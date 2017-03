Nacho Progre / La Purísima… Grilla

Distraídos… Mientras algunos presumen que los cuatro meses que duró el primer periodo de sesiones de la actual legislatura fueron un derroche de productividad casi sin precedentes, otros se lamentan que fue pura pérdida de tiempo el acabar con el rezago heredado, toda vez que se trataron asuntos irrelevantes, que en su mayoría fueron dictaminados en sentido negativo, nada más para cumplir el trámite. Ya que mientras Citlalli Rodríguez o Iván Sánchez Nájera lamentan que no salió nada bueno del pasado periodo, Sergio Reynoso Talamantes, líder parlamentario del PRI, asegura que su grupo “ha sido mucho más efectivo en el aspecto legislativo (…) habrá que analizar y que efectivamente van a dar a la ciudadanía de Aguascalientes atención a un gran reclamo, es lo que hemos buscado, que las iniciativas atiendan al reclamo ciudadano”, ¿será? El punto es que gran parte del tiempo en las 18 sesiones ordinarias que conformaron el periodo debut de los nuevos diputados se dedicó a sacar asuntos no precisamente legislativos y que dicho sea de paso, derivaron en mucho debate que llegó a rayar en la guerra de acusaciones protagonizada entre Sergio Augusto López Ramírez y cualquiera de sus 26 compañeros: la designación del panista Aquiles Romero como secretario general del Congreso, el nombramiento como contralora de María de Lourdes Medellín, esposa de Fernando Herrera; además de las designaciones extraordinarias de Sergio Escalante Jiménez y René Urrutia de la Vega como auditor superior y fiscal, respectivamente. En fin, considerar también el análisis y votación de paquetes económicos. El punto es que lo difícil no es armar y presentar las iniciativas, ya que fueron cerca de 80 las elaboradas por los nuevos diputados, el punto es que de éstas fueron muy pocas las que llegaron a dictaminarse y votarse: el capricho de María Teresa Jiménez Esquivel de querer adelantar su ceremonia de toma de protesta, mismo que fue llevado al pleno mediante una iniciativa del panista Gustavo Báez Leos y que de manera exprés quedó aprobada en la segunda sesión ordinaria. Otra iniciativa abordada la del ecologista Sergio Augusto sobre estimular la donación de órganos al proporcionar gastos funerarios, misma que fue rechazada. El resto de las iniciativas, permanecen en la congeladora y ya veremos si durante este receso de mes y medio comienzan a generarse algunos dictámenes. No seamos tan optimistas.

Nacho Progre… Y justo para documentar nuestro optimismo, un justísimo reclamo publicado en Facebook por nuestra jefa de Redacción, Tania Magallanes, tras la lectura de un artículo sobre el feminismo que el diputado plurinominal perredista publicó en una revista, comentario con el que concordamos al cien por ciento al llamarlo oportunista “se llenan la boca en nuestro nombre y defensa, como en este texto de Iván Alejandro Sánchez Nájera… Porque así como votó por este nuevo fiscal, seguro y sin reparos, así lo quiero ver exigiéndole a sus compañeros de curul que se discutan los temas a favor de las mujeres, no escribiendo textos donde solo hace ‘un recorrido histórico’, como menciona, de eso ya hay mucho. De su propuesta sobre acoso callejero, nada, de su propuesta sobre la tipificación del feminicidio, nada, ya pasó el primer periodo de sesiones, ¿y qué del matrimonio igualitario? Algunos se conformarán con que sea el único diputado que habla del tema, el que convoca a asociaciones civiles porque ni él ni su equipo sabe nada al respecto, y eso fue lo que yo vi, nadie me contó, otros se conformarán con que preste micrófonos, o dé dinero para el pasaje, o sea, migajas de lo que nos corresponde de los dineros que recibe para ‘gestión social’, pero mientras el diputado es incapaz de pronunciarse por la revisión de los pendientes como la norma 046, y desde tribuna promulgarse, no sólo en los medios que lo endiosan como el defensor de los derechos humanos. Pero como todos nos conocemos en esta ciudad, y este es solo un post de face, no se preocupe, diputado, seremos incapaces de hacer algún señalamiento con tal de no herir susceptibilidades, con tal de que no piensen que es personal, que no le quiten la chamba a nadie, con tal de no dejar de recibir las pocas dádivas, que no vaya usted a reclamar nada, y mientras, nuestros derechos y nuestra palabra y silencio están empeñados, cómplices, de quienes como usted nos ofrecen las perlas de la virgen y nada más. Así que, por favor, no sea oportunista, deje nada más de hablar de nosotras, y muéstrenos los resultados. Hechos son amores”. Más directo no se puede.

Hoy, hoy, hoy… No se puede negar la habilidad del senador Fernando Herrera Ávila para comunicar, su recordatorio de los 13 ex gobernadores priistas que están prófugos, presos o acusados de algún crimen y cómo eso demuestra la vocación por la corrupción del PRI, no tiene desperdicio; o sea que le sabe, por eso extraña el silencio del presidente de la Junta de Coordinación Política sobre la elección del fiscal anticorrupción, tema que a principios de año refería de manera constante y que a últimas fechas ha evitado, bueno pues hoy se cumple el plazo de las comisiones unidas de Anticorrupción, Participación Ciudadana y de Justicia del Congreso de la Unión, para elaborar la lista de candidatos finalistas a ocupar ese cargo, tras haber entrevistado, del 14 al 16 de marzo, a 29 aspirantes, lista que estuvo compuesta por Mario Enrique Velasco Torres de la Vega, Reyna Angulo Valenzuela, Jorge Antonio Luna Calderón, Antonio Sam Báez, Fernando Valerio Gutiérrez, Manuel Luciano Hallivis Pelayo, Victoria Pacheco Jiménez, Edgardo Flores Campbell, Miguel Ángel González Félix, José Fernández de Cevallos y Torres, Mauricio Cruz Alvarado, Américo Irineo Meléndez Reyna, Gabriel Arenas Flores, Arturo Jesús Becerra Martínez, Antonio Eduardo García Durán, Ricardo Vázquez Contreras, Jorge Ricardo García Villalobos Haddad, Ricardo Peralta Saucedo, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Verónica Aguilera Orta, César Alejandro Chávez Flores, Maximiliano Cárdenas Denham, Adolfo Roberto Palacios Santillán, Michel Levien González, y Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria; de esa lista inicial eliminamos a Braulio Robles Zúñiga y Angélica Palacios Zárate porque el último día de comparecencias el Senado informó que esos candidatos entregaron ensayos muy parecidos y con párrafos idénticos en su redacción. Robles Zúñiga quien se encontraba presente, declinó su participación, mientras que Palacios Zárate no se presentó a su comparecencia. Los dos plagiarios laboran en la Procuraduría General de la República como Ministerios Públicos Federales. En las ponencias que entregaron a las comisiones unidas de Justicia y Anticorrupción y Participación Ciudadana escribieron 50 párrafos casi idénticos… Auch. Otros dos aspirantes que no comparecieron fueron Ángel Buendía Buendía y Héctor Carreón Perea, pero de esos no se dio explicación alguna.

Netza Teresa de Calcuta. No sólo en el Congresito se cuecen habas en el caldo de la incongruencia, en el Palacio chico de enfrente, el priista Netzahualcóyotl Ventura Anaya se transforma en émulo de Sergio Augusto López Ramírez con tal de salir en los medios, es tal la obsesión mediática de regidor Netza Ventura que quiere ser el ajonjolí de todos los moles, pero no puede evitar evidenciar su ignorancia en materia cultural; por partes: Ventura Anaya se queja de la administración de María Teresa Jiménez que porque lo mandan a recargar al Oxxo y le quitaron el apoyo de 250 pesos mensuales que tenía para telefonía celular, así, limosneando unos quintos, el priista es nombrado presidente de la Comisión de Cultura del municipio capital, puesto que no quería, pero pues ya ni modo, a algo hay que aferrarse, pero el fin de semana se declara en contra de las actividades que realiza el IMAC en el Corredor Carranza, que porque mejor dárselo a los indigentes… Ah caray, entonces los 250 pesos que andaba limosneando Netzahualcóyotl Ventura no eran para recargas, seguro los repartía para salvar menesterosos, ya entendimos, seguro la manta que se mandó a hacer para el baño de pueblo de los Miércoles Ciudadano le salió gratis, ¿o ya había salvado suficientes pobres como para permitirse el gasto? En serio, las mulas no se cargan solas, ya no le pongan micrófono al regidor Teresa de Calcuta…

Continuidad o cambio… El lunes 13 de marzo cuando se presentaron a las dos planillas que contendrán el jueves 23 por encabezar la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (Feuaa), Ivonne Azucena Zavala Soto, quien encabeza la planilla Identidad aseguró que la actual administración de este organismo, que es presidida por Karla Medina Guardado, no había hecho prácticamente nada, mientras que Martín de Jesús Pérez Muñoz, quien es el representante de Unidos, se dedicó a aplaudir el trabajo de la Federación que va de salida, con lo cual, si bien no podemos decir que las planillas representan a ciertos partidos políticos, por lo menos podemos deducir que una representa la continuidad y otra el cambio… por cierto, Medina Guardado en otra entrevista califica su administración como “muy buena”, al contrario que la presidente de Identidad, aunque sí admitió fallos porque, pues, es humana.

La del estribo. Por cierto que no son sólo dos los candidatos a regentear la Feuaa, siempre se “olvida” contabilizar a Martín Pérez, quien ya había ganado su pase a consejero universitario, pero lo sacaron a la mala. Y ahora, aunque sabe que va a perder porque no trae partido, igual se avienta, total… Pues suerte el jueves.

@PurisimaGrilla