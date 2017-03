Teléfono descompuesto / La Purísima… Grilla

Cuelga tú. No, cuelga tú. Luego de que el fiscal general, René Urrutia de la Vega, pusiera en evidencia que a cuatro meses de la administración de Martín Orozco Sandoval no se ha presentado una sola denuncia contra funcionarios del ex gobernador priista Carlos Lozano de la Torre, el Primo Contador aseguró que si no se han interpuesto las demandas, es porque se están llevando a cabo investigaciones muy muy muy profundas y que se procederá hasta que se tenga toda la documentación y el sustento jurídico contra los responsables. El panista argumentó que aún se está a tiempo, “estamos trabajando en ello y hay cuestiones que nos van a llevar meses, pero queremos tener las pruebas”… y pues no, ya no entendimos, porque es de conocimiento público que con lo que difundió la Auditoría Superior de la Federación ya se puede solicitar la intervención de la Fiscalía, ¿o no?… O quizá es que no hay confianza en el nuevo fiscal y el gobierno estatal decide esperarse a tener cada uno de los casos ya casi resueltos para entregarle las investigaciones… O quizá no entendimos y aunque escuchamos un montón de veces la grabación, nos gusta llevar la contraria, como a Paulo Martínez López, quien se quedó en la dinámica de desmentir cualquier cosa que diga el fiscal; quizá aún no se entera que su grupo parlamentario ya quitó a Óscar González Mendívil y puso a René Urrutia de la Vega, porque el dirigente estatal del PAN aseguró como si tuviera los pelos en la mano que sí hay denuncias penales en contra de empleados de la administración de Lozano de la Torre. Así como con las declaraciones sobre la petición del patrullaje del Ejército y los dimes y diretes entre la alcaldesa María Teresa Jiménez y Javier Luévano Núñez, el panista ahora se embrolla con el fiscal. René Urrutia de la Vega apenas anunció que no había encontrado nada a su llegada y Paulo Martínez le revira indicando que sí hay, que cómo no, que incluso estaban atoradas por culpa de González Mendívil… Pues ya no queda claro, porque con esa declaración el dirigente panista le lleva incluso la contra a Martín Orozco… pero bueno, hoy Urrutia de la Vega presentará a todo el equipo con que está trabajando y ahí, esperamos, se abrirá un campito para dilucidar el misterio del teléfono descompuesto, al menos de este, porque el de los patrullajes militares ayer fue vuelto a abrir en las instalaciones del Inegi, tras asistir al Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios, Martín Orozco le enmendó la plana a la alcaldesa capitalina, quien todavía esta semana dijo que sigue en pie sacar al Ejército a patrullar las colonias conflictivas, mientras que el gobernador aclaró que la participación de las fuerzas armadas se requerirá únicamente en operativos específicos que ameriten su participación… en fin.

Más número equivocado… De visita por la entidad, el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Damián Zepeda Vidales, acusó al Revolucionario Institucional de estar detrás de la presunta investigación por lavado de dinero a la familia de la candidata panista en el Estado de México, Josefina Vázquez Mota, quien, dijo, se encuentra sólida en dicha entidad: “Dicen que hay una investigación que se filtró y mañana van a decir ‘ah, qué creen, resulta que no había nada’ pero ya había el daño”. Mismo caso el de Rafael Moreno Valle, aspirante a la candidatura presidencial y de quien ya hay varios espectaculares con su rostro en espectaculares de la ciudad, quesque promocionando su libro, el exgobernador de Puebla ha sido señalado por excesivos gastos en promoción de su imagen. Zepeda Vidales también defendió a la bancada de su partido en la Cámara de Diputados la cual, dijo, se opuso desde un principio a la toma de protesta del priista Antonio Enrique Tarín García, quien fue director de Adquisiciones en el gobierno de César Duarte y es suplente del fallecido Carlos Hermosillo. Si bien es un hecho que la bancada panista impidió el fuero a Tarín García, quien usó como hotel el Palacio Legislativo de San Lázaro en busca la protección de la Fiscalía chihuahuense, lo cierto es que los diputados blanquiazules tampoco hicieron mucho por entregarlo a la autoridad, por lo que “la mesa directiva de la Cámara de Diputados debe dar una explicación de lo ocurrido”, señaló el secretario general del CEN panista… Tarín García usó las instalaciones de San Lázaro para comer, cenar, desayunar y esperar su amparo; tendremos que llamar a nuestra agencia de viajes, para que le aparten la suite priista al locutor y vendedor de carnitas José Luis Morales, se ve que esa reservación sí funciona.

Para la foto… Mientras el Comité Ejecutivo Estatal de Morena presume la adhesión al proyecto de Andrés Manuel López Obrador de diversos perfiles provenientes de otros partidos políticos que ideológicamente nada que ver, como el PRI y el PAN, a ciudadanos “de a pie”, académicos de izquierda y gente que en verdad comulga con la ideología del tabasqueño desde tiempos del desafuero, se les dan largas para ser recibidos e integrarse a la estructura morenista rumbo al 2018, y es que hay aguascalentenses que de plano andan persiguiendo a David Monreal Ávila, que seamos honestos, es quien manda en Morena Aguascalientes, dado que prácticamente es más fácil entrevistarse con Jorge Mario Bergoglio que con el senador zacatecano, mientras que éste no se despega de perfiles provenientes del gobierno de Carlos Lozano de la Torre, como Lenin Ruelas Olvera y Alejandro Ponce Larrinúa, quienes normalmente salen en la foto al lado de Monreal Ávila. ¿Dónde quedó la humildad y la apertura para el pueblo que tanto pregona su líder?, insistimos, por estas cosas le dan infartos a Andrés Manuel.

¿Quién podrá ayudarlo?… Iniciativas desechables, pero al fin iniciativas, las que Sergio Augusto López Ramírez y su dúo parlamentario (Silvia Alaniz) han presentado durante el primer periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado, por lo que el líder del Verde Ecologista presume ser uno de los legisladores más productivos, junto con la neoaliancista Mayela Macías Alvarado, que seamos honestos, sí ha presentado propuestas razonables. En el otro extremo, el priista David Nájera Moreno no se preocupa por sumarse a la productividad de su grupo parlamentario, tarea que le ha dejado a sus coordinadores, Citlalli Rodríguez y Sergio Reynoso, total que con o sin iniciativas los diputados cobran lo mismo. Más preocupante es el asunto cuando las fuerzas políticas sólo cuentan con un representante parlamentario, como el PRD, cuyo hermano plurinominal, Iván Sánchez Nájera, al menos dos propuestas ya presentó y jura que presentará unas cuantas más. Lo realmente preocupante es Morena, cuyo legislador Alejandro Mendoza Villalobos solamente una iniciativa ha presentado y se vislumbra que se tardará un poco en presentar una segunda propuesta, ya que tras romper relaciones con Nora Ruvalcaba Gámez, que todos sabemos, era la conciencia del diputado, ahora no sabemos quién le maquilará sus próximas propuestas, si es que las hay, ya que la iniciativa para prohibir las sesiones a puerta cerrada si bien tiene mucho sentido y es interesante, evidentemente no fue inspiración del morenita, sino de su exmadrina. Ya veremos quién le ayuda a Mendoza Villalobos.

Buscando a Nemo… Prácticamente tres meses han transcurrido desde que Antonio Martín del Campo culminó su función como presidente municipal de Aguascalientes, sin embargo no existe una fotografía suya en el Salón Presidentes, de la Presidencia Municipal, donde se encuentran las imágenes de todos los exalcaldes de la capital, toda vez que la última imagen en el muro es la de Lorena Martínez Rodríguez, quien precedió al panista en el cargo. Habría que preguntar de quién es la responsabilidad de colocar el retrato, o si de plano Martín del Campo ha sido quien le ha dado largas al asunto. Total, si no le gusta la foto, siempre habrá oportunidad de retocarla o hasta reemplazarla; o será que algo se huele el exalcalde acerca de la sorpresa que prepara el Órganos Superior de Fiscalización y mejor no quiere aparecerse; o estamos exagerando y Martín del Campo se encuentra en el mismo lugar en donde le escondieron a María Teresa Jiménez Esquivel su Plan Municipal de Desarrollo, documento para el que hoy se cumplió el plazo de su presentación, y del plan, ni sus luces… Ouch.

La del estribo. De lo que nos dimos cuenta en el Foro de Estadística y Geografía para Estados y Municipios que organiza el Inegi, es que nadie sabe bien a bien para todo lo que sirve el instituto… muy triste; como triste también el papelón de la oficina de comunicación del Inegi, que se comprometió a que abriría “algunos espacios para entrevistas con el presidente de la Junta de Gobierno del Inegi, Julio Alfonso Santaella” y a la hora de la hora… Nada. Al final, los empleados de Santaella Castell prefirieron ocultar a su jefe para no exponerlo a preguntas difíciles. Ahí para la otra, la intención de entrevistarlo por parte de La Jornada Aguascalientes se mantiene en pie… Y ya nos vamos que tenemos que ir a enrollarnos un hilito rojo en el dedo para que no se nos olvide adelantar el reloj el fin de semana. Arriba corazones, nos leemos el lunes.

