Besado por el diablo / La Purísima… Grilla

Morbo… Todo lo sabemos sobre el accidente criminal en que un BMW finalizó chocando contra un poste en la Ciudad de México; detalles íntimos de las cuatro víctimas que fallecieron, su edad, sus compromisos; del conductor que salió ileso, ya se ha divulgado el nombre y tiene un mote LordBMW, sabemos la velocidad y las características del auto, los pormenores con que el auto terminó así, cuántas vueltas, las características de la bolsa del aire… todo. Sin la intención de minimizar el hecho, pero sobre todo, lejanos al propósito de afectar a las víctimas, consideramos una obligación reprochar la visión centralista de los medios de comunicación por el tiempo que se otorga a este accidente, cuando en la “provincia” no nos quedamos atrás en materia de falta de educación vial; por supuesto, habría que mencionar cómo el morbo de las redes sociales destaca este hecho por encima de lo que ocurre en lugares más cercanos, en sus comunidades, y llamar la atención porque al focalizar la atención en el morbo, la crítica clasista, el rencor social, se cierra la oportunidad a ampliar la discusión y focalizarla en el encuentro de soluciones para los próximos, nuestro prójimo; ¿o acaso no es evidente cómo se puede ligar lo acontecido el viernes con el número creciente de accidentes automovilísticos aquí? La administración de María Teresa Jiménez, con una cerrazón de mercadología política se ha negado a considerar siquiera el regreso de las fotomultas, no importa si se pueden regularizar, establecer el marco jurídico adecuado y reconocer que su implementación salvaría vidas, pues está probado que el número de accidentes disminuye… ah, pero costaría votos, por eso mejor improvisar, tal y como hiciera Juan Antonio Martín del Campo con su anodinos Cinco Hábitos al Volante o la campaña del silloncito rojo, que como hemos dicho, sigue debajo de los puentes que la alcaldesa actual quiere embellecer, como una muestra de que la politiquería se impone a la verdadera solución de los problemas ciudadanos… No importa cuánto hablemos de LordBMW, para la alcaldesa Jiménez Esquivel las fotomultas no se discutirán (hay que prever para la siguiente elección) y en esa cerrazón no está sola, igual opina su secretario del Ayuntamiento, Leonardo Montañez Castro, el mismo que como diputado defendió el fuero en respeto a la Constitución, argumento que seguramente utilizará para negarse a programas efectivos de prevención de accidentes de tránsito.

Relevancia… Y es que hay cosas más importantes qué discutir que los accidentes, por ejemplo, el color de los taxis, a la administración de Martín Orozco Sandoval se le ocurrió aprovechar el desorden que dejó la gestión de Carlos Lozano de la Torre en cuanto al transporte público, y ahora proponen el blanco como el color de los taxis, según lo informó la diputada Guadalupe de Lira Beltrán, quien de plano señaló que como ya son más de 900 los automotores en este color, será más fácil que el resto de los concesionarios (más de 3 mil) cambien sus unidades a blanco, que suponemos, como parte del famoso rediseño contemplado, contendrán algún elemento en color azul, qué casualidad. Eso sí, resulta inocente creer los argumentos que el titular de Seguot, Armando Roque Cruz ha dado en torno a por qué pese a ser irregular, siguen introduciéndose unidades en color blanco, dado que en las agencias ya no hay automotores en color rojo, ante lo cual la legisladora le puso su toque descabellado al pretexto: “Se mandó una notificación a Nissan, que en este caso son los que proveen los vehículos, se les pidió por parte del Gobierno del Estado de la pasada administración que ya no estuvieran fabricando vehículos en color rojo”, ahora resulta que Lozano de la Torre pidió a sus amigos nipones dejar de fabricar vehículos rojos… en ese orden de ideas, al rato nos van a decir que fue Lozano de la Torre quien solicitó el cese en la producción del Tsuru; la idea de orden de Armando Roque y Guadalupe de Lira es bastante insulsa, sobre todo si se considera la inutilidad de la Seguot para la identificación de taxis que se han utilizado en algunos robos, ¿importa el color?, ¿no se debería actualizar el padrón de concesionarios?, ¿cruzar la información que se obtiene a partir de la obligatoria revista?, nah, eso después, total, ya la autoridad dijo que será hasta fin de año cuando se resuelva el embrollo de las concesiones, mientras tanto, que se siga haciendo bolas la ciudadanía, total, ya quemaron a los priistas con sus filtraciones… porque al final, todo indica que sólo de eso se trataba.

Besado por el diablo. El titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles, estuvo de visita en Aguascalientes para firmar un Convenio de Colaboración contra las Adicciones con el gobierno estatal e instalar la Red Aguascalentense de Municipios por la Salud, y a pesar de la insistencia de los amigos de la prensa, evitó responder si está interesado en la candidatura presidencial por el Revolucionario Institucional: “Mire, lo he dicho muchas veces, los procesos tienen sus tiempos y este no es el tiempo todavía, nadie está convocando, no son tiempos electorales, los que colaboramos en el gobierno del presidente Peña estamos obligados a cumplir una responsabilidad que en mi caso la siento de la mayor importancia, cuidar, vigilar, trabajar por la salud y cuando vengan los tiempos hablaremos de eso. Ahorita, ¿para qué hablo de algo que no existe?”. Narro Robles fingió no escuchar a una de las reporteras de la prensa local, quien le cuestionó sobre la manifestación de apoyo hecha recientemente por la corriente Solidaridad, organización adherente al PRI, presidida por Armando Barajas Ruiz, que solicitó al dirigente tricolor, Enrique Ochoa Reza, postular como candidato a la presidencia de la República al exrector de la UNAM, cuya trayectoria profesional lo convierte en el candidato idóneo para representar al PRI en las votaciones del 2018, “ya que cuenta con la capacidad, honestidad, aceptación social, convicción ideológica, militancia y trabajo partidista que permita fortalecer la unidad del partido”. Cuestionado en la misma entrevista, momentos más tarde, sobre si ha entablado algún diálogo con Ochoa Reza, visiblemente molesto, José Narro aclaró que ya había abordado ese tema y dio paso a preguntas de su ámbito, el de salud. A pesar del trasfondo partidista, Narro Robles habló bien de Martín Orozco Sandoval durante el evento, al que no concurrieron tantos priistas como se pudo haber pensado: “El señor gobernador es muy buen gestor a juzgar por los pocos meses que tiene y las varias entrevistas que he tenido el gusto de tener con él la claridad de los planteamientos que me ha formulado y estoy seguro que para Aguascalientes que, insisto, es un gran estado y tiene muy buenos indicadores de desarrollo, calidad de vida, salud, van a venir mejores momentos todavía”. José Narro Robles cuenta con el apoyo de no pocos priistas locales, según ha trascendido, principalmente de aquellos que piensan que es un candidato digno para perder… porque desde ahí están contemplando la candidatura del exrector de la UNAM; y ya que tanto mencionamos a los pumas, ¿será un caso similar la aparición de Salvador Farías Higareda para competir por la dirigencia del PRI estatal? Es posible que los lorenistas le hayan dicho que ahí para la otra a Enrique Rangel Jiménez porque ven en Farías Higareda un mejor candidato para suceder a Norma Esparza Herrera, por lo pronto el presidente de la Asociación de ExAlumnos de la UNAM ya renunció a Profeco… a la mejor eso le ha faltado a Enrique Rangel, organizar carreras y bailes en vez de promocionarse en espectaculares… Vaya usted a saber.

La del estribo… A un mes de la desaparición del estudiante de estomatología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ulises Patiño Gómez, sigue sin saberse nada de su destino. Los esfuerzos para su localización, como en casos similares, parecen concentrarse en lo familiar y en lo estudiantil gracias a los esfuerzos que realiza su alma mater, ¿qué ha hecho la Fiscalía del Estado? Esperamos que con la entrada de René Urrutia de la Vega este y los casos que dejó pendientes Óscar Fidel González Mendívil sean resueltos cuanto antes y no tengan a la sociedad aguascalentense esperándolos.

Sergio González Rodríguez (1950-2017)

Así, recordar se volvió para mí un mandato. Algo bastante difícil de cumplir. Porque llevamos dentro nuestro propio demonio y hacemos de este mundo nuestro propio infierno, del que siempre alguien quiere apropiarse.

Por lo mismo, recuerda, me dije. Ya eres parte de los muertos y las muertas. Te inclinas ante ellos y ellas.

Recuerda, sí. Por ahora, sólo recuerda, aunque en esos tiempos parezca excesivo y hasta impropio recordar. Que otros sepan lo que recuerdas. Y puedan leer lo anotado con tinta roja para entender lo escrito en color negro.

Tengo una certeza: contra la nada, perdurará el destino. O la memoria. Al fin y al cabo, la vida de cada quien es un desafío misterioso en aquello que nos sobrevivirá.

Escribió Sergio González Rodríguez en el Epílogo personal a la gigantesca y oportuna crónica Huesos en el desierto. El escritor, crítico, novelista, ensayista, rockero, periodista, falleció en la Ciudad de México a causa de un infarto a los 67 años de edad. Deja una obra completísima a la que es indispensable volver, desde la perspectiva que se quiera, en materia ensayística Centauro en el paisaje; una trilogía en la que el sexo, los cuerpos, el amor y la desazón son analizadas de manera punzante: El triángulo amoroso. Con su trabajo centró nuestra atención en lo importante con la agudeza de Sergio González, quien nos proporcione herramientas para entender el país que nos hemos vuelto con trabajos como Huesos en el desierto, El hombre sin cabeza, Campo de guerra y Los 43 de Iguala.

González Rodríguez creía que en los periódicos estaba toda la realidad y, con Leonardo Sciascia, afirmaba que para revelarla había que leer entre líneas y tener memoria. Eso fue para muchos, una memoria ardiente, una luz, que permitía reconocer la verdad entre los ríos de tinta. Hará falta, mucha.

Edilberto Aldán