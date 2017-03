Insuficientes, las políticas de atención al migrante

Es México totalmente dependiente de los Estados Unidos, afirma activista

Debe Aguascalientes reconocer que es un estado de migrantes

La llegada del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos dejó de manifiesto que México ha mantenido en las últimas décadas una fuerte dependencia hacia el vecino país del norte, misma que ha resultado nociva para el desarrollo de nuestro país en distintos rubros, según lo consideró Leticia Gutiérrez Valderrama, directora de Scalabrinianas, Misión para Migrantes y Refugiados, quien destacó la urgente necesidad de que México consolide su emancipación.

“Una tarea que tiene el gobierno mexicano es volver a asumir su postura de ser un país autónomo e independiente, hasta ahorita el gobierno mexicano sigue siendo totalmente dependiente de una política extranjera, de una política norteamericana en todos los sentidos, no solamente en temas migratorios, sino en temas económicos, sociales, en temas de militarización de este país; no hay una autonomía, no hay una independencia real y efectiva”, refirió la activista por los derechos de los migrantes.

Tras ofrecer una conferencia en el Foro de Derechos Humanos, Centenario de la Constitución, Gutiérrez Valderrama destacó la marginación en que viven gran parte de los mexicanos en la Unión Americana, misma que se debe en gran medida a que el gobierno mexicano no ha sabido imponer sus intereses sobre los del vecino país, “La relación con el exterior debe ser de par a par, no relaciones desventajosas donde la ciudadanía se pone al servicio de un país que nos ofrece trabajos de servicios a profesionistas que se van de aquí a trabajar allá al campo o como domésticas porque no se les da acceso a otra posibilidad, que tampoco aquí se les dio (…) la exhortación sería que el gobierno mexicano tenga una perspectiva de desarrollo de los connacionales”.

Las políticas de Trump, destacó la activista, además han desatado que los connacionales en los Estados Unidos decidan regresar a nuestro país, pese a la nula existencia de programas institucionales del Gobierno Federal, “Una política todavía aislada del gobierno mexicano ante la situación que los migrantes están viviendo, con esta angustia y esta incertidumbre (…), hay una sicosis para la población mexicana, la población migrante en general en los Estados Unidos, de tener temor de salir al mercado, de acceder a servicios de salud porque saben que exponerse a este tipo de servicios es decirle a las autoridades que ellos están allá de manera ilegal”, explicó.

Dijo que en la entidad las autoridades deberán garantizar alternativas económicas no solamente para frenar la migración, sino con el fin de atender el regreso de trabajadores ante las medidas migratorias de Donald Trump, “Que Aguascalientes reconozca que es un estado de migrantes, en la medida que no se reconozca que hay una población aguascalentense que está fuera van a seguir haciendo eventos nada más para la fotografía, pero no con una transformación real y efectiva para las personas. Tiene que ver mucho con temas de empleo bien remunerado, no empleo con salarios miserables, porque la gente va seguir migrando no obstante se arriesgue a ser detenida allá”.

Leticia Gutiérrez Valderrama aseguró que resulta urgente la implementación de programas institucionales de atención a la salud de los connacionales que regresan a nuestro país, “Una vez que retorna la gente, requiere de atención sicológica y médica, hay personas que vienen con problemas crónicos de salud como diabetes y enfermedades degenerativas que adquirieron allá por el trabajo, requieren ser integrados inmediatamente al sector salud y acompañarlos con programas que no hay”.

La activista finalmente condenó que acciones emprendidas por el gobierno norteamericano en contra de mexicanos que ingresan ilegalmente a su territorio sean replicadas por nuestro país en la frontera sur, “Todavía el gobierno mexicano sigue implementando la detención de personas en situación de irregularidad, la detención debe ser la última alternativa, no una detención porque no cumples con un requisito administrativo; en México tenemos más de 50 estaciones migratorias en todo el país, esto habla de una cacería de migrantes (…) el muro lo tenemos en el gobierno mexicano y en las autoridades locales porque no entienden que las personas tienen derecho a migrar”.