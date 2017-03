Ven claridad, llega ya… / La Purísima… Grilla

¡Ay, fiesta bonita! En Aguascalientes, el Ejército siempre ha estado en las calles auxiliando a los gobiernos estatal y municipal, por lo menos durante las semanas de la Feria Nacional de San Marcos, se presume desde los palacios de gobierno que los soldados auxilian, coadyuvan (o cualquier otro eufemismo) a las policías a mantener el orden de la verbena abrileña; por supuesto, cada Feria hay denuncias de los abusos que se cometen contra los feriantes… pero no pasa de ahí, es decir, sucede lo mismo que con las denuncias por tortura en los Ceresos: la autoridad esconde la cara, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dice que investigará y luego se olvida; así que imagínese, ahora que María Teresa Jiménez Esquivel aclare qué quiso decir con eso de solicitar al Ejército que colabora con los operativos de seguridad de la que realiza la policía municipal, seguirá la rebambaramba. Hoy, el ombudsman de Aguascalientes, Jesús Eduardo Martín Jáuregui se presentará en el salón Regidores del Ayuntamiento capital para exponer su posición frente a la propuesta de llevar al Ejército a las calles de la ciudad, y es que el problema de la declaración de la alcaldesa es que no especificó de qué se trataba la ayuda que solicitaría a la milicia; hasta ahora nadie sabe de cierto qué quiso decir, cómo, de a cuánto y por qué tanto tiempo. Es de esperarse que Martín Jáuregui le enmiende la plana a la autoridad municipal, y no porque no quiera el ombudsman a la alcaldesa, es tan simple como que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no puede avalar los patrullajes de efectivos del Ejército mexicano, no puede porque está fuera de la ley, no importa que, a través de entrevistas banqueteras, ya algunos funcionarios digan que no hay ninguna novedad en la participación de los militares en operativos de seguridad, que recuerden que desde principio de año, el alcalde Noel Mata Atilano solicitó una intervención similar a la que propone Jiménez Esquivel; tampoco cuenta que Javier Luévano Núñez refiera que durante el tiempo que fue presidente municipal de Calvillo, también contó con el apoyo del Ejército para realizar patrullajes coordinados con policías… O sea, no, que el Ejército participe en labores de vigilancia no significa que su actuación esté prevista por la ley, es ilegal y se acabó; tampoco importa que refieran desde los palacios de gobierno que no será la primera ocasión en que miembros de la XIV Zona Militar desarrollen labores de contención, no importa si las califican de “discretas”… Pero entonces alguien recuerda que a pesar de su magnitud, la Feria sale con “saldo blanco”, y algunos plantean el falso dilema de que se está mejor y más seguros con el Ejército en las calles… y es evidente lo lejos que está Aguascalientes de la discusión de los temas nacionales, porque nadie de la clase política local dice ni pío de la discusión que en el Congreso de la Unión hay sobre la Ley de Seguridad Interior; no vaya a ser que alguien cuestione si no está asegurada con palillos esa imagen de la entidad como segura, se entiende que no quieran debatir y argumentar sobre un tema que sí se relaciona con Aguascalientes, ¿ya olvidamos todo lo que prometieron sobre el Mando Único?, ¿ya se llevó el viento lo que los candidatos dijeron acerca de las propuestas que intentaban anular las policías municipales?, ¿no que les preocupaba la autonomía de los municipios? Porque si el discurso oficioso en materia de seguridad es que se disminuyó en un 15% el robo de vehículos, estamos fregados; porque si la postura oficialista es que ya se actúa fuera de la ley pero que se hace de manera “discreta” … en serio, estamos fregados.

Ponte en mis ovarios… Como fregados estamos si no se le nota la intención electorera a la manifestación del sábado, los casi mil del Frente Nacional por la Familia que escudados en la defensa de la vida, se declararon a favor de la intervención de la Iglesia católica en la vida política. Sí, hace bien Julián Elizalde Peña, de la Asociación Civil Colectivo SerGay, en retar a Carlos García Villanueva, a desmentir que en su marcha “la mayoría de las personas fueron obligadas por iglesias o por sus trabajos, manipulando hasta niños”; pero, lamentablemente, el debate no visibiliza la intención de José María de la Torre por incidir en la agenda política; tampoco exhibe que detrás de los gritos a favor de la criminalización de las mujeres, eso sí, con marchantes muy peinados y vestidos de blanco, está el propósito de obligar a los partidos políticos para que nombre candidatos a modo, que legislen o gobiernen en provecho de una corriente a la que no le tiembla la mano para ir en contra de los derechos humanos. Hace unos días, un colaborador de esta casa preguntaba por qué insistimos en la baja productividad del Congresito, que porque las iniciativas no lo son todo, bueno, con las sotanas manipulando a todo lo que dan, vemos que estos diputados se han dormido en sus laureles y cobijados en que le están dando durísimo al rezago legislativo, han dejado correr el tiempo que tienen antes de comenzar a trabajar para su reelección, es decir, si no es ahora, cuando las amenazas del Frente Nacional por la Familia les deberían hacer lo que el viento a Juárez, ¿cuándo?, ¿de veras esta Legislatura será tan irresponsable como para alargar el tiempo en que deban tomar decisiones como para que los alcance la amenaza de estos grupos conservadores?, y para sumar a nuestro pesimismo, todo indica que el Congresito se va a rendir a los tiempos extras, para que los castiguen y señalen por no hacer su trabajo, como en el caso del matrimonio igualitario, que ya es un hecho, que ya sentenció la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acá en Aguascalientes, siguen posponiendo una discusión que no tendría sentido, hay que modificar la ley para la protección de todos, para el goce de los mismos derechos para todos… Ay, pueblito.

Mayores… Como ya lo hemos mencionado y para nadie es un secreto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se ha quedado dormido y evidentemente va tarde hacia la carrera presidencial de 2018, y es que bajo la excusa de ser institucionales y respetar los tiempos legales, el tricolor esconde su falta de perfiles para buscar suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México, toda vez que aquellos que sonaron a la mitad del sexenio del mexiquense, como Miguel Ángel Osorio Chong y Luis Videgaray Caso, están prácticamente hundidos en tales aspiraciones, mientras que muy al margen de Peña está la legisladora con licencia y exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, que a la fecha ha pasado más con pena que con gloria. Sin embargo, el pasado aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio sirvió al PRI para sin querer impulsar a otra carta que sí podría ser relativamente fuerte y mínimo garantizarle el tercer lugar en las preferencias al tricolor: José Narro Robles, quien se convirtió en el protagonista del evento conmemorativo del ex candidato presidencial, con un mensaje evidentemente cargado de alabanzas a su jefe Peña Nieto: “Ha tomado las decisiones que le han correspondido, un presidente que ha sacrificado popularidad y rentabilidad política con tal de cumplir su responsabilidad”, además de críticas al por ahora aspirante presidencial puntero en preferencias, Andrés Manuel López Obrador, y a la panista Margarita Zavala Gómez: “Los que promueven la división y el enfrentamiento, los que sueñan y anhelan el regreso al pasado, sin entender que el mundo ya cambió y que ese pasado es historia”, aunque el titular de la Secretaría de Salud, eso sí, fue enfático al referir que en la contienda del 2018: “Éstos no son los tiempos todavía, el partido habrá en su momento de definir mecanismos, fórmulas, reglas”. Ya veremos si Narro Robles llega a ser el ungido por el presidente y el partido todavía en el poder, en una estrategia quizás diferente a la que le dio el poder a Peña Nieto en 2012, ya que en lugar de optar por un político joven, ahora se impulsaría a un casi septuagenario, cinco años mayor que López Obrador. ¿Les funcionará el truco? O quizás apostarán por perfiles mayores, al considerar que el norteamericano Donald Trump está cerca de los 71 años.

Perdedores. Los datos duros son… eso: duros. Las elecciones para elegir dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fueron ganadas por la planilla Identidad, que encabeza Ivonne Zavala Soto, obtuvo 5,958 sufragios, mientras que la planilla Unidos de Martín Pérez Muñoz logró 5,107. Así de simple, claro, lo que esos más de 10 mil votos no cuentan, lo que la cifra del 50% de participación del alumnado de la UAA no dicen, es que junto con Unidos, volvieron a perder los Tavos, de nada sirvió el dinero gastado por Gustavo Báez Mascorro, pretendiente a la rectoría y su hijo diputado Gustavo Báez Leos, nomás no lograron meter la mano en la Feuaa… ahí para la otra… si es que hay otra.

La del estribo. Flaco favor le hacen al gobernador Martín Orozco Sandoval los calumnistas que quieren volver a mamar del presupuesto cuando “revelan” que en la encuesta realizada por México Opina, el Primo Contador “subió su nivel de aprobación”, que porque el mes pasado Martín Orozco obtuvo un 50.8 por ciento de aprobación y ahora “logró” quedar en el cuarto lugar de todos los gobernadores al registrar un 54.1 por ciento… o sea, poquito más de la mitad, o sea, en cuarto lugar… y peor, junto con todos los demás gobernadores que, así de simple, tienen calificación reprobatoria… No me ayudes, compadre.

@PurisimaGrilla