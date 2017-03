IIAIAOPTIDCG / La Purísima… Grilla

Infrestructochor. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sigue siendo un dolor de cabeza para los políticos mexicanos, empezando con el mismísimo Enrique Peña Nieto, quien en enero de 2013 no tuvo ni la menor idea del significado de las siglas del entonces IFAI: “Instituto de Información y de Acceso a la Opinión Pública de toda la Información Disponible para la Ciudadanía desde el Gobierno”, fue la definición del mandatario y así creó el IIAIAOPTIDCG; Aguascalientes, por supuesto, no se podía quedar atrás, por eso el diputado priista, David Nájera Moreno, honró el ejemplo de Peña Nieto y como el presidente, hizo un infrestructochor: “El INAE vuelvo a repetir, tiene, este, no, no es el INAE, me imagino que es alguien en lo particular, una persona que opina en su criterio personal”, todo esto surgió a propósito de los bajos indicadores que el Congreso del Estado ha logrado en materia de transparencia, toda vez que bajo el pretexto de que con la nueva ley en la materia, existe el plazo hasta el 4 de mayo para cumplir con las obligaciones, por lo que en su página web el Legislativo ha publicado muy poca información. Ante la evidente opacidad del Congresito a Nájera Moreno sólo se le pudo ocurrir defenderse al señalar que “todas las sesiones son abiertas y públicas, claro que todas las sesiones que hemos tenido son abiertas, aunque hay algunas que por naturaleza deben de ser privadas, sin embargo, hay apertura total, no hay ningún inconveniente en la información”. Cuestionado acerca de si sabía qué era el INAI, el priista ya de plano no quiso hacer el ridículo, y se negó a responder aplicando la de Bora Milutinovic: “voy a respetar la pregunta”, dijo el también dirigente local de la Confederación Nacional Campesina (CNC). David Nájera es uno de los destacados diputados por su ausencia en el debate a lo largo de los primeros cuatro meses de la legislatura, ha subido tantas veces a tribuna como contacto ha tenido con los medios de comunicación, por lo que ahora, como presidente de la diputación permanente, no le quedará otra más que ir bien preparado para enfrentar a la prensa y no tenga nuevos tropiezos, a los cuales se les sumó uno más, mismo que casi saca al priista de sus casillas: cuestionado por la poca información referente al gasto de los legisladores por el concepto de asesores, Nájera Moreno defendió tal erogación y argumentó que los diputados en verdad necesitan a personas que les digan qué hacer y cómo hacerlo, “si es necesario tienen que estar y no tenemos ningún inconveniente, para que funcione bien el Congreso debemos tener a los especialistas y profesionistas que tengan que contratarse; una cosa son los asesores y otra cosa es la responsabilidad directa y el trabajo del diputado, el diputado por sí solo no puede hacerlo todo”, por lo que David Nájera en su desesperación reviró la pregunta a los reporteros: “¿el director general de su periódico lo hace todo? ¿viene a entrevistas, toma fotos y hace todo?”… Chas, el titular de la diputación permanente de veras que no tiene idea de lo que habla, ¿mandará a sus asesores especialistas y profesionistas a dar la cara?

Víctimas. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) son terribles, en los primeros dos meses de este año en este país se han cometido 3 mil 779 crímenes, más del 60% de ellos con arma de fuego; 7 de cada 10 de esos homicidios dolosos se cometieron con arma de fuego, uno con arma blanca y los dos restantes con otro método. Ha sido la nota nacional, el primer bimestre de 2017, es el peor en homicidios de los últimos 20 años; junto con esas cifras, el Secretariado dio a conocer la que en febrero se cometieron 135 mil 766 delitos del fuero común en todo el país, mientras que en Aguascalientes, en el primer bimestre, se denunciaron 7 homicidios dolosos, un secuestro, 23 víctimas de extorsión y 442 robos de vehículos, los datos abiertos permiten conocer la incidencia delictiva por municipio, frente a tal cantidad de víctimas, de delitos cometidos, consideramos, no hay ningún consuelo en la comparación, hay que ser muy insensible para decirle a las 24 víctimas de violación o a las 9 de estupro que no estamos tan mal como en otras entidades… bueno, pues de esos datos, el gobernador Martín Orozco Sandoval decidió destacar que se registró un descenso del 15 por ciento en los robos, a casa habitación el 22 por ciento, y el robo a vehículos un 24 por ciento; el resaltar ese “logro”, invisibiliza a quienes han sufrido por los delitos… Lamentable.

Bailar con la más Feuaa. Martín Orozco negó que haya mano por parte del Gobierno del Estado en el proceso de renovación de Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Feuaa). A pregunta expresa, recordó en entrevista colectiva que durante las elecciones de rector de la UAA también se le acusó de intromisión, aunque todavía no había llegado gobierno; seguramente aludiendo a la manta que el propio Gustavo Báez Mascorro, suspirante a la rectoría, mandó a colgar en el puente enfrente de la universidad, ¿o no? Orozco Sandoval también aseguró tener otros temas que atender que no le dan tiempo de estar incidiendo en los asuntos estudiantiles “no estoy metido, ni voy a meterme ni tengo tiempo, es un tema de autonomía, de jóvenes, a ellos no les gusta que los manipulen y lo mejor que podemos hacer es dar toda la libertad de los jóvenes”. Aclaró que tampoco la Secretaría de la Juventud a cargo de Karla Gallegos Castañeda tiene instrucciones de influir y atribuyó las acusaciones que han estado circulando en las redes sociales a que “se apasionan los chavos y pueden estarse metiendo por amistad pero nada por institución o gobierno”. Vamos a concederle al gobernador, tal vez él no se está metido, pero durante el proceso de elecciones de esta Federación ha habido más de una queja por la intrusión de quienes se dicen cercanos a Orozco Sandoval, hace apenas unos días circuló en las redacciones de los medios una carta donde estudiantes de la UAA denunciaban que los panistas estaban financiando a la planilla Unidos, y acusaban a… sí, de nuevo, el diputado Gustavo Báez Leos, de estar operando para que esa planilla se quedara con la Feuaa; en febrero de este año, Báez Leos se gastó 20 mil 116.76 pesos de lo que el Congresito regala a sus diputados mensualmente para limosnas en supuestos “apoyos individuales”, para no dejar huella de a qué destina esos recursos, el diputado panista elige dilapidar de persona en persona, o eso dice, porque así no tiene que rendir cuentas sobre las personas “beneficiadas”, ya que no se pueden proporcionar los nombres de quienes agarran el apoyo por la Ley General de Protección de Datos Personales… ¿cuántos de esos apoyos individuales se fueron para los de la planilla Unidos?, quizá nunca lo sepamos; mientras tanto, a Gustavo Báez le basta decir que el dinero se lo dio a estudiantes, que para movilidad… ¿Usted le cree? Nosotros tampoco.

La del estribo. Y ya, el día de hoy se llevarán a cabo las votaciones en las cuales los alumnos de la UAA decidirán quienes serán las personas que serán las encargadas de representarlos en los próximos dos, es decir, quien estará al mando de la Feuaa que dejará Karla Medina Guardado en las próximas semanas, ¿Azucena Zavala Soto o Martín de Jesús Pérez Muñoz?, lo que ellos no saben es que también elegirán a la persona que dará inicio a su vida política y es que ya saben, la Feuaa es el trampolín político para muchos jóvenes que andan en las ligas menores de la polaca y quienes, ya más madurillos, ocuparán curules u oficinas gubernamentales, como quien fuera presidente de la Federación, Orlando Sánchez Quezada. En fin…

