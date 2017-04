Acusa el PRI a Morena de arrebatarle sus estructuras

Pide Norma Esparza calma a priistas con aspiraciones políticas

No hay autoridad y no hay un liderazgo en Aguascalientes, afirma la priista

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) pretende arrebatar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a sus liderazgos y estructuras ciudadanas con el objetivo de fortalecer a este partido político y a su aspirante presidencial, Andrés Manuel López Obrador, de cara a los comicios de 2018, lo cual en Aguascalientes no ha sido la excepción, indicó Norma Esparza Herrera, dirigente del tricolor en la entidad: “Como cualquier otro partido político, Morena está haciendo su trabajo, muy respetable, tratando de ganarnos nuestras estructuras, como lo han hecho siempre”, aseguró.

No obstante señaló que han sido mínimos los daños a la estructura priista causados por Morena en Aguascalientes, dado que no existe desbandada mayor de tricolores hacia el partido de izquierda, “No hay varios, nada más se fueron dos (Lenin Ruelas Olvera y Alejandro Ponce Larrinúa), se fueron dos a Morena; no hay más bajas, sólo los trabajadores que estaban en municipio y en Gobierno del Estado y que para conservar su empleo les exigieron que renunciaran al PRI (…), pero creo que el PRI no está muerto, está más vivo que nunca y seguiremos trabajando por lograr una muy buena votación en las próximas elecciones”.

Sobre el próximo proceso electoral, Norma Esparza exhortó a los perfiles interesados a contender por algún cargo de elección, particularmente posición en el Senado o diputación federal, a mantener la calma y respetar los tiempos oficiales, tanto al interno del Revolucionario Institucional como los estipulados por las autoridades: “Están haciendo su chamba como en cualquier partido, todo mundo hace su trabajo con tiempo, qué bueno que lo hagan, no son los tiempos todavía, el proceso inicia en septiembre de este año, el proceso electoral de 2018 y seguramente andan permeando para estar en el ánimo de la sociedad”, dijo la dirigente del tricolor.

Esparza Herrera reiteró su posición ante el gobierno de Martín Orozco Sandoval, del cual aseguró, aún no pueden desprenderse logros tangibles a favor de la ciudadanía, “La sociedad se está dando cuenta de que no hay resultados, quizás son muy pocos meses y quisiéramos ver resultados en estos meses que van de gobierno (…) no hay un plan de desarrollo estatal, no lo conocemos, se supo que hubo algunos foros pero no lo han presentado”, por el contrario, indicó la priista, en materia de seguridad pública se ha registrado un notable retroceso, “Ya hay secuestros en Aguascalientes, que en el gobierno anterior se habían desterrado por completo, hay robos en la calle a todas horas, entonces creo que no hay un orden, no hay autoridad y no hay un liderazgo en nuestro estado”, comentó Norma Esparza.