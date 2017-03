Repartiendo culpas / La Purísima… Grilla

Perdido… Más norteado que lo habitual, el diputado Sergio Augusto López Ramírez, quien se mostró francamente extraviado al quejarse del dictamen en sentido negativo sobre la iniciativa que el alguna vez perredista Gilberto Carlos Ornelas presentara en sus tiempos de legislador, la cual consistía en que la Escuela Normal de Aguascalientes dejara de ser exclusiva para mujeres; el aviador confeso tomó la palabra para defender la postura de la equidad y la inclusión al abrir tal escuela a varones, que confundió la institución educativa ubicada en Héroe de Nacozari y Paseo de la Cruz con la Normal Rural de Cañada Honda, error que su homólogo del Partido Encuentro Social, Jesús Morquecho Valdez, echó en cara a López Ramírez al tomar el micrófono para defender el rechazo a la propuesta que dictaminó Acción Nacional. Finalmente y pese a que Sergio Augusto López pretendió regresar la iniciativa a comisiones, la petición fue rechazada y el asunto en general quedó archivado, bajo el argumento de que la oferta educativa en el estado para formación de docentes es suficiente para varones, por lo que resulta innecesario convertir a la Escuela Normal de Aguascalientes en una institución mixta. Al respecto el perredista Iván Sánchez Nájera aseguró que ante el tema prevaleció la postura conservadora de los azules y su aliado que se dice de izquierda (Morquecho Valdez), la mayoría parlamentaria, que en este caso se impuso con 17 votos a favor, igual de norteado que Sergio Augusto López, el hermano plurinominal más que señalar la injusticia de la aplanadora blanquiazul, al lamentar que los diputados rechazaran la reforma a la Ley Orgánica de la Escuela Normal de Aguascalientes, que permitiría crear grupos mixtos en la institución, sólo evidenció la incapacidad para negociar de quienes integran el Congresito, pareciera que estamos condenados a que legislen al vapor, a que no se discutan a profundidad las iniciativas en comisiones, a los dictámenes negociados en lo oscurito, de frente a la elección del titular del OSF y del nuevo fiscal general, los berrinches de López Ramírez y los floreados lloriqueos de Sánchez Nájera no ayudan en nada.

Autonomía…“Además del fiscal, se fueron 27 funcionarios de alto nivel, todos los vicefiscales, los directores generales, entonces, eso nos va a permitir conformar un buen cuadro en la Fiscalía”, reconoció Francisco Martínez Delgado, diputado que preside la Comisión de Justicia en el Congreso, quien se refirió al vacío de personal que dejó la partida de Óscar Fidel González Mendívil, a partir del 1 de febrero; entonces o González Mendívil no se fue solito como tanto lo presumió, o pese a no existir fiscal designado ya pasó la guillotina por las diferentes áreas del organismo autónomo, aunque lo último quede en duda, toda vez que ya existe el nombramiento de un encargado de la Policía Ministerial: René Carrillo Durán, quien en algún momento fuera cercano a Sergio Augusto López y después se hizo incondicional a Martín Orozco Sandoval. Lo que no parece importarle a Francisco Martínez, quien se encontraba muy excitado ante la posibilidad de nombrar un fiscal a modo, tanto, que jubiloso ya le puso una estrellita en la frente a Griselda González Morales, quien apenas el miércoles se quedó a cargo de la oficina que abandonó González Mendívil; el diputado panista se deshizo en elogios sobre Griselda González, nomás de oídas, que porque le dijeron “que es una abogada muy competente, muy profesional, muy seria, honesta, no sé, creo que esos también son los requisitos que deba reunir el nuevo fiscal y el auditor superior”, pero eso le bastó para, sin dato duro alguno que respalde su declaración, señalar que la encargada de la fiscalía estaba haciendo un “excelente papel”… Chas, si así van a entrevistar a los aspirantes al cargo, es evidente que las vacantes, incluida la del fiscal, seguramente serán ocupadas por personajes afines al gobernador y a Acción Nacional, al cabo ya lo dijo el diputado Guillermo Alaniz de León, no hay problema si el sucesor de González Mendívil es más panista que Felipe Calderón.

Unos cueros…. Dice la alcaldesa, María Teresa Jiménez, que con la creación de las secretarías de Economía Social y Turismo, y de Comunicación Social no se estará inflando la nómina porque de un cuero salen más correas, es decir, se va a usar el mismo personal que se tenía contratado para las predecesoras Coordinación de Comunicación Social y la Dirección de Desarrollo Económico… lo que al parecer no recuerda la alcaldesa es que según las tabulaciones salariales, el coordinador Enrique de la Torre y el director Luis Obregón Pasillas ganarán más ahora que serán ascendidos a secretarios, al igual que sus allegados con lo que de un cuero sí salen más correas, pero más caras.

Si te vienen a contar… Para el presidente estatal del PAN, Paulo Martínez López, la tala de mezquites y huizaches en el ejido Ojocaliente ocurrida el 25 de febrero, violando la suspensión provisional dictada por un juez federal en respuesta al amparo promovido por Marco Augusto Ramírez Rodríguez, es un asunto que compete a la delegación de Semarnat y la empresa Inmobiliaria Imagen Visión. La declaración del dirigente panista tiene toda la intención de deslindar al ex presidente municipal Antonio Martín del Campo, de quien se ha logrado conocer, gestionó el ecocidio desde septiembre de 2016 y concedió autorización en los últimos días de su mandato. Es una autorización que otorgó Semarnat, no lo perdamos de vista, aquí han querido dar una connotación al Ayuntamiento pasado, en particular al exalcalde Toño Martín del Campo”, dijo Paulo Martínez quien aseguró que el municipio cumplió con todos los requisitos que establece la propia normatividad en materia de licencias de construcción. Se entiende que el dirigente panista salga a defender a uno de sus militantes, pero no se puede hacer a ciegas, como Jorge López Martín lo hizo con el alcalde Adán Valdivia cuando se reveló que compró su certificado de bachillerato, es decir, queriendo distraer la atención son palabras huecas; en el caso de la tala, los hechos son que tres presidentes municipales (Gabriel Arellano Espinosa, Lorena Martínez Rodríguez y Antonio Martín del Campo) han actuado indolentemente en relación con el predio ubicado en el Ejido Ojocaliente, como se indicó en la nota publicada en este diario por Carlos Olvera Zurita, la responsabilidad de la tala recae sobre tres administraciones municipales: Arellano Espinosa entregó un informe de factibilidad para la construcción del Centro Comercial Espacio y lo que ocupara la Plaza Outlet, mientras que Lorena Martínez otorgó los permisos de construcción de la Plaza Espacio, lo que implicó la tala de cerca de 800 mezquites y huizaches; y, va de nuevo: Martín del Campo otorgó el permiso de construcción, justo el último día de su administración, igualito que la repartición de concesiones de taxi que regalara Carlos Lozano de la Torre en las últimas horas de su gobierno… entre priistas y panistas, ni a cuál irle.

Repartiendo culpas. Sobre el mismo asunto, el presidente estatal de Coparmex, Francisco Ruiz López, criticó la politización del caso del ecocidio y regañó a empresas, dependencias gubernamentales y hasta a los medios de comunicación por trasladar la discusión al terreno político, “porque nos encanta la política y es en donde vendemos periódicos, en donde metemos manos, en donde Facebook nos publican y nos dan like pero no es esa la solución”. El empresario pidió actuar contra todos los involucrados en la irregularidad sin distingo de colores partidistas, incluyendo contra la compañía constructora, a la que no ofreció respaldo, aunque pertenezca a la iniciativa privada.

La del estribo. Francisco Ruiz hace un llamado a no “politizar” el asunto y reparte cocos, incluso raspa a los medios de comunicación, pero, y es pregunta, ¿frente al ecocidio, los arreglos en lo oscurito, los permisos sospechosamente exprés… No es necesario actuar en forma organizada? Habría que hacer una distinción, politiquería es lo que hacen los diputados locales en el Congresito, entendemos por politizar el asunto como la exigencia de máxima transparencia y rendición de cuentas; demandar que se aclare qué interés estuvo tras cada una de las decisiones de las tres administraciones municipales, sancionar a los culpables, no importa si son del Verde, priistas o panistas; sí es necesario politizar nuestra acción ante las decisiones que nuestros representantes toman sobre el destino del espacio público, de otra manera, estaríamos dejando a un lado las obligaciones que como ciudadanos tenemos… pero ya es viernes y no queremos que nos acusen de blablablistas, como a Manuel Barbosa, mejor ya nos vamos a hacer guardia junto a la choza del vigilante del predio en el Ejido Ojocaliente, no sea que como a todas nuestras autoridades, los taladores aprovechen, de nuevo, el fin de semana para acabar con lo que dejaron pendiente. Nos leemos el lunes. Arriba corazones.

@PurisimaGrilla