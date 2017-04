Dan más largas a la renovación de la dirigencia del PRI

A más tardar en junio debe darse el relevo en el Comité Estatal

Urge Norma Esparza al CEN a iniciar el proceso

Al menos durante el próximo mes será imposible que inicie el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró su actual presidente, Norma Esparza Herrera, quien destacó que tal procedimiento, que debió iniciar en noviembre pasado, se prevé arranque finalmente entre la mitad de mayo y finales de junio.

“Viene la Semana Santa, y luego se interrumpe aquí con la Feria, afortunadamente no se interrumpe a nivel nacional, la Feria no contraviene en los temas nacionales, espero pueda esto resolverse (…) no podemos irnos más allá de junio, esta renovación no debe exceder de ese mes para que no nos alcance el proceso electoral 2017-2018. Iniciado este proceso ya no podemos hacer la renovación de ningún comité ni del Consejo Estatal”, indicó la priista.

Ante esta situación, Esparza Herrera reiteró la urgencia de iniciar tal proceso, lo cual es facultad del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y que destacó, será determinante para lograr la conformación de una estrategia que permita al tricolor recuperar espacios en las elecciones de 2018 en el ámbito local.

“Esperemos que no sea un interinato más, sino una renovación de fondo antes de que inicie el proceso electoral 2017-2018 que inicia en septiembre, entonces es urgente que se dé una renovación y que ya no haya una dirigencia de interinato, esto tendrá que renovarse ya de fondo porque tenemos vencido los Consejos Políticos Municipales, el Consejo Político Estatal, los Comités Directivos Municipales. Entonces no podemos continuar con una dirigencia de interinato ni designación, sino que tendremos que hacer una renovación ya de fondo para saber con qué contamos y con qué no contamos”.

Por esta situación, la dirigente del PRI destacó: “Estamos esperando que nos autorice la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal, primero; y que entonces sea éste el que designe el método para elegir al Comité Directivo Estatal. Yo creo que esto ya no tarda, espero se resuelva pronto ya con la autorización para iniciar con los trabajos del Consejo Político Estatal”, dijo Norma Esparza Herrera.

Sobre los distintos aspirantes que buscan suceder a la dirigente del tricolor, ésta se refirió en particular a Salvador Farías Higareda, quien señaló que las intenciones de éste de crear un partido político local pudieran ser obstáculo para que logre encabezar al priismo en Aguascalientes.

“Lo aplaudo porque qué bueno que hay muchas voces, muchas intenciones que quieren participar en esta renovación. Sé que él tiene registrada una asociación civil que se llama Corazón Hidrocálido, como hay varias, y que finalmente ese es un tema que le corresponde al Instituto Estatal Electoral (IEE), todavía no es un partido político, pero obvio tiene esas intenciones (…), en su momento serán las comisiones del PRI, como es la comisión de justicia, entre otras, las que pudieran valorar cuál es la situación política de Salvador Farías. Porque de alguna manera, esta asociación la viene manejando desde hace mucho tiempo; entonces, no es todavía un partido político”, comentó Esparza Herrera.