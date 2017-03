Prevé el PRI conflicto de intereses ante designación de fiscal con ligas partidistas

El gobernador deberá garantizar que esto no ocurra

La procuración de justicia tiene una gran deuda con la ciudadanía

Posible que se generen conflictos de intereses en caso de que el próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) cuente con nexos político partidistas, advirtió el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Sergio Javier Reynoso Talamantes, quien si bien afirmó que no hay impedimento legal para que los contendientes cuenten con militancia partidista, sí deberá garantizarse que no existan conflicto de intereses.

“Debe no tener conflicto de intereses, esto no es que deba o no pertenecer a un partido político; prácticamente con eso se estaría excluyendo la situación de todo aquel que quiera tener una vida política dentro del estado (…) no nos mereceríamos el no tener la posibilidad algunos de los que somos abogados en la posibilidad de acceder a este lugar. Entonces no es una limitante en la Constitución como tal, pero sí deberá de tener ese perfil que efectivamente evite no tener ninguna situación de conflicto de interés”, señaló el priista.

A fin de evitar tal situación, Sergio Reynoso exhortó al gobernador Martín Orozco Sandoval a que filtre en la determinación de la terna de aspirantes a los perfiles con mayores ligas con institutos políticos: “Para la Fiscalía son cinco perfiles que de alguna manera se están enviando al Ejecutivo, que cumplen todos con los requisitos necesarios para poder desarrollar la función correspondiente. En este caso se le otorga al Ejecutivo un mejor margen, porque es un Órgano a nivel autónomo que viene a generar la procuración de justicia, y obviamente el Ejecutivo es quien lleva realmente la designación de la selección de esta terna que nos será enviada a la Comisión de Justicia en el momento en que el gobernador así lo determine”.

El legislador priista reconoció que en los últimos años la procuración de justicia no se ha practicado de la mejor manera en Aguascalientes, “Es un tema que tiene una gran deuda con la ciudadanía, principalmente porque aquellos ilícitos que de alguna manera se presentan, que no son de gran impacto, que son de justicia cotidiana; el robo, el atentado, la vejación personal, siempre han traído la situación que la ciudadanía no recibe el resultado que quisiera”.

“Es algo en donde efectivamente el nuevo fiscal tendrá que poner mucha atención, tanto en que las carpetas de investigación que se abran puedan ser objeto de una gran reciprocidad con la ciudadanía para que tengan ese resultado inmediato que están solicitando, si el nuevo sistema de justicia penal lo permite, que efectivamente pudieran darse mejores resultados para quienes están yendo a presentar su denuncia.”