Humanos que se llevará a cabo en el vestíbulo del Palacio Legislativo la próxima semana, que es inviable que las organizaciones los castiguen con votos, luego de que el Frente Nacional por la Familia amenazó con no permitir la reelección de aquellos que en este corto periodo legislen contrario a sus ideales. Toda la sociedad puede asumir la postura que desee, dijo, y todos los grupos tienen el poder de castigar o beneficiar, “sin embargo decir que electoralmente nos van a castigar es improbable pues, por ejemplo, mi bancada tiene un procedimiento al cual yo me tengo que sujetar para irme a la reelección y en ese caso podré salir a la contienda electoral y ahí votarán los de mi distrito que tienen diferentes posturas. No creo que haya una certeza de decir ‘te vamos a castigar, vamos contra ti’”. En la conferencia de prensa, en la cual Gutiérrez Ruiz Esparza se comprometió a sacar pendientes legislativos como el matrimonio igualitario, iniciativa que lleva al menos tres legislaturas en congeladora y en la pasada se hizo perdediza y señaló que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció al respecto, hace falta llegar a un consenso (sí, los derechos humanos están a expensas del consenso de nuestros legisladores) porque de otro modo, otra vez no va a pasar y si no se modifica la ley, las parejas tendrán que seguirse amparando para casarse.

Dar la cara. Del mismo tema habló momentos antes de la conferencia de prensa, Julián Elizalde Peña, dirigente del Colectivo SerGay, quien acusó a la diputada Paloma Amézquita Carreón de obstaculizar ése y otros derechos en favor de la comunidad LGBT. Dijo que si su deseo es confrontar debe antes conocer a fondo la materia, ya que desconoce los temas que están por abordarse. Dijo que la diputada tiene que velar por los derechos de todos y no sólo de los grupos privilegiados a los que ella pertenece. “¿Quiere enemigos la diputada? Ya los tiene. Porque habemos personas que creemos en los derechos, que vamos a pelear por nuestros derechos. Y yo lo he dicho como muchas mujeres y muchos hombres, por la vida y por la libertad, puedo y quiero dar la vida”.

Réplica. Como ya le habíamos contado, poco a poco y sin mucho esfuerzo la figura del diputado Sergio Augusto López Ramírez se replica en el cuerpo edilicio del municipio capital, nada menos que en la figura del priista Netzahualcóyotl Ventura Anaya, quien ha dejado a relucir su talento para opinar y hacer escándalo de cuánta cosa se le ocurra aunque sus palabras no tengan pies ni cabeza, tal y como las del legislador por el Verde Ecologista. Una de las más recientes del regidor tricolor fue la de reclamar el presupuesto asignado al Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), mismo que el edil afirmó, debería destinarse mejor al combate a la pobreza, declaraciones que ni tarde ni perezoso refutó el titular de dicho instituto, Alejandro Vázquez Zúñiga, quien lamentó que el presidente de la Comisión de Cultura en el Cabildo exija recortar el presupuesto a cultura: “Es una opinión desafortunada en el sentido en que no está reconociendo los procedimientos del ejercicio de los presupuestos públicos (…) él sabe mejor que nadie, o debería de saberlo, que no podemos entregar ese dinero a otras causas, sería hasta ilícito el hacerlo; sería verdaderamente inédito que el presidente de la Comisión de Cultura abogue para que haya menos dinero en su área”. En fin, el caso de Ventura Anaya y cómo llegó a la Comisión de Cultura nos deja para reflexionar si en el Cabildo se adoptó el método del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y por sorteo el priista se convirtió en presidente de dicha comisión. Pobrecito Netzahualcóyotl Ventura, tan necesitado de reflectores y le cae en las manos algo de lo que no sabe.

Ábrete sésamo … La directora del Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), Claudia Santa-Ana Zaldívar dijo sí, sí a la comunidad artística local, sí a la formación de públicos con una perspectiva propia; a diferencia de la administración anterior, cuyos titulares del Instituto, Martín Andrade y Dulce María Rivas Godoy privilegiaron los caprichos del gobernador y su esposa por encima de la necesaria relación entre la institución y la comunidad artística. La historia comienza tras la presentación de las actividades que se realizarán en conjunto con la UAA y la Universidad de las Artes (UdA) para conmemorar el Día Mundial del Teatro, evento en el que estuvieron también el director de la UdA, Javier de Jesús Velasco Alarcón y el decano del Centro de las Artes y la Cultura de la UAA, José Luis García Rubalcava, así como Mariana Torres Ruiz, jefa del Departamento de Artes Escénicas de la UAA y Alejandra Torres Ruiz, coordinadora de la Licenciatura en Teatro de la UdA… La primera pregunta que hicimos a Claudia Santa-Ana, por supuesto, fue sobre el destino que tomará el costosísimo Museo Espacio que lleva un rato, más que largo, con la exposición Wirikuta, a lo que la arquitecta indicó que se está haciendo un replanteamiento para el recinto, luego de la desafortunada y criticada decisión de la exdirectora Dulce María Rivas Godoy de traer exposiciones exclusivamente internacionales, y por cierto carísimas. Pie derecho. Lo mismo en el trabajo que, no se publicita, pero sí se nota, al abrir el diálogo con los ejecutantes de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y sacar adelante la primera temporada con directores invitados y jóvenes.

La del estribo. Sí, sí se nota que ya pasaron 23 años desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, por más que los titulares de los medios nacionales, se empeñen en subrayar que su “legado” está más que vigente, es obvio que el PRI está más lejos que nunca de quien fuera su candidato a la presidencia, bastaría con mencionar que al frente de la Fundación Colosio está José Murat; y si se requiriera más: un vistazo a la pobrísima y apagada conmemoración con que homenajearon a Luis Donaldo Colosio en Aguascalientes, desde el pobrísimo discurso lleno de lugares comunes de Iris Nayeli Cardona Reyes, dirigente del Organismo Nacional de las Mujeres Priistas del Estado, hasta que el puñito de priistas que acudió a la guardia de honor, sólo aprovechó la ocasión para quejarse de los gobiernos panistas que les ganaron en las elecciones y hacerle segunda a Enrique Ochoa Reza en su diatriba constante contra Andrés Manuel López Obrador, o sea, hasta de mal gusto. El colmo, un post en Facebook de Citlalli Rodríguez, una perlita de hashtag, la diputada priista puso una serie de fotos del homenaje en Rincón de Romos y remató: #Hayhombresquenacenpostumos… Así, nacen póstumos… Plop. Hasta el lunes.

