Ya lo sé que tú te vas / La Purísima… Grilla

Ponte las pilas. El gobernador Martín Orozco Sandoval hizo un llamado al delegado de Semarnat, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, a ponerse las pilas, luego de que personal de la inmobiliaria Imagen Visión derribara mezquites y huizaches del Ejido Ojocaliente, para construir una Plaza Outlet, Orozco Sandoval no ocultó la molestia hacia el funcionario federal, a quien la semana pasada le expresó su apoyo en cuanto a la decisión que él decidiera tomar sobre el proyecto, apenas unas horas antes de que se consumara el ecocidio, mientras el exdiputado por el Partido Verde Ecologista de México estaba fuera de Aguascalientes. El gobernador dijo que el tema de uso de suelo no está a su alcance, pero en el caso del estudio ambiental ya se analiza, de manera que quien debió haber checado y evitado el percance debió haber sido la Semarnat y el municipio, recordando que los permisos se dieron en la administración de Antonio Martín del Campo. De paso, Martín Orozco raspó algunas buenas conciencias al recordar que durante el tiempo que fue presidente municipal se consiguió frenar la urbanización de La Pona gracias al apoyo de organizaciones civiles, a quienes cuestionó su pasividad en cuanto al tema, pues apenas ayer hicieron su primer posicionamiento mediático respecto a la construcción de la plaza comercial; y es aquí cuando vale la pena señalar que subir fotos abrazado de un árbol, básicamente, sirve para dos cosas… En tanto, el juicio de amparo promovido por Marco Agustín Ramírez Rodríguez continúa su curso. Se ha logrado saber que es falso que la constructora haya deforestado la totalidad de las 2.4 hectáreas que comprende el proyecto de centro comercial y que aún hay probabilidades de que el juez ordene la protección de lo que resta del arbolado, que aparentemente no son pocos ejemplares, como dijeron los taladores el pasado sábado, probablemente con el fin de amedrentar a los ciudadanos que se acercaron a ver qué ocurría en esa mezquitera, todo lo contrario a lo que opinó el secretario de Desarrollo Urbano del municipio capital, Jesús Adrián Castillo Serna, quien aseguró que ya no se puede hacer nada para evitar la construcción del outlet, que porque ya tienen permiso del delegado de la Semarnat, así como del municipio, desde cuando era presidido por Antonio Martín del Campo… de perdido, expresó el funcionario, en esta administración se hará lo necesario para que los menos de diez árboles que quedaron de pie sean respetados por la construcción. Lo importante, quizá, es tomarle la palabra al gobernador, más allá de que sea panista, más allá de la filiación partidista de los involucrados, sin importar que Luis Fernando Muñoz sea priista, Gilberto Gutiérrez del Verde o algo así, y Antonio Martín del Campo panista, que se investigue y se les finque responsabilidades.

Distractor. Al mediodía de este martes fue recibida por la Secretaría General del Congreso del Estado la renuncia formal e irrevocable de Óscar Fidel González Mendívil, como titular de la Fiscalía General del Estado, por lo que a partir de hoy arranca finalmente el proceso de designación de quien ocupará el cargo que dejó inconcluso González Mendívil. Si bien los plazos máximos estipulados en la Constitución local son de 28 días, el panista Gustavo Báez no descarta que mediante acuerdos entre fracciones parlamentarias y el gobernador Martín Orozco Sandoval remite de inmediato la terna de aspirantes, sea posible la designación antes del 15 de marzo, fecha en que concluye el periodo ordinario de sesiones, de lo contrario los representantes se verían obligados a celebrar un periodo extraordinario, ya lo veremos. Por cierto, que ya han surgido los rumores de que Fernando Herrera pretende impulsar a Griselda González Morales para ocupar el cargo vacante, en tanto el diputado Guillermo Alaniz de León, afín al senador panista, dijo desconocer tales supuestos, aunque sí dijo conocer a la aspirante y que cuenta con el perfil para ser titular de la Fiscalía. Cabe recordar que Alaniz de León indicó que no existe inconveniente alguno para que militantes de cualquier partido político participen en el proceso, al considerar Griselda González Morales está afiliada al PAN desde noviembre del año 2000, por lo que desde el PRD se buscará que al igual que como se hizo en la convocatoria para elegir al titular del Órgano Superior de Fiscalización, si bien no exista restricción legal para que militantes participen, sí se considere tal como criterio al momento de la designación, según dijo el diputado Iván Sánchez Nájera, pero ya sabe que del hermano plurinominal no se puede esperar mucho, así que todo quedará en intención, no vaya a ser que el apadrinado de Emanuelle Sánchez Nájera considere irresponsable usar la tribuna para expresar una idea. También habría que considerar si el rumor soltado acerca de la postulación de Griselda González, no es un distractor para que la quinteta que le mande el Congresito a Martín Orozco vaya encabezada por Julio César Serna, que es una de las cualidades que han destacado del abogado de Luis Armando Reynoso Femat, mientras que el rumor sobre la postulación de González Morales destaca que es egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asesora del senador Fernando Herrera Ávila y delegada de la Procuraduría Agraria en el 2008.

Ya lo sé que tú te vas… Sobre las características que debe cubrir del próximo fiscal, también se pronunció el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez, quien centró la atención en el conocimiento que debe tener el fiscal sobre el nuevo Sistema Penal Acusatorio, más que si es militante de un partido o no… y leído así, es un espaldarazo del titular del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a Julio César Serna… a ver qué opina Martín Orozco. Quien ya no quiere saber nada de nada, que no, que no, es Óscar González Mendívil, quien huyó de los medios de comunicación tras asistir a la entrega que hizo Ponce Sánchez al Congresito de su informe, el renunciante respondió “Yo ya me fui”, cuando fue abordado por los amigos de la prensa, “Ya me fui, ya me fui. Yo ya me fui”, dijo repartiendo codazos a quienes lo cuestionaban sobre los detalles de su huida.

Guardadita… Mientras Eva Cabrera Ramírez gozaba su victoria legal contra el Registro Civil de Aguascalientes, dependencia que se vio obligada por parte de un juez a formalizar la reasignación de género en el acta de nacimiento de la solicitante, mediante el cambio de nombre y sexo en su acta de nacimiento, a escasos dos metros de donde se oficializaba el trámite y bajo el resguardo de un muro de cristal, Carmen Lucía Franco Ruiz Esparza, directora del Registro Civil, permanecía ocupándose de otros asuntos, sin siquiera asomarse a presenciar el hecho o saludar a Eva Cabrera y las organizaciones civiles que la acompañaban. Ahí la prueba de que el trámite avalado por la dependencia fue más a fuerzas que de ganas, ya que sin duda cualquier funcionario no identificado con la ideología conservadora hubiera aprovechado para mínimo salir en la foto, pero bueno, sin duda este trámite se repetirá y ya veremos lo que ocurra. En tanto estaremos al pendiente si por fin el Congresito atiende la recomendación que hace casi dos años hiciera la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y por fin se legisle para que el cambio genérico legal sea un trámite de rutina y no un carísimo y complicado proceso judicial.

La del estribo. Escándalo mayúsculo ha provocado el oportunista apoyo a Andrés Manuel López Obrador por parte del senador Luis Miguel Barbosa Huerta, desde Graco Ramírez hasta Miguel Mancera lo han vapuleado, de hecho, han solicitado que Barbosa Huerta abandone la coordinación de los senadores y que se vaya del PRD porque no representa el pensamiento de izquierda… y ahí nos surgió sincera duda, si por eso lo van a correr, ¿quién va a cerrar las puertas del PRD?

