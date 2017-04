Déjà vu / La Purísima… Grilla

Borrón y cuenta nueva. Ayer rindieron protesta ante el Senado los magistrados que integrarán el Tribunal Electoral de Aguascalientes: Héctor Salvador Hernández Gallegos, Claudia Díaz de León González y Ramón Díaz de León Gutiérrez, quienes fungirán como magistrados electorales por un periodo de siete, cinco y tres años, respectivamente; en la misma sesión en la que lo hicieron los magistrados de los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral de la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Puebla. No sabemos cómo esté por otros lares el asunto, pero acá en Aguascalientes, el Tribunal comenzará de cero, pues ni siquiera cuentan con instalaciones para sesionar, es más, ni recursos tienen, así de simple; después de despedirlos amablemente, los senadores mandan a la batalla a los magistrados para que hagan todo, tendrán que sesionar para elegir quién de ellos presidirá el Tribunal, elaborar el organigrama, conseguir edificio y, por si hiciera falta, solicitar al gobierno de Martín Orozco que designe una partida excepcional de recursos para poder contar con un presupuesto con el propósito de estar trabajando, al menos, a partir de octubre, que es cuando inicia formalmente el siguiente proceso electoral en la entidad; además, de la planeación y el presupuesto, el Tribunal tendrá que ocuparse de recibir toda la documentación de la Sala Administrativa en lo que respecta a la materia… Olvídese ya de si alguno de los tres magistrados fue imposición de Fernando Herrera Ávila o no, porque es lo de menos, tienen menos de seis meses para comenzar a funcionar, ¿a poco no es bonito lo que hacen en el Congreso?, designan de un plumazo un órgano autónomo, pero a sus funcionarios los mandan a pedir chichi al Poder Ejecutivo de la entidad. En esa misma sesión en que rindieron protesta los magistrados también se designó a los integrantes de la Comisión Permanente que desarrollará sus trabajos (de mayo a agosto) durante el segundo receso del segundo año de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión. El senador Fernando Herrera encabezará al grupo de cinco senadores que representarán al PAN ante esa instancia; y como ya les urgía irse de vacaciones, también se ratificaron los nombramientos de embajadores de México en Canadá, Marruecos, Argentina, Brasil, Países Bajos, Costa Rica, Guatemala, Santa Lucía, Filipinas, Israel y Turquía, entre otros países, y se aprobó expedir la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Herrera Ávila no perdió oportunidad de indicar que, ahora sí, de veras que ahora sí, se sacará adelante una Fiscalía Anticorrupción totalmente independiente del gobierno… Efectivamente, prometer no empobrece.

Asegunes. El presidente del Instituto Estatal Electoral, Luis Fernando Landeros Ortiz, aplaudió la designación de magistrados electorales y aseguró que cada uno de los perfiles tiene experiencia y conocimientos probados. Sin embargo, el consejero no pudo evitar contrastar la manera en la que se eligieron las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia electoral, pues la elección de los miembros del Organismo Público Local Electoral demoró seis meses y constó de más de siete etapas “todo publicado con total transparencia”. Landeros hizo votos para que a la conformación de la última de las instancias electorales mandatadas por la reforma de 2014 se doten de recursos suficientes para que funcione adecuadamente, y reconoció que llegan con un retraso considerable.

Raya al tigre. En su visita a Aguascalientes, el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, reconoció que preocupa a la organización empresarial las más de 700 observaciones que formuló la Auditoría Superior de la Federación no hayan tenido un seguimiento puntual por parte de la Procuraduría General de la República. Señaló que los casos conocidos, donde existen órdenes de aprehensión o que están apenas en su etapa de investigación, tienen como común denominador una falta de acción oportuna por parte de las instituciones que tienen a su cargo la previsión y después la persecución de esos hechos ilícitos. Por esta razón, hizo un llamado a que la autoridad, haya o no un fiscal especializado en materia anticorrupción, dé seguimiento a estas observaciones. “Nuestro llamado es para que no se sigan tolerando estos actos que están documentados de corrupción y que no importa si se trata de alcaldes, si se trata de gobernadores, o se trate de funcionarios del Gobierno Federal independientemente de su extracción partidista”. De Hoyos aseguró que no son los empresarios sino los políticos quienes están nadando contra corriente, ya que no están escuchando el clamor de los ciudadanos. Algo ha de saber el titular de Coparmex, o quizá es que ha estado al tanto de las declaraciones de Martín Orozco Sandoval acerca de las observaciones de la ASF, las cuales el gobernador desestimó para fincar responsabilidades a funcionarios de la administración anterior, de hecho, Orozco Sandoval indicó que si se toman su tiempo en preparar denuncias es porque el resultado de las auditorías se pueden fácilmente solventar… pues sí, pero entonces lo que está fallando es el mecanismo de rendición de cuentas, ¿o no?, a pesar de que el gobernador desestima las auditorías, acaba de encargar una para el Hospital Hidalgo, por el déficit con que se maneja esta institución, y al final no nos queda claro, porque en la explicación sobre el funcionamiento del nosocomio, quedan clarísimas las razones por las cuales está funcionando con números rojos, ¿en qué quedamos entonces, sirven o no sirven? Ah, pero eso sí, nada como cuestionar el que se vaya a echar a andar el Nuevo Hospital Hidalgo, porque como la lana no es de la entidad, pues siempre habrá un culpable de que no se cumplan los plazos prometidos.

Desaparecido… Ya que lo mencionamos, aquél que se decía acérrimo seguidor de la llamada fiesta brava, ése que proclamó tal espectáculo como patrimonio cultural inmaterial de Aguascalientes, quien no se perdía una sola de las corridas del serial taurino de la Feria Nacional de San Marcos, Carlos Lozano de la Torre, en esta edición 2017 de la verbena no se ha aparecido en corrida de toros alguna. ¿Miedo? Puede ser, ya que existen acusaciones en contra del priista, que aunque no formales sí lo relacionan con desvío de recursos públicos durante su gestión como gobernador, por lo que a Lozano de la Torre bien le convendría mantenerse alejado de la vida pública tal y como lo ha hecho del 30 de noviembre pasado a la fecha, no vaya ser que tal y como le ocurrió a Luis Armando Reynoso Femat hace tres años, a Lozano de la Torre lo vaya a sorprender la autoridad en pleno espectáculo taurino, porque quien a hierro mata, lo agarran en la movida.

Déjà vu. El director del Implan, Jaime Gallo Camacho, defendió este jueves el proyecto del Anillo No Motorizado que ha propuesto la presidente municipal, María Teresa Jiménez Esquivel, de las acusaciones del vocero de Bicicálidos, Benjamín Cárdenas Galaviz, quien asegura que en lugar de hacer circuitos recreativos el municipio debería hacer una red de ciclovías bien planeadas que lleven a lugares que en realidad les importan a quienes usan la bicicleta como un verdadero modo de transporte y no sólo a quienes buscan hacer ejercicio… según el director del Implan en realidad este nuevo circuito serviría como una conexión entre las ciclovías que ya existen, sin embargo es importante decir que las ciclovías que existen, están desapareciendo por falta de cuidado así que ¿con qué ciclovías conectará el Anillo no Motorizado? No sólo esas preguntas, toda esta explicación ya la vivimos durante la administración de Lorena Martínez Rodríguez, cuando la priista recibió el manual de Ciclociudades de manos del representante de la Embajada de los Países Bajos en México, Wouter Lok; se supone que el manual sería utilizado como una herramienta para la rehabilitación de las vialidades principales dentro del plan de obra municipal, e incluía la interconexión de más de 70 kilómetros de ciclovías y ciclocarriles, y bla bla bla… Varios años después, en 2015, la ciudad de Aguascalientes pasó de ser considerada una de las mejores ciudades que impulsaba el uso de la bicicleta como transporte sustentable a ocupar el lugar número 11, el encargado de justificar ese bajón, sí, fue Jaime Gallo Camacho, en ese entonces adujo errores del árbitro, que si el descenso se debía a que lo lugares eran ordenados alfabéticamente, que si a la ciudad se le quitaron puntos en la evaluación que después fueron aclarados y… sí, bla bla bla, ya sabemos que cuando de dorar la píldora se trata, Jaime Gallo se pinta solo, tan sólo hay que cotejar su defensa del Anillo de Movilidad no Motorizado con las promesas que hiciera en 2015 para asegurar que Aguascalientes volvería a los primeros lugares del ránking de ciclociudades, son las mismas ideas de interconexión, de mañana, de algún día, pero nada concreto, y es que todo se va en la oferta de que en el futuro todo estará mejor; nos acordamos porque ayer, como con Lorena Martínez y Antonio Martín del Campo, el gobierno municipal, nomás que ahora con María Teresa Jiménez al frente, volvió a prometer que se coordinarán esfuerzos con las asociaciones civiles (básicamente con los oportunistas de Aguas con la Bici) y la Embajada del Ciclismo en Dinamarca, Urban Cycle Planning, “para consolidar un proyecto integral de movilidad, educación y seguridad vial, que permita la óptima convivencia de automovilistas, ciclistas y peatones”. Ajá, eso ya lo escuchamos, demasiadas veces, si hasta parece que los comunicados de prensa los sigue redactando la misma persona, sin importar si la administración es priista o panista, pues de estas reuniones, lo que se destaca es la presencia de un invitado internacional que da el gatazo (en esta ocasión fue Lotte Bech, “miembro de la Embajada de Ciclismo de Dinamarca”) a quien hacen decir que en Aguascalientes todo está muy bien, algo así como: dijo la embajadora (así solito suena con más caché) que está muy “orgullosa” por la infraestructura con la que cuenta la ciudad, que porque es de primer mundo… pero admite que hay muchas áreas de oportunidad (emoticón con carita triste). Ya, ¿no?, en serio, ya.

La del estribo. Y si caracterizamos como oportunistas a los de Aguas con la bici, le dejamos de muestra el botón, cuando se les cuestionó sobre el Anillo de Movilidad no Motorizado y atropellamientos sufridos por ciclistas en la ciudad, contestaron que “ahorita no pueden hablar de eso, que ahora le quieren dar impulso a la visita de la embajadora”… pero eso sí, en el comunicado oficial, Patricia Castañeda, presidente de Aguas con la Bici, “señaló que como parte del trabajo conjunto con el gobierno municipal, se da mayor promoción a la seguridad vial; continuidad a políticas públicas en beneficio de la movilidad no motorizada; se impulsan acuerdos con países y organizaciones con buenas prácticas en movilidad no motorizada y que promuevan la educación y uso de la bicicleta en niños, por citar algunos”, ¿en serio?, ¿eso le va a decir a los familiares de alguno de los atropellados? Pena ajena. En fin, ya, por fin nos vamos a poder ir a la Feria, nos leemos la siguiente semana.

