Sí, pero no, quién sabe / La Purísima… Grilla

Foxeando. Del choque de trenes que anunciaba la presencia del ombudsman Jesús Eduardo Martín Jáuregui en el Ayuntamiento de Aguascalientes, para presentar la postura de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedha) sobre la petición de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel para que el Ejército cumpla funciones de patrullaje en la ciudad, al final todo quedó en un leve llegue que ni siquiera abolló los respectivos chasis institucionales; sereno, Martín Jáuregui reiteró lo obvio, que el Ejército tiene otra preparación e hizo un llamado a “no ver como ordinario lo que debería de ser extraordinario, el Ejército patrullando las ciudades es un caso de excepción, no la normalidad”; el titular de la Cedha no dejó de apuntar lo que ya habíamos comentado en este mismo espacio y dijo sí a los militares en la Feria Nacional de San Marcos, “para disuadir”… Ya sin necesidad alguna, pero cumpliendo con la exhibición de sus poderes multitask, el secretario de Gobierno estatal, Javier Luévano Núñez, salió a enmendarle la plana a la alcaldesa, que porque el Ejército cumple con su trabajo normal desde hace mucho tiempo y “no hay alguna modificación o petición especial por parte de las autoridades”, sobre lo que dijo Jiménez Esquivel, el empleado de Martín Orozco lo rebajó a puntada, que lo declarado por la alcaldesa no fue una petición, que él lo “dejaría en un comentario”. Así, los involucrados desactivan la discusión sobre si sí o no los militares deben patrullar las calles de la capital… Oh, no, esperen, viene el Miércoles Ciudadano. Oh, no, esperen, el regidor Netzahualcóyotl Ventura todavía no alcanza a ningún reportero… a ver qué barrabasada aporta a este tema que nunca fue en serio.

Más puntadas… Hace apenas unas semanas declaraba Armando Roque Cruz, titular de la Secretaría de Gestión urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), que Carlos Lozano de la Torre heredó la tremenda irregularidad de los taxis blancos, mismos que no cumplían con el Reglamento de Transporte Público del Estado, es decir que los vehículos de alquiler únicamente pueden ser color rojo con rótulos blancos. Ahora el empleado del gobierno de Martín Orozco justifica que sigan apareciendo taxis irregulares en su color debido a que los concesionarios no han podido adquirir automotores en el color oficial y por ello optan por el color alterno, no obstante con un sinfín de variantes en sus rótulos, ya que mientras algunas unidades cuentan con su número económico y sitio en colores rojo o verde, otras los combinan, e incluso hay taxis que los llevan en color negro, todo esto, reiteramos, al margen del reglamento. Por lo anterior cabe cuestionar, ¿cómo pretende la Seguot poner en cintura a empresas de transporte privado como Uber y Cabify si ni siquiera puede garantizar la homologación de los colores de los taxis?, ¿en verdad las agencias de marcas como Nissan no cuentan con automotores en color rojo?, que alguien nos explique. Mientras tanto, Roque Cruz hace evidente que en ese asunto de los taxis al parecer no existe autoridad, toda vez que son muchas las unidades que no acuden a la revista obligatoria a unidades de alquiler, toda vez que según el funcionario ha sido poca la respuesta de los concesionarios en lo que va de este 2017, ante lo cual advirtió que todo incumplimiento será sancionado, ajá. Y para documentar nuestro pesimismo, el gobierno estatal no puede o no quiere arreglar el asunto del transporte público, pero hay empresas privadas que imponen su ley, como la cervecería que tiene oficinas en el MECA, a quienes quieren acceder en Uber a la Universidad de las Artes, guardias de seguridad les impiden el paso, que porque las medidas de seguridad del Grupo Modelo no permiten el acceso de taxis de esa empresa… Chas, salieron más efectivos los cerveceros.

Exhibición. La presidente de Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, exhibió su ignorancia sobre la Norma Oficial Mexicana 046, que garantiza a las víctimas de violación sexual el acceso a la interrupción legal del embarazo no deseado, NOM que fue objeto de polémica la semana pasada e incluso motivó al Frente Nacional de la Familia a organizar manifestaciones en diversos estados del país. Entrevistada tras la firma de un convenio de colaboración con el gobierno de Aguascalientes, la funcionaria federal dijo que “la norma 046 es una norma que maneja la Secretaría de Salud en el sentido de que cuando eres víctima de algún tipo de violación debes de recibir atención inmediata ¿y esta atención inmediata qué es?, la píldora del día siguiente y también todo lo que son las vacunas para que no sea contagiada de SIDA o alguna enfermedad de transmisión sexual”, lo cual es en parte cierto, sin embargo también aborda ampliamente la interrupción del embarazo. “Se decía que era una propuesta abortiva, pero yo creo que nadie está a favor del aborto, nadie puede estar a favor de este tema; ninguna mujer que incluso pueda tomar o que tome la decisión de abortar está a favor del aborto, a nosotros lo único que nos importa son los derechos de las mujeres”, continuó. Cruz Sánchez fue designada en enero de 2013 por Enrique Peña Nieto como presidente del Inmujeres, luego de haber fungido como vocal ejecutiva del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del gobierno mexiquense durante su administración, en medio de señalamientos de organizaciones en pro de las mujeres por no cumplir con el perfil requerido para ejercer el cargo; lo que quedó claro ayer es que no es buena para las entrevistas banqueteras y de plano requiere acordeón.

Muchos menos… Y ya que sacamos el tema, a diferencia de la marcha “por la familia natural”, convocada el año pasado por grupos conservadores, en la que éstos presumieron contar con la participación de 50 mil aguascalentenses, la marcha “por la vida” del pasado sábado no tuvo el mismo poder de convocatoria, ante lo cual cabe suponer que el movimiento conservador está perdiendo fuerza en la entidad, según lo aseguró el presidente de Colectivo SerGay, Julián Elizalde Peña, quien indicó que de plano la ciudadanía ya no se presta a atender el llamado del Frente Nacional por la Familia y grupos similares: “Hay una cuestión de que los hombres y las mujeres de Aguascalientes ya no estamos en este rebaño que nos quieren llevar, que lo único que ha traído es mucho retroceso, que ha violentado los derechos de todas las personas, sobre todo, sí lo recalco, el de las mujeres principalmente. Por eso sí, va perdiendo fuerza, definitivo”, dijo el activista y no dudamos de ello, dado que el regreso de ciudadanos de derecha al Congreso del Estado se ha dado en mucho menor número que como ocurría el año pasado, en que los grupos conservadores abarrotaban el salón de sesiones Soberana Convención Revolucionaria, mientras que en las últimas sesiones ordinarias del ya clausurado periodo apenas se aparecieron media docena de los “defensores de la familia”… O a la mejor los feligreses ya le están haciendo caso a José María de la Torre, quien se aventó frases como “no es ideología, es biología”, y consejos como “no se dejen engañar por ideologías”… el padrecito se refería a los ideólogos de la supuesta conspiración mundial que tiene como propósito defender al laurel, sí, al árbol, antes que a los niños; pero, si así interpreta el obispo las cosas, no es raro que le salga el tiro por la sotana, perdón, culata, y cuando pida reflexión y templanza, sus huestes serenadas descubran las razones por las que los están titireteando para ir en contra de los derechos de todos…

Caballo de hacienda. Engallado, Francisco Ruiz López, dirigente de Coparmex Aguascalientes, anunció en septiembre pasado, que se iban con todo y su caja de jabón Roma del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes, a consecuencia de las irregularidades en la reelección de Pedro de la Serna López, quien jala los hilos del CCE desde 2014. De la Serna López ya prepara su relevo, el organismo empresarial celebrará elecciones en octubre de este año y, de acuerdo con el constructor apapachado de Antonio Martín del Campo, al momento son tres quienes han levantado la mano para sucederlo: Eleazar Cruz Barba, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y Similares de México (Canainpa); Pedro Gutiérrez Romo, presidente de la asociación civil Desarrollo de Emprendedores; y Antonio Robledo Sánchez, dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (Cmic), este último se perfila como quien tiene más posibilidades de relevar a Pedro de la Serna, pues según se ha dejado escuchar en el radio pasillo, esto permitiría retener al mismo reducido grupo de dirigentes empresariales, mantener los beneficios de los que se allegaron durante el sexenio pasado, sobre todo en materia de contratos de obra pública. Peeeeeeeero, con lo que no cuentan es que a pesar de lo declarado por Francisco Ruiz López, aunque Coparmex ya no asiste a las asambleas, sigue pagando sus cuotas, así que siguen afiliados al CCE, es decir, en una de esas se aparecen por ahí y comienzan a hacer olas.

La del estribo… No, no es así, no hay preparatorias privadas sin acreditación, aclaró el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, este lunes por la mañana, y es que de las 41 instituciones que habían manejado los medios de comunicación que no contaban con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), muchas ya ni siquiera existen mientras que otras se encuentran en estado de “latencia”, es decir, sí lo tienen pero no lo están usando en este momento por disposiciones de la misma institución; por su parte, Gerardo López Velarde Valencia, subdirector de Control Escolar del IEA, agregó que ya se ha enviado a cada una de las 56 escuelas que necesitan de este reconocimiento una copia del mismo para que se la muestren a los padres de familia para que no anden diciendo. O sea, sí, pero no, pero… Aish.

