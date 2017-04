Como a las lagartijas / La Purísima… Grilla

Desaparecidos… Fueron pocos los legisladores locales que se sacrificaron y madrugaron ayer para presenciar el Desfile de Primavera, toda vez que apenas cinco representantes populares se dejaron ver en el templete oficial acompañando al gobernador Martín Orozco Sandoval. Para empezar el obligado, el priista David Nájera Moreno, quien como presidente de la Diputación Permanente mal hubiera hecho en no presentarse al evento, al menos para la foto, además se presentó la también tricolor Citlalli Rodríguez González, además del diputado por el Partido Encuentro Social, Jesús Morquecho Valdez, enfurruñado porque sí se están repartiendo condones en la Feria a pesar de su reclamo, y desde luego, en representación del PAN, las inseparables Norma Zamora Rodríguez y Karina Eudave Delgado; así, el resto de los legisladores sí se tomaron su día de asueto y se evitaron la molestia de darse una vuelta a ver el desfile, aunque cabe mencionar que la desvelada o la fiesta de la noche anterior no era pretexto, ya que los invitados especiales gozaron de agua, refresco, café, fruta y hasta botana.

Baños de pueblo… Quien al acudir al desfile dejó de lado la famosa frase de “soy la autoridad” y ni siquiera intentó entrar al área VIP, ni siquiera sentarse cerca del gobernador, fue el presidente municipal de Pabellón de Arteaga, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien disfrutó del espectáculo desde las vallas de contención, bajo el intenso sol y entre la gente común, es decir, sin codearse con la crema y nata de la política local, gesto del perredista que es de reconocerse, porque tampoco se trataba de lucirse y tomarse selfies con el pueblo, como seguramente lo hubiera hecho su correligionario Iván Sánchez Nájera, actual diputado local, y es que Escobedo Tejada ya sabe que la negociación con los panistas jamás es pública, siempre es en lo oscurito, algo ha de querer (y saber) el presidente municipal de Pabellón que cada vez más se deslinda de lo que queda de su partido.

No le aunque… Quienes aprovecharon la multitud del Desfile de Primavera para recabar firmas para su intento de iniciativa popular para eliminar el presupuesto a los partidos políticos fueron los integrantes del grupo Politik Millennial, quienes abordaron a la concurrencia, sin importar si eran locales o visitantes, a fin de que se sumaran a la propuesta, misma que los partidos políticos obviamente ya le hicieron el feo, independientemente de que el asunto no pueda ser tratado mediante la figura de la iniciativa popular, toda vez que recordemos, la Ley Estatal de Participación Ciudadana no permite que la sociedad modifique el Código Electoral; en fin, pero muchas ganas sí le echa Manuel Díaz, líder del movimiento y excolaborador de Gabriel Arellano Espinosa como candidato a gobernador, tantas como cuando el ex alcalde priista que luego se hizo independiente recababa firmas para lanzarse como candidato a gobernador, y perder feamente, pero como en este pueblo no hay memoria, ya Gabriel Arellano se presenta candidato a lo que sea, dispuesto a vender su “capital político” al mejor postor, no por nada sus muchachos andan movidos haciendo como que trabajan, que es el sello de la casa Arellano Espinosa.

Ay, mamacheta… Enrique Ochoa Reza, segundo de a bordo de Enrique Peña Nieto al frente del PRI, empuja en redes sociales el video en el que demanda que Andrés Manuel López Obrador renuncie por los presuntos actos de corrupción de Eva Cadena Sandoval (con unas cuantas horas en el aire, la campaña está más sobada que no es necesario recordarle de qué va), al priista mayor basta preguntarle si él va a renunciar por los probados actos de corrupción de Javier Duarte de Ochoa, o por los de Miguel Alonso, Roberto Borge, Rodrigo Medina, César Duarte, Tomás Yarrington, Carlos Lozano de la Torre y la lista que se alarga ad nauseam de priistas prófugos de la justicia; bueno, queda claro que el ridículo de Ocho Reza rebasa por mucho su momento mejor en Snapchat disfrazado de perrito; pero ese no se compara con el que hizo Luis Armando Reynoso Femat, quien ya se siente capaz de tirar la primera piedra y hace unas horas posteó a través de Facebook un video donde se resume la corrupción de los gobernadores priistas, ufano, apuntó con su dedo, pero como a las lagartijas, al ex gobernador panista le volvió a salir cola que le pisen cuando se difundió que la Corte Federal del sur de Texas lo acusa del desvío de 5.5 millones de dólares provenientes del erario y que fueron empleados para hacerse de varias propiedades en los Estados Unidos; Notimex reportó que la acusación contra Reynoso Femat data del 2014, tras la presentación de una demanda de decomiso contra cuatro casas, un lote comercial y dos lotes baldíos que suman 26 hectáreas, propiedades que están ubicadas en San Antonio, y fueron adquiridas por el panista a través de prestanombres. Luis Armando se animó a pisar la cola de los gobernadores priistas porque esa acusación estaba clasificada hasta ayer, cuando fue difundida por The San Antonio Express. Desde 2008, Reynoso Femat y su hijo Luis Armando Reynoso López, “conspiraron juntos, y con otros, para desviar el dinero ilegalmente proveniente del Estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México, a cuentas bancarias que establecieron en EU”, dice la carpeta de investigación, en la que se indica que los recursos fueron transferidos de un banco ubicado en Cancún y una cuenta en International Bank, en McAllen, a cuentas del banco BBVA Compass en los Estados Unidos para después adquirir las propiedades que quedaron a nombre de Reynoso López.

Cola que le pisen. El expediente difundido no indica que las autoridades estadounidenses hayan solicitado la extradición de Luis Armando Reynoso Femat, pero el miedo no anda en burro y el panista ha preferido guardar silencio ante la difusión de la investigación, y es que, vamos, no es lo mismo enfrentar a los gringos que pelearse de habladas y amparo en mano con Carlos Lozano de la Torre, mientras tanto, sobre el asunto, Martín Orozco Sandoval ya dijo que apoyará la investigación de los estadounidenses, el gobernador prometió estar al tanto del asunto, pero al momento no han pedido ningún documento a la Fiscalía estatal, “pero lo vamos a dar con toda la transparencia requerida”. Y es que ya sabe que los panistas son buenos para deshacerse de sus fantasmas, al menos así lo demostró María Teresa Jiménez Esquivel, cuando se le solicitó un posicionamiento respecto a esa investigación contra Reynoso Femat, la alcaldesa se dijo demasiado ocupada en su administración municipal como para pensar en barbaridades como esa, sin embargo se mostró negativa cuando se le cuestionó si estaría de acuerdo en la expulsión de Reynoso Femat del PAN… No vaya a ser que por echarle leña al fuego del exgobernador, en una de esas se le revire y alguien recuerdo que, en campaña, se acusó a Jiménez Esquivel de haber sido aviadora en el Instituto de Educación de Aguascalientes ganando un sueldo de casi 27 mil pesos mensuales, justo durante el sexenio de Reynoso Femat, entonces, ¿mejor ni moverle?

La del estribo… Sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación por más de 812 millones de pesos a la administración de Carlos Lozano de la Torre, el gobernador Orozco Sandoval dijo que aún no hay nada y que aún están en investigación: “Es un tema que lleva su propio ritmo, más vale paso que dure y no trote que canse, para no cometer ninguna irregularidad en el armado de un posible desvío de recursos”. Agregó que lo importante es que las demandas que se presenten tengan sustento y no sean sólo temas mediáticos que hagan quedar en ridículo a la administración. Respecto al hallazgo de los restos de Aurora Salas Mora, desaparecida en julio del año pasado, el gobernador dijo solamente que la desaparición de mujeres preocupa y ocupa a su administración. Mta. Así: mta.

@PurisimaGrilla