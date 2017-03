Piden ambientalistas cancelación de recarga artificial de acuíferos

Se debe apostar a la recarga natural por medio de zonas arboladas: Conciencia Ecológica

El proyecto iniciado en la anterior administración es costoso y no garantiza los resultados deseados

Conciencia Ecológica pidió al Gobierno del Estado cancelar el proyecto de recarga artificial del manto acuífero del Valle de Aguascalientes, comenzado por la pasada administración a cargo de Carlos Lozano de la Torre.

El director de dicha organización, Humberto Tenorio Izazaga, señaló que el proceso es costoso e implica serios riesgos, ya que las reservas de agua corren el riesgo de contaminarse si el líquido inyectado no recibe un tratamiento adecuado, pero por el contrario, si el agua es potable, no tiene caso inyectarla: “Para hacer ese tipo de trabajo se requieren plantas de tratamiento de cuarto nivel, que son muy costosas y permiten la obtención de agua potable, porque qué caso tiene invertir en una planta de esa naturaleza para meter el agua potable al acuífero, no tiene sentido”.

Durante el sexenio anterior, el Instituto del Agua del Estado (Inagua) se perforaron alrededor de catorce pozos y actualmente se desconoce si el gobierno de Martín Orozco Sandoval dará continuidad al proyecto, o si por el contrario ya fue descartado: “No tenemos ninguna noticia de que se haya construido una planta de tratamiento especial o de que se haya adecuado alguna de las que actualmente existen”.

Entre 2011 y 2014, el Inagua presupuestó 145 millones 404 mil pesos para el proyecto de recarga del acuífero, del cual 62.5 millones se destinarían a la rehabilitación y reingeniería de la planta tratadora de Villa de Nuestra Señora de la Asunción.

“A nosotros lo que nos interesa es que la planta tratadora más grande, ubicada camino al Sabinal, sea rehabilitada totalmente porque el método de filtrado es arcaico y constantemente se saturan los filtros, no está funcionando ciento por ciento y ahí va a parar toda el agua de la ciudad. La tecnología de las plantas locales ya es muy vieja, no es la óptima y de por sí no han recibido mantenimiento adecuado y oportuno, no sólo correctivo sino predictivo, han estado semi abandonadas y lo que están entregando es agua cruda”, detalló el especialista.

En opinión del director de Conciencia Ecológica, se debería apostar a la recarga natural para el reabastecimiento de los depósitos de agua subterránea mediante zonas arboladas, las cuales permiten la infiltración del vital líquido al subsuelo.

Consideró que los parques Rodolfo Landeros y Cedazo se han quedado cortos frente al crecimiento de la mancha urbana. Sin embargo, no se trata de reforestar sino de aprovechar los espacios con árboles, toda vez que los servicios ambientales proporcionados por un ejemplar adulto no se comparan a los que dan los ejemplares nuevos. Tenorio Izazaga puso como ejemplo la mezquitera La Pona, que si bien no ha sido derribada, no se ha aprovechado su potencial pues no recibe mantenimiento que se necesita.