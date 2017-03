La rebelión de las niñas solas / Por mis ovarios, bohemias

Leo con dolor las noticias del crimen contra las niñas de Guatemala. Más de 40 niñas murieron quemadas en un albergue que decía protegerlas. En el interior, personal a cargo del centro las violaba y abusaba, y ellas iniciaron una revuelta contra esto. Nueve de las niñas sobrevivientes están embarazadas. Después del incendio, muchos otros niños y niñas fueron regresados a sus casas, a pesar de que la finalidad del refugio era proporcionar el cobijo que en casa no habían recibido. Los niños internos venían de lugares donde fueron abusados sexualmente, explotados, olvidados. Hasta hoy, la evidencia indica un crimen de Estado. El gobierno de Guatemala siempre supo lo que ocurría adentro del mal llamado Hogar.

Es imposible no compartir la rabia.

San José Pinula, Guatemala, está a mil 947 kilómetros de Aguascalientes. La distancia hace que nos volvamos ajenos e inmunes a la tragedia. Al enterarnos, estamos prontos para las exclamaciones y la protesta nada más. Yo misma caigo con frecuencia en la catarsis de las redes sociales.

Lo sentimos lejos porque no vemos que también sucede aquí.

María, Imelda, Juana, Raquel, Rosa. El nombre que quieran. María es una adolescente que está recluida en el tutelar para menores de Aguascalientes. Cuando llegó ahí era incapaz de levantar el rostro. No había pasado mucho tiempo para que la niña de ese entonces cambiara y a las 8:00 de la mañana en punto asistiera a clases con una trenza gruesa y negra, tejida de forma escrupulosa por ella o por alguna de sus compañeras, hermosa e impecable. María está presa por haber matado a su padre. Eso fue lo único que dijeron las noticias sensacionalistas con un amarillismo asqueroso y misógino. Dijeron que lo mató porque no la dejaba tener novio. Que confesó con cinismo. Esa prensa no denunció que el padre de María la abusaba sexualmente desde los cinco años. Toda una vida de abusos y soledad. De negligencia por parte de la familia, los vecinos y conocidos que sabían lo que sucedía. No digo con esto que María está mejor en este Centro. Tal vez sólo goza de la tranquilidad que antes no tuvo, pero está privada de su libertad, en punición.

A la distancia del gobierno de Guatemala, el gobierno del municipio de Aguascalientes asegura que fortalece las acciones para lograr una capital libre de violencia. En el Boletín No. 154 del 10 de marzo del 2017, informa del convenio para la implementación del programa Mujeres Prevenidas, como parte de los festejos por el Día Internacional de la Mujer “para impulsar una cultura del autocuidado que evite situaciones de riesgo a este sector”.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, José Héctor Benítez López, dijo que “Hay estudios internacionales que indican que las damas son las que más sufren la inseguridad”. Será que tiene que recurrir a esos estudios porque aquí la Fiscalía no proporciona cifras sobre la violencia de género que viven “las damas” en Aguascalientes.

El mismo boletín dice que se han atendido a mil 800 víctimas de violencia en lo que va del 2017 en las Unidades de Atención Integral a las Violencias de Género y Familiar en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y en la colonia Insurgentes.

¿A estas víctimas les van a decir que debieron prevenirse? ¿Seguimos con el si somos violadas es culpa de nuestra minifalda, de nuestra forma de beber, por salir a medianoche? ¿Si nos asesinan es porque estábamos solas? Acompáñame al cajero, por favor, para que no sea mi culpa. No solo al cajero, acompáñame a vivir, átame todo el tiempo, soy tu animal y sin tu cuidado merezco ser violentada.

Su discurso patriarcal, sobreprotector, estúpido y misógino me ofende, pues ni siquiera se esconde entre líneas, está a la vista de todos, no hay pronunciamiento contra la impunidad de los agresores, no hay legislación en favor de las mujeres, la ley a una vida libre de violencia es un papel archivado. El gobierno incumple con su deber de garantizar nuestros derechos, los derechos de María, Imelda, Juana, Raquel, Rosa… de todas. La violencia contra nosotras no parará si no se visibiliza la condición de género de los hombres, si no se modifica la posición de los géneros en la economía del estado, en la participación social y política de las mujeres.

Defendernos se ha convertido en un crimen. Mejor prevenir, dice la alcaldesa Teresa Jiménez.

El 8 de marzo se conmemora en honor a las mujeres que murieron quemadas por rebelarse contra jornadas laborales infames en la fábrica que trabajan. 160 años después, en la misma fecha, la rebelión de las niñas también las quemó y la rebelión de María la tiene bajo la tutela del Estado a unos días de que el juez le dicte sentencia. Tres años de su infancia en una prisión.

Muchas de nosotras nos comportamos igual que los gobiernos, los empresarios y líderes religiosos que si no ven redituable protegernos, no lo harán. También nos falta voluntad, compromiso, profesionalismo y transparencia. Mientras, las mujeres conmemoramos con un discurso muy similar al del gobierno, ese que no beneficia a las otras, a las necesitadas. Las niñas de Guatemala y María ya no deberían marcar un precedente. Ya habíamos visto antes morir a otras. Ni el gobierno, ni la sociedad ni las mujeres estamos trabajando por nosotras mismas. Mientras damos conferencias feministas y cobramos por darlas, mientras organizamos exposiciones para empoderarnos, mientras sólo nos dedicamos a hablar de nuestros derechos y peleamos en redes sociales, las niñas siguen muriendo allá afuera. ¿Dónde está la rebelión feminista que me prometieron?

A mil 947 km de Guatemala somos los mismos omisos y negligentes.

Vayamos nosotras a decirle a María que no quisimos darnos cuenta que la ultrajaban, que no hicimos nada cuando el gobierno y la prensa la volvió a violentar al revictimizarla. También, como a las otras, como a todas, la dejamos sola en su rebelión.

@negramagallanes