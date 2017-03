Que ya es tarde. Y más bien estamos muertos. / La Purísima… Grilla

No que no tronabas, pistolita. Reculó el presidente del Consejo de Abogados, a la mera hora Sergio Delfino Vargas se arrepintió y decidió no impugnar la designación de René Urrutia de la Vega como titular de la Fiscalía General del Estado. Ayer, luego de desayunar con el funcionario y otras organizaciones de litigantes, dio públicamente su voto de confianza hacia el hermano de la diputada Cristina Urrutia. El reculamiento público de Delfino Vargas fue de lo más furris, dijo que cambió de opinión tras el consenso de los integrantes de la organización que porque ya viéndolo bien, se dieron cuenta de que no viola lo estipulado en la Constitución respecto a estos organismos autónomos, en los términos en los que la dejó la anterior Legislatura; o sea que… primero sendas conferencias para hacerla de jamón que porque el nuevo fiscal no vivía en Aguascalientes; quién sabe que haya logrado Delfino Vargas, pero para no quedar mal, al final, aseguró que planteará al Congreso local una reforma para que el próximo proceso de elección de fiscal, en febrero de 2018, parta de una convocatoria en la que todos los especialistas en la materia puedan participar. Ajá; lo que hay que escuchar de quien dejó el barco panista.

Como Bora, yo respeto. En conferencia de prensa, el fiscal René Urrutia de la Vega se dijo respetuoso de las decisiones de los gobiernos estatal y municipal sobre sacar al Ejército Mexicano a las calles. Cuestionado sobre su punto de vista con respecto a este programa, dijo simple y llanamente que cada quien debe hacer su trabajo y cumplir de la mejor manera con sus obligaciones. Bien, reiteramos lo que hemos dicho del fiscal (para no hacer un Delfino Vargas, pues), si bien en la comparecencia ante los diputados, de los tres fue el único que no presentó una propuesta, sí dejó boquiabiertos y aleccionados a los diputados, vamos pues, que mostró que domina la materia, lo malo para el fiscal fue cómo se desarrolló el proceso de elección y lo que tendrá que enfrentar para desarrollar de la mejor forma su trabajo. Y ayer dio indicios de que no será a través de declaraciones, pues abiertamente indicó que a casi cuatro meses de acusaciones, hasta el momento no se han presentado denuncias contra exfuncionarios de la administración de Carlos Lozano de la Torre por la administración de Martín Orozco Sandoval.

Ay, fiesta bonita. La Confederación Patronal de la República Mexicana celebrará en Aguascalientes su próxima reunión anual en la que se llevará a cabo el Seminario de Formación de Líderes Coparmex del 26 al 28 de abril. En conferencia de prensa conjunta, Francisco Ruiz López, presidente del sindicato patronal, y el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna, informaron que se espera la asistencia de 200 personas de 85 ciudades del país y una derrama económica superior a los 27 millones de pesos durante su estancia en la entidad, que coincidirá con la verbena abrileña. Será un evento cerrado en el que se abordarán las estrategias de cara al año entrante.

Mucha prisa… Quien de plano, suponemos, muchas cosas tenía que hacer la mañana de ayer, es la diputada panista Norma Zamora Rodríguez, que perdió la paciencia tras esperar no más de 5 minutos al presidente de la diputación permanente, David Nájera Moreno, mientras éste ofrecía una entrevista a los medios de comunicación, al punto que la legisladora tomó el micrófono para exigir a su homólogo priista a ingresar al salón Aquiles Elorduy García: “Presidente, hay que iniciar los trabajos”, dijo la panista, como si ella fuera el ejemplo vivo de la puntualidad.

Chimoltrufismo… “Dígale al señor diputado que no sea mentiroso, que sea honesto con ustedes”, fue el mensaje que envió David Nájera Moreno a su homólogo Iván Sánchez Nájera, luego de que este martes el perredista corriera la voz de que el priista pretendía revivir el tema de las fotomultas, aunque no obstante Nájera Moreno confirmó cada una de las palabras de Sánchez Nájera, es decir, que el priista retomó la iniciativa congelada de Anayeli Muñoz a fin de considerar su viabilidad, en fin, quizás la queja contra el perredista era eso de andar de indiscreto.

Cuotas… Músicos sindicalizados se quejaron de la alcaldesa María Teresa Jiménez Esquivel, bajo el argumento de que se pretende cobrar a éstos una cuota extraordinaria por laborar durante la Feria Nacional de San Marcos en la vía pública, cosa que la panista negó en primera instancia, ya que destacó, de lo que se trata es que todo aguascalentense que labore en la verbena se vea beneficiado por la derrama que deja la fiesta: “lo que pretendemos es ayudar a la gente de Aguascalientes, (…) personas que se han acercado y que les daremos las facilidades al igual que los músicos, estaré platicando posteriormente con ellos”, respondió la presidente municipal, quien prometió que se reunirá con la representación sindical de los músicos a fin de aclarar lo que dijo, se trata de un malentendido: “Vamos a tener una reunión con ellos, nosotros lo que queremos es darles las facilidades para que se lleve a cabo esta Feria lo mejor posible, nosotros estaremos platicando con su organización, lo que queremos es no cobrarle más a los ciudadanos de Aguascalientes, sino que puedan recaudar y más en esta Feria el mayor presupuesto posible; nosotros lo que queremos que trabajen y que tengan dinero en sus bolsillos”, además Jiménez Esquivel señaló que en cuanto a la entrega de permisos en general, la prioridad es para los locales, “nosotros vamos a estar en comunicación, vamos a afinar detalles en esta semana para que ellos estén a gusto en esta Feria; la prioridad la tienen los de Aguascalientes”, ya lo veremos.

Servilletero… Si de por sí causó mucha polémica el Puente Bicentenario, también llamado El Servilletero, cuando lo construyó debido a lo pomposo y poco útil que resultaría, ¿Cuál será la opinión? ahora que el municipio capital, comandado por María Teresa Jiménez Esquivel y acompañada por el titular de Obras Públicas, Marco Antonio Licón Dávila, iluminarán con lucecitas de colores la estructura con lo cual no se verá como un simple servilletero, sino que ahora parecerá un elegante servilletero de 15 años pero que costará 5 millones de pesos; y mientras tanto en varias colonias se les va la luz cada que hace aire. No, pues sí, de que hay prioridades, hay prioridades.

La del estribo:

Para el fin del tiempo

Que ya es tarde. Y más bien estamos muertos.

¿Qué haces, entonces, dime, y a qué vienes?

(Ya habrás mordido el día, como el perro

muerde a oscuras el nombre de los meses.)

No vengas más. No necesito a nadie

que pisotee mi sombra y tenga al llanto

de pie en mi puerta, oyéndome la sangre.

¡Qué no bebí! Amor y muerte a tragos.

Tú lo sabes. Soy un ayer de astillas

clavado en este humo que levanta

mi raza de fantasmas y cenizas.

No preguntes por mí. Cercena para

siempre tu corazón y el mío. Déjalos

como el día y la noche del olvido.

Juan Bañuelos

