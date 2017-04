Complicado que se concreten reformas a la Constitución local

La propuesta no ha sido formalizada: Gustavo Báez

Reforma al Código Electoral no debe ser a modo de los actuales diputados

A la fecha, el legislador Jesús Guillermo Gutiérrez Ruiz Esparza, promotor de la propuesta para reformar de manera integral la Constitución Política del Estado de Aguascalientes no ha formalizado documento alguno para lograr sus intenciones, señaló Gustavo Alberto Báez Leos, quien como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el Congreso del Estado, refirió que a la misma no ha sido remitida ninguna propuesta al respecto, por lo que destacó, de no acelerarse los trabajos al respecto, podría ser imposible que la actual legislatura logre concretar las reformas.

“Los tiempos empiezan a apretar, si no hay un documento para mediados de este segundo periodo, yo veo complicado que salga (…) yo no he visto nada y debe de pasar por esta comisión, por eso me urge ver el tema, voy a platicar con mi compañero Guillermo Gutiérrez cómo van los avances, si tienen ya algo concreto entonces empezar a desechar lo que se tenga que desechar o si no darle celeridad a los demás asuntos”, dijo el legislador emanado del Partido Acción Nacional (PAN).

Agregó Báez Leos que si bien sí resulta necesario el modificar a fondo la Constitución Local, tampoco debe presentarse un proyecto de reforma realizado al vapor, toda vez que para lograr concretarse la reforma las iniciativas al respecto deberían integrarse a la brevedad, “la Constitución de Aguascalientes ha estado muy parchada aunque funciona, pero hoy en día las fechas se prestan para tener una nueva Constitución, no tener un documento tan parchado; si la queremos sacar antes de la reelección, en la segunda mitad del periodo debe de ser presentada”.

El legislador local señaló que un caso similar es el de la reforma al Código Electoral del Estado, mismo que deberá ser aprobado por el pleno en breve y que si bien los trabajos al respecto registran mayor avance, deberá cuidarse que la urgencia del tema no derive en una reforma hecha a modo de los actuales diputados, al considerar que deberá reglamentarse la reelección de los mismos.

“Los tiempos nos aprietan porque tiene que salir en la semana tercera y si va a salir parchada yo preferiría no moverle y que se nos vaya el tiempo, debemos ser muy responsables y no sacar una reforma a modo de los diputados de la LXIII Legislatura (…) sí hay que hacer las modificaciones pero si no hay condiciones, sería muy irresponsable hacer una ley a modo de nosotros por capricho.”

Gustavo Báez aseguró que el reglamentar la reelección de legisladores no es garantía de que los actuales legisladores logren la postulación de manera automática, toda vez que se deberá respetar las facultades de los partidos políticos para definir a sus abanderados.

“Tenemos el derecho adquirido a una reelección pero no es una obligación (…) en los partidos políticos, sobre todo en Acción Nacional sí vamos a un proceso interno, si voy a una interna puedo perderla y si entra otro candidato no es que pierda mi derecho a la reelección, sino que en mi partido no la libré”.

El legislador panista indicó que además de dicho tema, la reforma electoral comprende otros aspectos que resultan de igual manera urgentes por tratar, “Yo espero y hago votos para que sí haya reforma, porque además falta el tema de los independientes y otros temas, no nada más es la reelección de los del PAN o del PRI, las plurinominales, los cabildos; todo eso hay que meterlo, son muchas cosas las que conllevan”.