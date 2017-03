Reservada y confidencial / La Purísima… Grilla

Envidioso. “Abrir las puertas de las administraciones, sus datos y prácticas a la ciudadanía, no sólo enriquecerá el proceso deliberativo, sino que también fomentará la creación de medidas más innovadoras para mejorar nuestro entorno”, indicó Ximena Puente de la Mora, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), durante su participación señaló al participar en la Presentación Pública de la Métrica de Gobierno Abierto 2017, no sólo suena bien, es verdad, entre mayor acceso a la información tenga la ciudadanía, se empodera la participación ciudadana, pero eso es algo que en Aguascalientes los diputados del Congresito temen, hacen lo que sea con tal de no rendir cuentas, en vez de transparentar en qué dilapidan los recursos de gestión, prefieren, como Gustavo Báez Leos, publicar en Facebook hartas fotos del baño de pueblo en que regaló bultos de cemento; en vez de impulsar el cumplimiento de la ley, eligen quejarse, como Paloma Amézquita, cuando alguien les dice sus verdades; o bien, para cubrirse las espaldas, se ponen de acuerdo en lo oscurito para nombrar al auditor superior del estado e imponer a Sergio Escalante Jiménez, quien les asegurará total impunidad al cerrar los ojos ante posibles actos de corrupción de su antecesor. No importa que la primera declaración de Sergio Escalante haya sido la promesa de que no habría más corrupción, que porque la sociedad estaba cansada, esos son tacos de lengua, pues las pruebas demuestran que como empleado de Arturo Solano López, cambió la clasificación de las documentación para ocultar los Informes de Resultados de 2013, Escalante Jiménez como director general de Auditoría, se curó en salud y clasificó como información reservada y confidencial, al menos, seis documentos con información sobre: Auditoría 2013, Administración Pública Descentralizada, Administración Pública Paraestatal, Ayuntamientos, Organismos Autónomos, y Fideicomisos… sí, justo aquellos donde se pueden encontrar más irregularidades, pues si bien fue el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat quien usó como su caja chica al Instituto Cultural de Aguascalientes y al Fiade, la administración del priista Carlos Lozano de la Torre no canta mal las rancheras, ¿de dónde saldría el recurso para todas las obras de la calle Galeana, que casualmente aumentó la plusvalía de su casa privada?, ¿o de dónde saldría el recurso millonario para cumplir el capricho del Museo Espacio y pagar al galerista Hilario Galguera para que trajera basura que después arrumbarían al fondo del Tres Centurias? De ese tamaño es la complicidad de Sergio Escalante con Arturo Solano, pues al modificar el carácter público de los informes sabe que los datos que ayudarían a comprobar los desvíos ya no tendrán validez cuando puedan ser consultados. ¿Y los diputados?, bien, gracias, ya repartiendo las plazas del OSF entre sus cuates.

100 días. Con el título “Prospectiva digital” excolaboradores de Carlos Lozano de la Torre han estado circulando, vía redes sociales, un comparativo entre los primeros 100 días de la administración del priista y la de Martín Orozco Sandoval. Señala en su presentación, y a ver si no nos metemos en un problema, porque insisten los autores en que se requiere permiso escrito para citarlo: “Para prácticamente todos los nuevos gobiernos hay un número mágico: los primeros 100 días. Este modelo instaurado por Franklin D. Roosevelt en 1933, y aplicado en un entorno de crisis extrema, llegó para quedarse en occidente, y este 10 de marzo precisamente la administración de Martín Orozco Sandoval llegó a ese número mágico con enormes claroscuros y pocos resultados en comparación con la administración pasada. No es de extrañar que incluso la administración del panista haya optado por no apegarse a esta ‘tradición’ arguyendo nuevas formas de evaluación, pues la realidad es que hay muy poco qué informar y presumir”, se lee en el denominado ejercicio de memoria y de documentación comparada. El análisis parte de diez variables: seguridad pública, empleo y economía, salud, infraestructura y obra pública, fiscalización y rendición de cuentas/transparencia, gestión urbanística y ordenamiento territorial, educación, desarrollo rural y agroempresarial, vivienda, y bienestar social. El estudio, por supuesto, no deja bien parado al gobernador panista, y señala supuestas debilidades como “la clara incapacidad de aprovechar la excesiva disponibilidad de los medios de comunicación, la ausencia de acuerdos políticos, la nula presencia de dirigentes empresariales más allá de eventos protocolarios, falta de acuerdos con el Gobierno Federal, así como el anuncio tardío de los foros para la integración del Plan Estatal de Desarrollo y el despido masivo de trabajadores con experiencia operativa acumulada en varios sexenios”. El subjetivo documento, que también fue compartido por extrabajadores de la Coordinación Comunicación Social, también señala “una seria dificultad por parte del gabinete de prensa del Gobierno del Estado para poder “llenar” la agenda de comunicación del Ejecutivo estatal”… bueno, pues objetividad no se puede pedir, aunque eso sí, llama la atención quién quiere venderse como asesor del gobierno panista y si no se equivoca al filtrar el documento a través de sus calumnistas aliados, esos que el sexenio anterior ostentaban orgullosos su cercanía al poder y sus concesiones de taxi, pero hoy viven en la esquizofrenia de publicitar todos los boletines de los gobiernos panistas para quedar bien, y al mismo tiempo justifican su postura crítica aduciendo enredadas explicaciones sobre el merecimiento del chayote.

Ya mero… Que está a nada de ser nombrado y arribar a Aguascalientes quien fungirá como delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, se dice al interno de este instituto político, por lo que sería cuestión de un par de semanas tras su arribo para que por fin se emita la convocatoria para designar a quien suceda en el cargo a Norma Esparza Herrera como presidente y Alberto Solís Farías como secretario general. Mientras tanto y ante el llamado a la unidad y a cerrar filas que recientemente a los tricolores les dio por presumir, lo cierto es que continúa la pugna entre grupos para ver quién se queda con la presidencia del partido, ante lo complicado que le pinta el panorama al priismo nacional y principalmente local rumbo al 2018, por lo que ya veremos si el grupo comandado por Carlos Lozano de la Torre aún respirará una vez que se emita la convocatoria, o si la dirigencia quedará en manos de la facción Lorenista y su principal perfil, Isidoro Armendáriz García, o si el grupo de los Olivares recupera terreno, aunque también mucho se habla de la fuerza que ha tomado el exgobernador Otto Granados Roldán, quien bien merecería el beneficio de la duda para ver si puede sacar al PRI del despeñadero, dijera Andrés Manuel López Obrador.

¿A dónde irá?… Con eso de que perdió la oportunidad de convertirse en vocera del Gobierno del Estado con la derrota de Lorena Martínez el 5 de junio, tras concluir en noviembre pasado su gestión como diputada, mucho se ha especulado sobre a dónde irá a parar Anayeli Muñoz Moreno, esto como su siguiente paso en la vida política, ya que en su momento mucho se mencionó si la militante del Verde Ecologista de México se quedaría con la delegación estatal de Semarnat, posición que a final de cuentas quedó en manos de su compañero exdiputado Gilberto Gutiérrez; después se mencionó que Muñoz Moreno iría a parar a la dirigencia local del partido, cosa que sinceramente ni siquiera era posible pensar en que fuera a suceder, dado que Sergio Augusto López Ramírez ya iba encaminado a recuperar el control del instituto. Ahora, la nueva especulación en torno a la exreportera señala que ante la posible salida de Ernesto de Lucas Palacios de la delegación de Sagarpa, la Lorenista ocuparía tal posición, lo cual suena complicado, toda vez que evidentemente la exdiputada no cuenta con el perfil para desempeñar cargos relacionados con el sector agropecuario. En fin, lejos de especulaciones, quizás a Anayeli Muñoz simplemente no le interesa continuar en la política o el servicio público, aunque nunca se sabe, ya sus empleados andan pidiendo hacer partidos y desarrollan zalameros diarios digitales, blogsitos pues, en una de esas cambia la militancia o se vuelve directora de un “medio”.

Universiadas… Las universidades van a dar de qué hablar en los próximos días, por un lado la Federación de Alumnos de la UAA (Feuaa) ha iniciado su proceso de renovación, por lo que los alumnos de dicha institución tendrán que elegir entre Ivonne Azucena Zavala Soto y Martín de Jesús Pérez Muñoz para sustituir a Karla Medina Guardado, quien ha pedido cero intromisión de entes externos a estas elecciones, como por ejemplo el PRI, ¿O ese sí?… pero mientras son peras o son manzanas en la UAA la rectora de la Universidad Tecnológica el Retoño, Elva Patricia Saracho Martínez, ha sido exhibida a través de un audio en donde se le puede escuchar invitando cordialmente a sus compañeros profesores y subordinados, a votar por Lorena Martínez Rodríguez en las pasadas elecciones… lo bueno es que la del Retoño se lleva de poca con su gente, no como el director de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, Eulogio Monreal Ávila, quien es acusado por maestros de forma anónima por malversación de fondos de la institución para su beneficio; bueno, si hasta dicen que se robó material de construcción para acabar de construir su humilde morada.

La del estribo. Todo queda en familia, el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas, que preside el hermano plurinominal Iván Sánchez Nájera, recomendará que se designe como directora de ese organismo a Fabiola Mata Atilano, sí, la hermana del alcalde panista de Jesús María, Noel Mata Atilano, ¿así o más necesitados los perredistas de que les avienten un lazo aliancista?

