Sin arraigo partidista priistas que se sumaron a Morena, justifica dirigente

Amistad entre Lozano de la Torre y los Monreal Ávila no afecta al PRI

Lenin Ruelas Olvera cuenta con antecedentes por malos manejos financieros: Norma Esparza

Despreocupa al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la afiliación de algunos de sus miembros al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró la dirigente tricolor en la entidad, Norma Esparza Herrera, quien destacó que es Alejandro Ponce Larrinúa, exsecretario de Turismo, el perfil con más presencia en el PRI que ahora se suma a dicho partido de izquierda, “Él es un militante de seis años; es un militante que no lo conozco yo que tengo 25 años de militancia, en el partido no lo había visto, salvo estos últimos seis años. Son gente que se afilia al partido por tener una oportunidad de empleo, y no tienen el compromiso, la lealtad, los valores ni los principios del PRI. Además creo que en Morena ocupaban quién les haga la chamba y ahí lo invitaron”.

La priista minimizó la ausencia del funcionario del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, de quien dijo, aún no ha renunciado formalmente al tricolor, “No es un militante que mueve masas, no es un militante que haya tocado puertas, que haya salido a la calle; creo que son oportunistas de la política (…) no ha renunciado al PRI, no tenemos ninguna notificación por escrito, tan es así que se le envió la invitación a la sesión del Consejo Político, porque también es consejero político y no ha acudido hasta este momento al partido a notificar su renuncia”, dijo.

Norma Esparza destacó a otro perfil: Eduardo Lenin Ruelas Olvera exdirector de Servicios Médicos del el DIF estatal, de quien dijo, “Salió por malos manejos de la administración de Carlos Lozano. Entonces son los únicos dos personajes que yo identifico con un poquito de presencia en nuestro partido, los demás no los ubico”.

Ante ello la presidente del Comité Directivo Estatal del PRI descartó que el instituto llegue a debilitarse ante tales salidas, “Sí me preocuparía que se fueran algunos militantes que tengan mucho arraigo, que tengan mucha presencia en nuestro partido, pero hasta el momento no tenemos ninguna solicitud por escrito de nadie más”.

Norma Esparza reconoció que si bien existe una relación de amistad entre el exgobernador aguascalentense y los hermanos Monreal Ávila, altos dirigentes de Morena, la priista descartó que Lozano de la Torre pueda participar en trabajo político ajeno al Revolucionario Institucional.

“Carlos Lozano tiene muy bien cimentados sus principios y sus valores en el PRI; el ingeniero siempre ha tenido esa cercanía tan es así que trabajó en la administración de Ricardo Monreal, es su compadre, tiene una gran cercanía con ellos, pero lo hubiera hecho desde entonces, porque recuerdo que en una ocasión él había comentado que lo habían invitado cuando Monreal militaba en el PRD (Partido de la Revolución Democrática), y no cedió el ingeniero”, por ello Norma Esparza aseguró que la militancia del exgobernador se mantiene firme en el tricolor, “Independientemente de la amistad que tenga con la familia Monreal, no tiene nada que ver con los principios que tenga Carlos Lozano con el PRI. He estado yo en comunicación con él justamente para la sesión del Consejo del pasado miércoles, se disculpó porque estaba en la Ciudad de México, pero sigue firme y con su afiliación, al igual que su familia, en el partido”.

La dirigente del tricolor señaló que si bien sigue sin arrancar el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal, resulta urgente la transición en el partido, así como los trabajos previos al proceso electoral de 2018, “Yo he siempre he dicho que no estoy aferrada a ese espacio, que urge esta renovación porque no se ha hecho desde el 2011, y tan es así que el Consejo Político que sesionó el pasado miércoles es un Consejo que viene fungiendo desde ese mismo año, que tiene una prórroga en el 2014 hasta la fecha, entonces creo que urge una renovación de fondo en el partido, pero para esto necesitamos el aval del Comité Ejecutivo Nacional y necesitamos ya el delegado general en el estado para que se puedan iniciar los trabajos de renovación y se lance la convocatoria correspondiente”.