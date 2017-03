Retrato hablado / La Purísima… Grilla

Así lo quiero… Ayer nos despedimos contándole que el gobernador Martín Orozco Sandoval ya había mandado al Congresito su terna de candidatos a dirigir la Fiscalía General del Estado: Griselda González Morales, Juan Manuel López Esparza y René Urrutia de la Vega; los diputados quedaron de elegir a uno de ellos el próximo martes; quien gane de los tres sólo ocupará el cargo por 11 meses y, después, se tendrá que elegir otro encargado de la Fiscalía, ese sí, por un periodo de 8 años. No sabemos si Orozco Sandoval se refería al breve periodo del encargo o a la calidad de los aspirantes, porque antes de realizar un retrato hablado de cómo quería su fiscal, indicó que no había mucho de dónde escoger, para enseguida hablar de los tres candidatos, de Juan Manuel López dijo que ya estuvo en la procuraduría y es uno de la terna; de Griselda González, actual encargada del despacho de la Fiscalía, señaló que lo había sorprendido por su valor y firmeza “ante la situación que vivimos hace unos días”, con referencia al papel que jugó González Morales ante la detención de dos policías acusados de estar implicados en el asesinato de un comerciante; en el retrato hablado del gobernador, los mayores elogios fueron para Urrutia de la Vega, con todo y que Orozco Sandoval recalcó que nadie lleva mano y confiará en que los diputados elijan a quien mejor “pueda enfrentar la problemática que todos los días se tienen en esas áreas”, pero al hermano de la diputada panista y subprocurador de justicia de la Región C de Guanajuato, destacó la enorme experiencia, apego y arraigo que tiene en Aguascalientes: René Urrutia de la Vega “va y viene, tiene a su familia aquí, la verdad ha vivido muchos años aquí; ahora por su trabajo casi todos los fines de semana está aquí (…) es una persona muy enfocada”… pues ahí está, así lo quiere el gobernador, a ver ahora qué hacen los diputados panistas para “negociar” como en el nombramiento del titular del OSF.

Acaparadores… Si los abusivos no únicamente son los que se dedican a revender a sobreprecio los boletos del palenque de la Feria, corridas de toros y otros espectáculos, sino también aquellos empresarios a los que les dio por condicionar a un consumo la entrega de boletos para la presentación de Maná a llevarse a cabo este sábado. Y es que como es bien sabido, los pases entregados sin costo alguno por el Patronato de la Feria Nacional de San Marcos se agotaron este mismo lunes, por lo que no nos queda duda de que muchos de éstos quedaron en poder de algunos empresarios, dado que ahora merenderos y expendios de cerveza están entregando un par de accesos a cambio de adquirir bebidas alcohólicas. Muy bien, José Ángel González Serna, lamentable, pero no tanto como cuando durante el gobierno de Carlos Lozano de la Torre los boletos para espectáculos gratuitos se entregaban en el stand del PRI dentro de la Feria, en los cuales se podía ver hasta al entonces candidato Francisco Chávez Rangel cantando a dueto con Bronco.

Un, dos, tres por mí… Luego de casi tres meses y medio de haber asumido el cargo, el día de hoy el titular del Instituto de Educación de Aguascalientes, Raúl Silva Perezchica, ofrecerá una conferencia de prensa a las 9:00 de la mañana en conjunto con el nuevecito delegado de la Secretaría de Educación Pública en Aguascalientes, Octavio Arellano Reyna… ya era hora de que saliera de su cueva y ojalá esto sirva como ejemplo para la directora del Instituto Cultural de Aguascalientes, Claudia Patricia Santa-Ana Zaldívar a quien se le ha pedido una entrevista desde casi un mes y medio para La Jornada Aguascalientes, pero que no ha podido regalar debido a que tiene una agenda muy saturada según su gente de prensa; ahí les encargamos.

Divididos… Muy al margen del naciente conflicto entre Antonio Martín del Campo y María Teresa Jiménez Esquivel, que se dice, surge porque ambos quieren ser los sucesores de Martín Orozco, otro asunto que comienza a dividir a los panistas es el caso del locutor José Luis Morales y sus presuntos movimientos ilícitos, ya que por ejemplo, mientras Manuel Cortina Reynoso, exsecretario del Ayuntamiento y posiblemente próximo coordinador de asesores de la alcaldesa de Aguascalientes, asegura (en Facebook) creer que el polémico empresario es víctima de una venganza por parte de su examigo Carlos Lozano de la Torre y el exprocurador Felipe Muñoz Vázquez, el diputado Jorge López Martín no se cansa de señalar que el lavado de dinero es un delito y existe una sentencia en contra de Morales dictada por un juez, no por Lozano de la Torre y mucho menos por Felipe Muñoz. El punto aquí es cuestionarnos, ¿cuál de los dos panistas es objetivo en su postura?, evidentemente para Cortina Reynoso “uno de los pocos panistas honestos”, según lo ha afirmado el mencionado locutor, no es problema sumarse a las merecidas críticas hacia el exgobernador, aunque de ahí a creer una loca teoría conspirativa, es otra cosa; mientras tanto, López Martín es evidente que está disfrutando la complicada situación de Morales Peña, con quien el diputado ha tenido desencuentros que han llegado hasta el ámbito legal. El empresario junior ha aprovechado cada minuto para victimizarse y jurar que su libertad de expresión ha sido coartada, cuento ante el cual para nada hay que sucumbir, nada tiene que ver que se diga periodista y al mismo tiempo opere sus negocios en la ilegalidad. Sobre el asunto del locutor, la verdad es que hay muy poco que agregar, en estos últimos días, las redes sociales se han empeñado en difundir cualquier pista, incluso publicitar el video en que el vendedor de carnes mexicanitas se victimiza y trata de convertir la obligada explicación que debe a las autoridades por la compra en efectivo de un automóvil en un asunto de libertad de expresión, y pues no, no es así, ¿quién lo iba a pensar? Morales Peña utilizando las mismas tácticas discursivas que el ex gobernador panista Luis Armando Reynoso Femat, el viejo truco de decirse perseguido político…

La del estribo. Hoy se cumplen 100 días de la administración de Martín Orozco Sandoval, habrá que esperar si informan algo en homenaje a los números redondos, aunque todo indica que no pasará nada, pues ayer en entrevista colectiva, caracterizó el trabajo realizado durante este periodo como la extensión de las promesas de campaña, el gobernador refirió que se ha dedicado a sentar las bases para el desarrollo futuro: “recuerden, hemos planteado que el sexenio es sentar las bases a transformaciones de mediano y largo plazo”, así que en estos 100 días se ha dedicado a la “instalación de consejos, de resultados, también de de armar todo el paquete de obras que sin duda eso nos va a generar mucha economía, pero también una mejor movilidad, obra con mayor sentido social, a diferencia de la obra que recibimos y que vamos a estar inaugurando, ahora va muy enfocada a cómo mejora la movilidad de la persona”… Mmm, este, pues… Ya es viernes, a darle al cuerpo lo que pida. Nos leemos el lunes.

