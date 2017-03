Risueña alborada / La Purísima… Grilla

Una mala y otra peor. Al municipio capital, muchos llegaron a aprender y a casi cien días no dan el ancho, como el secretario de Administración, Antonio Arámbula López, que un día sí y otro también termina retractándose de sus puntadas por instrucciones de la alcaldesa María Teresa Jiménez, como cuando tuvo que recular del despido de 700 personas que laboran para el Ayuntamiento, al exalcalde de Jesús María se le hizo fácil palomear o poner tachitas a ojo de buen cubero, más o menos como cuando administraba el municipio; pues le tenemos una mala noticia, quien fuera su enemigo acérrimo a la escena política, Martín Gerardo Chávez del Bosque, pronto será nombrado como delegado de la Comisión Nacional Forestal, y volverá a ser tema que Arámbula López prometió ir con todo contra su antecesor, que porque ganaba más que todos los alcaldes, que por que desvió más de ocho millones… En el primer tramo del trienio de Antonio Arámbula no se cansaba de acusar al priista de dejar en la miseria a Jesús María, pero al final no pasó nada; la verdad es que la delegación de la Conafor, pues no es la gran cosa, pero si la mala era que a Arámbula López le volverán a echar en cara que como alcalde no hizo nada contra Martín Gerardo Chávez del Bosque, la peor es que el ex alcalde priista llegue a un puesto donde la ignorancia sí hace daño, la Conafor se encarga, entre otras cosas, de la conservación y restauración en materia forestal, ¿cuál es la experiencia de Chávez del Bosque en la materia?, ¿va a cantar La tuna va de ronda para prevenir los incendios forestales? Auch.

Farolero. “Denle chance, todavía no tiene ni media hora en su oficina”, algo así dijo Martín Orozco Sandoval, con referencia al nuevo fiscal general del estado, René Urrutia de la Vega, porque ayer le llovió al hermano de la diputada panista Cristina Urrutia de la Vega; para empezar, el presidente del Consejo de Abogados, Sergio Delfino Vargas, confirmó que a más tardar este viernes se presentará ante un juez de distrito una demanda de amparo contra la elección del fiscal con el argumento de que no es originario de Aguascalientes ni puede comprobar una residencia mínima de tres años en el estado, como lo establecen el artículo 54 de la Constitución local y la Ley Orgánica de la Fiscalía, ya que nació en Chihuahua y hasta este martes, estuvo desempeñándose como subprocurador regional de Justicia de Celaya, Guanajuato; Sergio Delfino aseguró que en los documentos presentados por Urrutia de la Vega, hay una carta de vecindad que sin embargo no presenta copias de su credencial de elector, donde vendría marcado su domicilio. Otro de los argumentos es que la selección atenta contra el principio rector de la Fiscalía, luego de la reforma constitucional en materia penal que dio pauta a la transición de las procuradurías estatales: la autonomía. “No debería tener intereses de grupo, de partido o de algún personaje político, sin embargo, como lo hicieron los diputados, se está violentando”… Chas, por eso Martín Orozco calificó como una coincidencia el que el nuevo fiscal haya resultado hermano de la diputada Urrutia de la Vega, y negó que el vínculo de parentesco con la legisladora haya influenciado su introducción a la terna presentada al Congreso local. Tanto le estuvieron insistiendo al gobernador con el tema, que no le quedó de otra que subrayar lo evidente: la promesa de que la Fiscalía actuará con autonomía, pues es la ley, ¿que no?, Orozco Sandoval agregó que entre las prioridades del nuevo titular está la búsqueda del joven universitario Ulises Patiño, quien se encuentra desaparecido desde hace algunos días; además desmintió que Urrutia de la Vega tenga pensado renunciar al cargo para incorporarse al equipo de trabajo del procurador de Guanajuato, Carlos Zamarripa, y enfatizó que “seguramente hay un sentimiento o cariño al estado -de Aguascalientes- que le están dando un plus para entregarse mejor”. Por otra parte, consideró necesario ir preparando al sucesor de René Urrutia que ocupará el cargo durante un periodo de seis años en el ánimo de que no se pierda la continuidad… pues qué bueno que ya lo están pensando en Palacio de Gobierno, porque en el Congresito no le pensaron mucho, y es posible que haga falta antes que temprano.

La borrachita… Tras ser designado este martes René Urrutia de la Vega como fiscal, en un derroche de desconocimiento, al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Aldo Ruiz Sánchez, se le ocurrió publicar en redes sociales “El nepotismo del #PRIAN”, con referencia al nombramiento, “olvidó” Aldo Ruiz que el diputado morenita Alejandro Mendoza Villalobos también votó por el hermano de la legisladora panista Cristina Urrutia, precisión que cabe indicar, se le hizo al político en su perfil de Facebook, a lo que Aldo Ruiz respondió que Mendoza Villalobos se abstuvo de votar. Aquí es donde ya no le salen las cuentas al ahijado de David Monreal, el fiscal resultó electo por 25 votos, además de registrarse una abstención y faltando el sufragio de la hermana del hoy fiscal, lo que suma los 27 legisladores; ahora, si bien la votación fue emitida de manera secreta, el ecologista Sergio Augusto López Ramírez ya había gritado a los cuatro vientos que votaría en abstención, entonces ¿de dónde saca Aldo Ruiz que su recién acogido diputado exnorista no avaló la designación del fiscal? Dicen que quien con lobos anda a aullar se enseña, y a últimas fechas, el morenita Ruiz Sánchez anda rodeado de pura morralla priista, algo les ha de estar aprendiendo.

Cuchara y tenedor… Cuando en abril de 2014 Jaime González de León renunció como secretario de Finanzas Municipales en la administración de Antonio Martín del Campo, se manejó la versión oficial de que el funcionario dejaba su cargo “por cuestiones personales”. Ahora, a casi tres años de distancia, el hoy diputado local confirma los rumores que desde entonces comenzaron a circular: irregularidades financieras y manejos no del todo legales en la administración del exalcalde, que se decía, tenían que ver con un sobreprecio que se pagó por el programa Ludocan, del DIF municipal, ya que el diputado comparó la manera en que abandonó la tesorería municipal con lo que orilló a Sergio Escalante Jiménez a abandonar el Órgano Superior de Fiscalización de Arturo Solano López, es decir, que ambos renunciaron para no mancharse de corrupción, cosa que evidentemente sólo logró Jaime González: “Recordarán que en la administración de Juan Antonio Martín del Campo también salieron muchas cosas, yo fui parte de esa administración por algunos meses y me salí, es un caso similar al de Sergio Escalante”, declaró el diputado cercanísimo a Martín Orozco Sandoval, que total, ya no le importa ventanear a Martín del Campo, que a fin de cuentas por el momento es poca cosa dentro de Acción Nacional, con eso de que se dice que su sucesora en la alcaldía, María Teresa Jiménez Esquivel, ya quiere madrugarlo rumbo a la gubernatura en 2022 y que en cuanto al Senado, el expresidente de la capital tiene la misma suerte que Arámbula López, es decir: ninguna.

La sirena del mar… Resulta que el viernes de la semana pasada la presidente municipal María Teresa Jiménez Esquivel manifestó el gusto que tiene por el sistema mixto con el que trabaja la ciudad de Saltillo para la operación del agua, y es que mientras que el municipio es el administrador, la concesionaria es la ejecutora… tras estas declaraciones se dejaron venir las malas interpretaciones por parte de algunos medios de comunicación que aseguraban que la alcaldesa quería instalar a la misma concesionaria que opera en Saltillo, que ha sido señalada por tandear el servicio y de hacer malos cobros, en lugar de la que opera actualmente en Aguascalientes, lo cual no es cierto, nunca se dijo… lo cierto es que si bien, no se planea contratar a Aguas de Barcelona, lo que se demuestra es que el sistema mixto tampoco es una garantía de que el servicio del agua vaya a ser bien ejecutado si no existe un compromiso real del gobierno con la sociedad. ¿En qué quedamos, entonces?

La del estribo o Alevántate para seguir con el top list de canciones de estudiantina. Bueno, pues anoche Norma Esparza Herrera logró que le aprobaran su informe de actividades “por unanimidad del Consejo Político Estatal”, aunque esa unanimidad sólo cuenta con 276 consejeros políticos de un universo de 402 convocados… y es que muchos priistas no le compraron la convocatoria a la dirigente priista, que porque sólo intentaba recuperar algo de la perdida legitimidad al frente del PRI, a esos inconformes hay que avisarles que Norma Esparza ya dio su brazo a torcer y ayer se solicitó que se publique ya la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal 2017–2020… Ya como para qué, ¿verdad?

